Радбез ООН проведе засідання до 1000 днів війни РФ проти України

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки ООН у листопаді, анонсувала засідання Радбезу, приурочене до 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України, на якому головуватиме міністр закордонних справ країни Девід Леммі.

Про це повідомила журналістам постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання відбудеться в другій половині дня 18 листопада.

Вудворд, презентуючи графік роботи РБ на листопад, зазначила, що пріоритетними для британського головування будуть три питання, які повʼязані з "трьома найбільшими конфліктами у світі". Ідеться про "руйнівні наслідки та ризики війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також про конфлікт у Судані".

Підтримка Великою Британією України в її боротьбі за свій суверенітет, територіальну цілісність та принципи Статуту ООН залишається непохитною, сказала Вудворд. За її словами, міжнародне співтовариство "не повинно і не буде заспокоюватися… тому що Путін не зупинився б на Україні".

"Просто подивіться на рівень хаосу і конфліктів по всьому світі, які можуть бути пов'язані з Росією. Росія не заперечує того факту, що укладає угоди з Пхеньяном, щоб використовувати північнокорейські війська як гарматне м'ясо для своєї війни", - зауважила вона. Також Росія закуповує безпілотники і боєприпаси в Ірану, фінансуючи підтримку тероризму на Близькому Сході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця на Радбезі ООН: РФ не перетинає ваші "червоні лінії" - вона йде червоною доріжкою

"Можемо бути певні, що Іран і Північна Корея вимагають від Росії високу ціну за свою підтримку", - наголосила Вудворд. Вона додала, що в Росії "залишилося мало можливостей для пропозицій, крім того, що, як ми знаємо, хочуть Північна Корея та Іран", - додала вона.

За словами дипломатки, до більшості конфліктів у світі має стосунок Москва. "Від того місця, де панують смерть і хаос, рука президента Путіна рідко виявляється далеко", - зауважила вона.

Британія скористається головуванням у Радбезі ООН, "щоб викрити російську дезінформацію та їхні злочини", сказала Вудворд. Вона розповіла, що російська делегація заблокувала схвалення графіка роботи Радбезу на місяць, оскільки в ньому передбачено розгляд українського питання. Проте це не перешкоджатиме проведенню засідання РБ на запит країн-членів - поза графіком.

А толку от их заседаний? Опять выразят обеспокоенность и на этом разойдутся.
02.11.2024 00:55 Відповісти
Може вони ще влаштують вечірку? банкет? корпоратив *****? 1000-днів спостерігають як сусідів гвалтують та вбивають але шоу мист го он младь ви держитесь там здоровʼя вам удачи
02.11.2024 00:58 Відповісти
чогось думаю, що з боку України на цьому засіданні РБ ООН не буде нагадування, що 18 листопада 2024 року буде 3925 днів війни касапів проти України... і що 1000 днів - це тільки з часу повномасштабного вторгнення.
02.11.2024 02:18 Відповісти
Святкують, виродки!!!
02.11.2024 00:50 Відповісти
А у 2014 що було?
02.11.2024 01:11 Відповісти
1000-денної війни рф проти України.
02.11.2024 01:13 Відповісти
Не здивуюсь якщо офіс пришле вітання із такої нагоди.
02.11.2024 02:02 Відповісти
У пусть эта шарашкина контора сжирающая две трети бюджета на содержание своих дармоедов и их поездки на собрании торжественно самораспустится.
02.11.2024 07:12 Відповісти
А тортік "феррарі" буде? Не подавіться, стурбовані ви наші...
02.11.2024 08:56 Відповісти
Будуть святкувати кровавий ювілей, гандо.и. Їм що 1000, що 2000 - плювати. ООН - беззмістовна помийка, яку треба розігнати назавжди.
02.11.2024 10:30 Відповісти
Святкуємо ювілей, мерзотники?
02.11.2024 11:51 Відповісти
ага. *****, юбилей как никак. нада встревоженностей и обеспокоенностей пожирнее подготовить
02.11.2024 12:49 Відповісти
Тысяча дней ...
Юбилей
Сладкие речи поддержки
Фуршет
Совбез ООН гуляет
02.11.2024 20:02 Відповісти
наша надія тільки на Бога
якщо сьогодні Україна стане перед Ним на коліна - завтра буде перемога над загарбниками
02.11.2024 21:50 Відповісти
 
 