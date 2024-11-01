США в ОБСЄ: Розглядаємо повний спектр реакції на участь КНДР у війні проти України
Сполучені Штати проводять тісні консультації із союзниками та партнерами щодо реакції на можливе залучення КНДР до війни РФ проти України та розглядають повний спектр варіантів дій.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо солдати КНДР будуть залучені в бойові дії проти України, це стане глибоко безвідповідальним та дестабілізуючим кроком з боку Росії. Ми тісно консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо того, як відреагувати, і розглядаємо повний спектр додаткових варіантів дій", - сказала вона.
За словами Брукер, Сполучені Штати виходять з того, що КНДР вже відправила близько 10 тис. військовослужбовців для проведення підготовки на сході Росії, та припускають, що ці північнокорейські військові приєднаються до російських військ поблизу України "впродовж наступних кількох тижнів". При цьому частина військових КНДР вже присутня в Курській області РФ, поблизу кордону з Україною.
"Нас дедалі більше турбує намір Росії використати цих військових у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області. Ми поки не знаємо, чи будуть ці солдати брати участь у бойових діях разом із російськими військовими, але така ймовірність дуже висока і викликає велике занепокоєння", - заявила американська дипломатка.
Вона вказала на те, що вступ північнокорейських військових у бій "продемонструє неспроможність Росії самостійно підтримувати кількість своїх військ, її зростаючий відчай та небезпечне розширення війни проти України".
Крім того, звернення Росії до країни-парії за допомогою демонструє її "зростаючу залежність від таких партнерів та нехтування міжнародним правом, включаючи відповідні резолюції Ради Безпеки ООН".
стільки грошей з нього одержали, що вистачить на озброєння проти нього ж
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
Так что давай, если не хочешь быть заблокировали администрацией, живо удаляй свой пасквиль на Самого.
Нужно отмазываться.
Путин-*****. Пойдёт?
А щоб від клятих москалів відризнятися головну літеру змінили. На нашій, на соловїній - пасквіль.
А щодо кацапії ви розглядаєте повний спектр?
Скоро третій рік війни закінчиться, а у України кілька F-16 навіть без ракет на засцяні 370 км, про дозвіл застосування по росії взагалі мовчу. Все ще надієтесь, що вдасться прогнути Гарріс, як до того прогнули Байдена з ATACMS, Bradley, HIMARS GMLRS? Дуже допомогло, що таки прогнули і отримали їх? Результат після того який? Що зараз на фронті? Отож.
Тому чекаю Трампа. Кінець все одно однаковий, тільки з Трампом не прийдеться мобілізувати 18-24-річних і втратити їх в Запорізькій, Харківській областях, щоб все одно капітулювати, але не на початку 2025 року, а в кінці 2026-го. Нагадую, що в кацапів ще не було загальної мобілізації, а м'яса там в рази більше. Хто надіється, що ваньки повстануть проти #уйла - згадайте, як вони "повстали" проти часткової мобілізації. Аж ніяк не повстали.
Трампісти, свою маячню залиште при собі. Клоуни Ололошко, Секонд Фьост і інші. Просто йдіть під три чорти, чорти. Ваше руде чмо - це капітуляція, просто швидка, а не повільна, як при чмошних Байдені і Гарріс.
В этом вся суть Западных ******.
Повний спектр реакції на мастурбованість