Понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних і військовополонених, - Коордштаб

У Монреалі під час міністерської конференції з питань людського виміру війни понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних осіб, військовополонених і дітей.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, під час конференції глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країни домовилися координувати зусилля зі збору інформації про українців, які утримуються в Росії, і створити безпечні шляхи для їхнього повернення.

"Людські життя повинні бути захищені. Дітям, цивільним особам і військовополоненим необхідно дозволити повернутися додому", - сказала Жолі.



За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, майже 42 тисячі українців вважаються зниклими безвісти, а майже 20 тисяч дітей були депортовані до країни-агресорки.

