УКР
1 694 13

РФ веде перемовини з КНДР про постачання інженерних військ і цивільних для роботи на заводах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна знає, що, крім військового контингенту КНДР, який воюватиме проти України, йдуть переговори щодо постачання інженерних військ, а також великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія буде робити ті чи інші кроки ескалації. Залучення військових - як офіцерів, так і солдатів Північної Кореї - це шлях, який Росія навіть не приховує. Все почалося із того, що із Північної Кореї до Росії було передано мільйони - за нашими даними, 3,5 мільйона артилерійських снарядів. Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей. Також Північна Корея передавала ракети. Уже зараз ми говоримо про контингент, який воюватиме проти нас. Сьогодні нам відомо про те, що три тисячі військових Північної Кореї вже перебувають у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість найближчим часом буде збільшено до 12 тисяч солдатів і офіцерів. Також ми знаємо, що йдуть переговори щодо постачання інженерних військ, а також цивільних людей – великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25578) КНДР (1318)
Топ коментарі
+4
Коли вже той фонтан від найВШИВІШОГО закінчиться?
31.10.2024 22:54 Відповісти
+3
Коли вже вова буде розповідати про себе?
31.10.2024 23:10 Відповісти
+2
А звідки Зєля це знає. Таки з Вованом він дружить, недивлячись на війну, раз такі "рєчі толкає".
01.11.2024 00:23 Відповісти
31.10.2024 22:54 Відповісти
коли воно здохне
01.11.2024 02:25 Відповісти
Обговорюють про заморожування, перемир'я, договірняк..
Нікуя нічого не чекайте, ні цього, ні наступного року.
31.10.2024 22:55 Відповісти
на западе опять ответят ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ
31.10.2024 22:58 Відповісти
А технології невже не цікаві ?
31.10.2024 23:05 Відповісти
Хоче запросити південних до України?((
31.10.2024 23:06 Відповісти
А вони дурні чи телемарафону обдивилися, щоб працювати за копійки?
01.11.2024 06:49 Відповісти
Південні сами просят.
Если не опасно, можно мы издали посмотрим как наш "один народ" воюет?
01.11.2024 07:20 Відповісти
31.10.2024 23:10 Відповісти
вони там постійно працюють ці інженерні війська.

на будь-якій великій будівництві знайдете Корейські бригади.

всього напевно 30-50 тисяч постійно у них працюють.
Ну це моя думка, просто навіть раніше їх було достатньо, а зараз і поготів - бо сройкі у них скрізь.
31.10.2024 23:37 Відповісти
01.11.2024 00:23 Відповісти
Ну, веде переговори. І що далі? Ішак верзе все підряд, аби бути на публіці. А що ти зробило, чмо тупориле? Міфічні "плани" малюєш, з яких ржуть усі, кому не лінь.
01.11.2024 07:27 Відповісти
Кім здає своїх рабів в оренду вже давно. Працюють по 16 годин. Їдять мало. Єдині ліки - стрептоцид. Живуть в повній ізоляції на території замовника. Не тікають бо всі родичі в заручниках. Зарплату отримує Кім. Особливо відзначились нелюдською експлуатацією чучеваньок в Саудівській Аравії та Арабських Еміратах. Впевнений що ***** з великим задоволення візьме в оренду таких "персонал" для своїх заводів та фабрик. Це ж мрія кожного диктатора! На Заході створюють роботів які виконують роботу 24/7, а в нерозвинутих суспільствах створюють рабів. Це ж очевидно! Ми самі такими нещодавно були - 17% ВВП СРСР (до 1958) створювалось в Гулазі, а робітники "на волі" отримували на руки в середньому 7 копійок з заробленого карбованця та ще й тарифи на оплату праці встановлювали комуністи. До них такого рівня експлуатації не було в історії. Навіть утримання рабів в Римі обходились власнику в середньому в 16% від того прибутку який приносили. В Північній Кореї схоже чучхеваньки експлуатуються більше за українських селян до 1974 року, яким платили 3 копійки з карбованця і забороняли виїзд з села (безпаспортне кріпацтво). Моя бабуся, наприклад, за паспорт моєму батьку відвела (ідейному комуністу) голові колгоспу корову. Виходить що нам ... північні корейці "соціально близькі" особливо якщо враховувати що зараз "зелені" вже доводять оподаткування до 80% з заробленого...
01.11.2024 09:10 Відповісти
 
 