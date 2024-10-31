Ми переходимо на підхід повної ідентифікації примусово переміщених Росією дітей і вводимо поняття презумпції депортованості, - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина наголосила на необхідності повної ідентифікації та повернення українських дітей, які були депортовані або переміщені примусово Росією.

Про це вона заявила в телеефірі за підсумками роботи дводенної конференції в Монреалі щодо четвертого пункту української Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Стефанішиної, на зустрічі "у вужчому колі країн" вона презентувала політику України щодо верифікації депортованих і примусово переміщених дітей.

"Ми прийняли рішення, що будемо крім питань розслідування злочинів переходити на підхід повної ідентифікації та повернення дітей, які були депортовані або переміщені примусово всередині окупованих територій. Це дуже велика зміна. Нам вдалося сьогодні майже 60 країнам донести, що нам важливо спільно працювати над тим, щоб ми могли ідентифікувати всіх дітей, щоб і у Росії, і у тих організацій, які не виконують свої повноваження, не було можливостей маніпулювати даними", - сказала урядовиця.

Вона відзначила, що на зустрічі в Монреалі навела приклади зміни росіянами імен, прізвищ і дат народження депортованих українських дітей.

"Йдеться про знищення ідентифікації дітей, щоб вони і самі навіть по досягненні 18-річного віку не могли дізнатись, хто вони насправді, звідки вони і яким було їхнє життя до депортації. Але ми сьогодні ввели в нашу дискусію таке поняття, як презумпція депортованості. Всі діти, які не перебувають на території України, вважаються депортованими або примусово утримуваними Російською Федерацією на окупованих територіях", - заявила Стефанішина.

За її словами, це означає, що кожна дитина, яка не має інформації про себе або ідентичність якої стирають, матиме змогу дізнатися про своє життя і знатиме, що країна її шукає, знайде і поверне.