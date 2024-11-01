Союзникам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю, - глава МЗС Норвегії Ейде

Союзники повинні дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для захисту від Росії.

Про це заявив заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Друзям і прибічникам України не слід казати їй оборонятися зі звʼязаними за спиною руками. Нам варто дозволити Україні самій обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту", - наголосив Ейде.

Він додав, що єдиним обмеженням для України у цьому питанні має бути міжнародне право.

"Однак міжнародне право жодним чином не забороняє України відбиватися від агресора. Росія - агресор, вона обрала війну й має розуміти, що ця війна може перекинутися на її територію", - резюмував глава міністерства.

