Одна з країн готова стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз у Росії утримуються тисячі українських військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей.

Москва відмовляє міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них, гарантованому міжнародним правом. На жаль, існуючі міжнародні інструменти не можуть захистити права наших людей.

Команда Президента Володимира Зеленського працює над тим, щоб повернути наших людей та забезпечити належне ставлення до них.

На міністерський конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про допомогу українцям у РФ

+5
Про такие вещи молчат до выполнения самого события. К чему этот ненужный вброс? Сигнал для путлера чтобы поискал эту загадочную страну и поработал с ней? У зеленых, как говорила моя мама ", вода в жопе не держится"...
01.11.2024 20:08 Відповісти
+4
Беларузь !
01.11.2024 19:42 Відповісти
+4
Така собі таємна країна.
Анонімленд.
01.11.2024 19:47 Відповісти
Беларузь !
01.11.2024 19:42 Відповісти
... африканська?
01.11.2024 19:43 Відповісти
Свазіленд!
01.11.2024 20:23 Відповісти
Така собі таємна країна.
Анонімленд.
01.11.2024 19:47 Відповісти
женєвська конвенція, це фізичний приклад віртуального світу )
01.11.2024 19:54 Відповісти
Про такие вещи молчат до выполнения самого события. К чему этот ненужный вброс? Сигнал для путлера чтобы поискал эту загадочную страну и поработал с ней? У зеленых, как говорила моя мама ", вода в жопе не держится"...
01.11.2024 20:08 Відповісти
Тому що справами ніхто з них не займається. Усі марять, і це марення вдають за роботу.
01.11.2024 20:22 Відповісти
кацапи знають все раніше ніж з'являється в загальному інформ пространстві...Козир підтвердить
02.11.2024 20:54 Відповісти
Українці в Росії? Хе-хе, це як інопланетяни на планеті Земля?
01.11.2024 20:19 Відповісти
А росіяни в Україні це як?
01.11.2024 20:27 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами та поселяли в хати і обійстя вивезених та убитих українців.
01.11.2024 20:32 Відповісти
Яке марення ! Таємниці Багдадського двору!
01.11.2024 20:20 Відповісти
Чунга Чанга !
01.11.2024 20:39 Відповісти
США походу
01.11.2024 20:56 Відповісти
Рівень МЗС тепер не вище середнього по ОПі, тобто сексологині Кулєби можуть читати лекції із міжнародного права.
