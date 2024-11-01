УКР
Війська КНДР, які воюватимуть проти України, матимуть проблеми з експлуатацією ростехніки, інтеграцією та оперативною сумісністю, - розвідка Британії

КНДР

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вказало, що північнокорейські війська, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Про це йдеться в огляді британської розвідки за п’ятницю, 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Британське Міноборони посилається на раніше розкриті дані про те, що близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті в Курській області.

"Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань", – йдеться в огляді.

Серед іншого, війська КНДР "майже напевно" матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.

Чого це раптом? В них така сама. Да і ніхто їм тої техніки не дасть. Хіба шо гольфкари
01.11.2024 22:33 Відповісти
А в чому буде проблема вказати пальцем, куди треба бігти? Калаші вони знають, голодувати звикли, багато не їдять. А якщо сказати, що за тією посадкою вже злий захід, то навіть і з голими рукаби побіжуть
01.11.2024 22:50 Відповісти
Дорогі сери,вони (корейці) не встигнуть мати проблеми з технікою та інтеграцією))
01.11.2024 22:55 Відповісти
Это что ? И это должно Украину утешить , союзники обсудили ситуацию .
01.11.2024 23:07 Відповісти
Уроди і все це для того щоб поснити свое небажання щось робить діеве імпотенти хренови засуньте свої принципи і демократію як ви її бачите собі в задницю бо вона уродливаі по українському прислівью це " моя хата скраю нічого не знаю " от ваша демократія та політіка.
01.11.2024 23:35 Відповісти
Матиме е не матиме але однією проблемою для зсу буде більше.
02.11.2024 13:02 Відповісти
 
 