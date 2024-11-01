Одна з країн готова стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії, - Сибіга

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз у Росії утримуються тисячі українських військовополонених, цивільних заручників і примусово депортованих дітей.



Москва відмовляє міжнародним спостерігачам і медикам у належному доступі до них, гарантованому міжнародним правом. На жаль, існуючі міжнародні інструменти не можуть захистити права наших людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 45 країн підписали зобов’язання повернути в Україну захоплених Росією цивільних і військовополонених, - Коордштаб

Команда Президента Володимира Зеленського працює над тим, щоб повернути наших людей та забезпечити належне ставлення до них.



На міністерський конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - заявив Сибіга.