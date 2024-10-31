УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 636 10

Росія провела для солдатів КНДР навчання із застосування артилерії та дронів, - Пентагон

кндр

Російська Федерація провела навчання для військових Північної Кореї із застосування артилерії, безпілотників та основних операцій піхоти.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами Остіна, північнокорейським солдата також видали російську форму та спорядження.

"Звертаючись до Північної Кореї за людськими ресурсами, Путін демонструє світові ще одну ознаку слабкості", — вважає глава Пентагону.

Міністр оборони США повідомив, що за останні місяці російська армія зазнала значних втрат. За словами Ллойда це — "більше, ніж будь-коли у війні Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

"США продовжуватимуть нарощувати безпекову допомогу Україні, а також наші союзники та партнери в Контактній групі з питань оборони України. Це включає артилерію та протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інші важливі засоби", — наголосив Остін.

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Також читайте: В Курську область перекинули близько 8 тисяч військових КНДР, - Блінкен

Автор: 

КНДР (1318) Остін Ллойд (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
В сутки наверно, имелось ввиду.
показати весь коментар
31.10.2024 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за останні місяці російська армія зазнала значних втрат - понад 1200 військових

Шта?
показати весь коментар
31.10.2024 22:46 Відповісти
В сутки наверно, имелось ввиду.
показати весь коментар
31.10.2024 23:14 Відповісти
понад 1200 військових. За словами Ллойда це - "більше, ніж будь-коли у війні Путіна". Джерело:

Міністр оборони США не може рахувати сутками . Це йому секретарі написали таку дурь
показати весь коментар
31.10.2024 23:18 Відповісти
вже підтерли

щоб глядачам марафону, шаблони не зламати
показати весь коментар
31.10.2024 23:41 Відповісти
Корейці ще хелоувіна не бачили
показати весь коментар
31.10.2024 23:15 Відповісти
Ну так и почему тогда они не могут знать про бабу-ягу?
показати весь коментар
31.10.2024 23:16 Відповісти
Дайте добро куярить в глубь России но не пиарить узкоглазых которые прошли обучение и пожирание собак во всей округе...Второе , союзники должны препятствовать войне солдат КНДР на территории Украины , достаточно вонючего сапога кацапа...
показати весь коментар
31.10.2024 23:28 Відповісти
Обращаясь к Северной Корее за человеческими ресурсами, Путин демонстрирует миру еще один признак слабости", - считает глава Пентагона. Источник:
Отак мы их и похороним. Только никто не должен мешать. Чем больше корейцев - тем слабее Пу *****. Как только присоеденится Иран и Китай, тут и крах режима прийдет. Главное не спугнуть санкциями
показати весь коментар
01.11.2024 07:16 Відповісти
півне-корейську "еліту" навчають... далі не читати 🤣
показати весь коментар
01.11.2024 11:56 Відповісти
 
 