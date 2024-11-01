Одна з країн готова стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії, - Сибіга
Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Просто зараз у Росії утримуються тисячі українських військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей.
Москва відмовляє міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них, гарантованому міжнародним правом. На жаль, існуючі міжнародні інструменти не можуть захистити права наших людей.
Команда Президента Володимира Зеленського працює над тим, щоб повернути наших людей та забезпечити належне ставлення до них.
На міністерський конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - заявив Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Анонімленд.