Угорщина не включатиме у двосторонню угоду з Україною її членство в НАТО, - речник МЗС Пачолай

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай підтвердив переговори про двосторонню угоду з Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО в ній не обговорюється.

Такий коментар Пачолай надав угорському провладному інформагентству МТІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами угорського представника, переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між Угорщиною та Україною тривають, причому в угоді має бути зроблений наголос на "відновленні прав угорської національної громади".

"Водночас ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося", – додав Пачолай.

Він повторив раніше озвучувану в Будапешті тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни".