Росія провела для солдатів КНДР навчання із застосування артилерії та дронів, - Пентагон

Російська Федерація провела навчання для військових Північної Кореї із застосування артилерії, безпілотників та основних операцій піхоти.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Остіна, північнокорейським солдата також видали російську форму та спорядження.

"Звертаючись до Північної Кореї за людськими ресурсами, Путін демонструє світові ще одну ознаку слабкості", — вважає глава Пентагону.

Міністр оборони США повідомив, що за останні місяці російська армія зазнала значних втрат. За словами Ллойда це — "більше, ніж будь-коли у війні Путіна".

"США продовжуватимуть нарощувати безпекову допомогу Україні, а також наші союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України. Це включає артилерію та протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інші важливі засоби", — наголосив Остін.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

