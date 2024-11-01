УКР
США в ОБСЄ: Розглядаємо повний спектр реакції на участь КНДР у війні проти України

ОБСЄ

Сполучені Штати проводять тісні консультації із союзниками та партнерами щодо реакції на можливе залучення КНДР до війни РФ проти України та розглядають повний спектр варіантів дій.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо солдати КНДР будуть залучені в бойові дії проти України, це стане глибоко безвідповідальним та дестабілізуючим кроком з боку Росії. Ми тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо того, як відреагувати, і розглядаємо повний спектр додаткових варіантів дій", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати солдатів КНДР на війні в Україні можуть перевищити російські, - розвідка Естонії

За словами Брукер, Сполучені Штати виходять з того, що КНДР вже відправила близько 10 тис. військовослужбовців для проведення підготовки на сході Росії, та припускають, що ці північнокорейські військові приєднаються до російських військ поблизу України "впродовж наступних кількох тижнів". При цьому частина військових КНДР вже присутня в Курській області РФ, поблизу кордону з Україною.

"Нас дедалі більше турбує намір Росії використати цих військових у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області. Ми поки не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом із російськими військовими, але така ймовірність дуже висока і викликає велике занепокоєння", - заявила американська дипломатка.

Вона вказала на те, що вступ північнокорейських військових у бій "продемонструє неспроможність Росії самостійно підтримувати кількість своїх військ, її зростаючий відчай та небезпечне розширення війни проти України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Корея "твердо стоятиме" з РФ до "перемоги" в Україні, - глава МЗС КНДР Чхве Сон Хі

Крім того, звернення Росії до країни-парії за допомогою демонструє її "зростаючу залежність від таких партнерів та нехтування міжнародним правом, включаючи відповідні резолюції Ради Безпеки ООН".

Топ коментарі
+10
,,Спектр реакцій"! І звучить як знущання!
показати весь коментар
01.11.2024 20:26 Відповісти
+10
1.Стурбованість
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
показати весь коментар
01.11.2024 20:38 Відповісти
+5
Головне гарно провітріть зал засідань після спектру реакцій!
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
показати весь коментар
01.11.2024 20:31 Відповісти
,,Спектр реакцій"! І звучить як знущання!
показати весь коментар
01.11.2024 20:26 Відповісти
бо світом керують НЕ Лідери, а офісний планктон та їхні менагери

.
показати весь коментар
01.11.2024 20:41 Відповісти
варіантів то багато, але ж як сцикотно.
показати весь коментар
01.11.2024 20:46 Відповісти
Світом керують баригі, які за "ріст обсягів продажів" продадуть і власну матір, і власних дітей, і врешті решт, самих себе...
показати весь коментар
01.11.2024 21:41 Відповісти
що вже й відбулось з Китаєм -

