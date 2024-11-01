Війська КНДР, які воюватимуть проти України, матимуть проблеми з експлуатацією ростехніки, інтеграцією та оперативною сумісністю, - розвідка Британії

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії вказало, що північнокорейські війська, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Про це йдеться в огляді британської розвідки за п’ятницю, 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Британське Міноборони посилається на раніше розкриті дані про те, що близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР уже перебувають на території Росії, а деякі з них "майже напевно" розгорнуті в Курській області.

"Російські і корейські війська майже напевно постануть перед труднощами оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань", – йдеться в огляді.

Серед іншого, війська КНДР "майже напевно" матимуть проблеми з експлуатацією російської техніки, інтеграцією в російську структуру командування і управління, а також подоланням мовного бар'єру з російськими військами.