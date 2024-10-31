РФ веде перемовини з КНДР про постачання інженерних військ і цивільних для роботи на заводах, - Зеленський

Україна знає, що, крім військового контингенту КНДР, який воюватиме проти України, йдуть переговори щодо постачання інженерних військ, а також великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія буде робити ті чи інші кроки ескалації. Залучення військових - як офіцерів, так і солдатів Північної Кореї - це шлях, який Росія навіть не приховує. Все почалося із того, що із Північної Кореї до Росії було передано мільйони - за нашими даними, 3,5 мільйона артилерійських снарядів. Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей. Також Північна Корея передавала ракети. Уже зараз ми говоримо про контингент, який воюватиме проти нас. Сьогодні нам відомо про те, що три тисячі військових Північної Кореї вже перебувають у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість найближчим часом буде збільшено до 12 тисяч солдатів і офіцерів. Також ми знаємо, що йдуть переговори щодо постачання інженерних військ, а також цивільних людей – великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія провела для солдатів КНДР навчання із застосування артилерії та дронів, - Пентагон