стільки грошей з нього одержали, що вистачить на озброєння проти нього ж

.
показати весь коментар
01.11.2024 22:07 Відповісти
Головне гарно провітріть зал засідань після спектру реакцій!
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
показати весь коментар
01.11.2024 20:31 Відповісти
розглядальщики-спектральщики
показати весь коментар
01.11.2024 20:33 Відповісти
огласітє весь пекельний список !
показати весь коментар
01.11.2024 20:35 Відповісти
1.Стурбованість
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
показати весь коментар
01.11.2024 20:38 Відповісти
4. Обсір...
показати весь коментар
01.11.2024 20:42 Відповісти
Дивіться не осліпніть, від занадто пильного розглядання спектру.
показати весь коментар
01.11.2024 20:35 Відповісти
- Весь "спектр реакцій"...
показати весь коментар
01.11.2024 20:36 Відповісти
повний спектр занепокоєнь вже опубліковано в заявах та резолюціях ООН. щось нове людство навряд чи придумає.
показати весь коментар
01.11.2024 20:41 Відповісти
Эй---на форуме, филологи есть? Это как---,,полный спектр реакции,,? Учился я на тройки и школку закончил в 1970г---ну не второпаю! Красно-дипломники, золото-медалисты---зачитайте по науке.
показати весь коментар
01.11.2024 20:43 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2024 21:06 Відповісти
Как только это открылось на стр, в первое мгновенье показалось что лицевая сторона диска ,,Пинк Флоид,. за 1973 г . ,,Обратная сторона луны,,. Потом дошло, что ответ пришёл по спектру. Спасибо. В тетрадку запишу.
показати весь коментар
01.11.2024 21:18 Відповісти
Це, тіпа, Ньютон прозріває. 😁
показати весь коментар
01.11.2024 21:19 Відповісти
Так он же вроде прозрел когда его треснуло яблоком по голове---кстати, сорт был ,,антоновка,, большое! Но повеселило то, что рядом со мной есть улица Ньютона, правда. Наверно знак свыше.
показати весь коментар
01.11.2024 21:30 Відповісти
Ну, після ябка він прозрів щодо сили тяжіння . А вивчення оптики -- то був паралельний напрямок досліджень.
показати весь коментар
01.11.2024 21:45 Відповісти
Ты на кого батон крошишь? Ты хоть знаешь кому предъяву кидаешь? Спектр реакции это лингвистический оборот нашего уважаемого редактора. А он в "языкознании познал толк" (в статье этот оборот не употребляется).
Так что давай, если не хочешь быть заблокировали администрацией, живо удаляй свой пасквиль на Самого.
показати весь коментар
01.11.2024 21:13 Відповісти
Щас налетят мовные инспекторы и при-бутся к редкому слову ,,пасквиль,,! Так что не надо пугать. Стрелку переведут с меня на это слово. Не охота рыть словарь и со стр уходить---но как на украинском звучит пасквиль? Не знаю.
показати весь коментар
01.11.2024 21:23 Відповісти
Та да. Отут я дал. Отут я дал, внатуре маху" Пи...ец. Ещё бы "парадное" и "куру" с "гречей" ввернул.
Нужно отмазываться.
Путин-*****. Пойдёт?
показати весь коментар
01.11.2024 22:07 Відповісти
Эту кричалку в Харькове фанаты ФК Металлист,, с особым воодушевлением и под барабан орали проходя рядами мимо горисполкома когда ещё там боговал гепуций---ну очень нравилось народу это. Тем более это центр города. Сейчас там только стены уцелели, окна зашили, закрыто похоже надолго.
показати весь коментар
01.11.2024 22:51 Відповісти
https://lurkmore.live/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE Что характерно , хит был плагиатом с более раннего хита, отличавшегося всего на одно слово: вместо Путина он был посвящён президенту ФФУ Г. М. Суркису, в чей адрес и исполнялся примерно с весны 2013-го.
показати весь коментар
02.11.2024 11:03 Відповісти
Я этого не знал по Суркису что кричалка! В августе в магазине АТБ меня девки молодые уговорили открыть карточку банковскую банка АТБ. Там скидки по ней в целом не плохие. И перевели с пенсионной 500гр сразу и стали приговаривать приехать в филиал и что бы и пенсию перевёл в этот банк. Много там мол удобного. Зашёл в сеть, глянуть инфу по банку, ранее такого не знал, так оказалось учередители братаны Суркисы! Пока отложил привалившую удачу на потом. Прохиндеи ещё те. У меня старые счёты со всякими банками, ещё со времён совдепии. И с ,,Внешторгбанком,, и хитрой конторой ,,Внешпосылторг,, там с чеками правда тема была. Мудро прокидывали и тогда. Да народ был темный. Как было сказано ещё в те годы---,,страна непуганых кретинов,,.
показати весь коментар
03.11.2024 16:49 Відповісти
(от итал. pasguillo - статуя в Риме, на которой вывешивались сатирические стихи) - произведение клеветнического, оскорбительного характера, призванное унизить или скомпрометировать адресата
А щоб від клятих москалів відризнятися головну літеру змінили. На нашій, на соловїній - пасквіль.
показати весь коментар
01.11.2024 22:13 Відповісти
Я знал что означает это слово---но оно и правда редкое сегодня.
показати весь коментар
01.11.2024 22:44 Відповісти
Так, ніби то не кацапія напала на Україну, а КНДР. Головними винуватцями будуть подавальники снарядів до гармат кацапів...

А щодо кацапії ви розглядаєте повний спектр?
показати весь коментар
01.11.2024 20:45 Відповісти
П'ятдесят відтінків стурбованості, оце такий блєть "повнийСпектр"!(
показати весь коментар
01.11.2024 21:05 Відповісти
Гарний вибір - здати Україну #уйлу повільно (Байден, Гарріс) або швидко (Трамп).
Скоро третій рік війни закінчиться, а у України кілька F-16 навіть без ракет на засцяні 370 км, про дозвіл застосування по росії взагалі мовчу. Все ще надієтесь, що вдасться прогнути Гарріс, як до того прогнули Байдена з ATACMS, Bradley, HIMARS GMLRS? Дуже допомогло, що таки прогнули і отримали їх? Результат після того який? Що зараз на фронті? Отож.
Тому чекаю Трампа. Кінець все одно однаковий, тільки з Трампом не прийдеться мобілізувати 18-24-річних і втратити їх в Запорізькій, Харківській областях, щоб все одно капітулювати, але не на початку 2025 року, а в кінці 2026-го. Нагадую, що в кацапів ще не було загальної мобілізації, а м'яса там в рази більше. Хто надіється, що ваньки повстануть проти #уйла - згадайте, як вони "повстали" проти часткової мобілізації. Аж ніяк не повстали.

Трампісти, свою маячню залиште при собі. Клоуни Ололошко, Секонд Фьост і інші. Просто йдіть під три чорти, чорти. Ваше руде чмо - це капітуляція, просто швидка, а не повільна, як при чмошних Байдені і Гарріс.
показати весь коментар
01.11.2024 21:30 Відповісти
Весь СПЕКТР - от серъезной ОБЕСПОКОЕННОСТИ до ГРОЗНОГО ТОПАНЬЯ НОЖКАМИ.
В этом вся суть Западных ******.
показати весь коментар
01.11.2024 23:14 Відповісти

Повний спектр реакції на мастурбованість
показати весь коментар
02.11.2024 12:12 Відповісти
 
 