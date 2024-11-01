У Івано-Франківську троє коригувальників ракетного удару по військовому аеродрому отримали по 13 років ув’язнення

У п’ятницю 01 листопада, Івано-Франківським міським судом було завершено розгляд кримінального провадження та ухвалено вирок за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада), трьом громадянам України, які допомагали ворожим спецслужбам готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року.

Під час розгляду кримінального провадження, Івано-Франківським міським судом було встановлено, що троє громадян України 1980, 1973 та 1998 років народження були завербовані російськими спецслужбами і в подальшому вчинили умисне діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України.

Судом було встановлено, що громадянина України 1980 року народження, було завербовано за матеріальну вигоду та в залежності від компрометуючих обставин, у місті Ніцца (Республіка Франція), в Російській Православній церкві, у 2021 році. В подальшому він під виглядом блогера мандрував Україною та за допомогою БПЛА фільмував критично важливі та стратегічні об’єкти по різних областях Держави, і викладав відео до соціальної мережі "Instagram", тим самим звітуючи перед своїми російськими кураторами.

Двох інших підозрюваних теж було завербовано за аналогічних обставин. Жінку 1973 року народження у 2013 році в Республіці Білорусь, а чоловіка 1998 року народження у 2021 році в Україні.

Наприкінці 2021 – початку 2022 років, усі троє прибули на територію західного регіону, де здійснювали спостереження за військовим аеродромом та будівлями державної влади. Чоловік 1980 року за допомогою БПЛА (програмне налаштування якого було змінено для умов польотів у забороненій зоні) знімав територію аеропорту, а жінка 1973 року народження фільмувала стратегічні об’єкти на території області й зліт та посадку українських військових літаків із території Тлумацької громади.

Для коригування ракетного удару по території аеропорту, підозрюваний 1980 року народження, розміщував біля забороненої території так звані "маячки". А після обстрілу цього важливого об’єкту, він фіксував за допомогою БПЛА його наслідки та розмістив відео в соцмережі "Instagram", як звіт для кураторів.

Наступного дня після ракетного обстрілу, він мав зустрітися зі своєю спільницею на Тлумаччині, а їхній третій спільник 1998 року народження, який передавав їм інструкції від російських кураторів, мав забезпечити їхній нелегальний відхід до країн Європи.

В подальшому ці особи були затримані пильними мешканцями Івано-Франківської області та працівниками правоохоронних органів.

Під час розгляду вказаного судового провадження, судом було здійснено вивчення матеріалів справи, досліджено докази та заслухано покази сторін та свідків по справі.

Вивчивши в сукупності усі надані докази та матеріали, а також заслухавши покази сторін, суд ухвалив вирок, у якому визнав усіх трьох обвинувачених винними у вчинені злочинів передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 13 років із конфіскацією усього належного кожному майна.