Радбез ООН проведе засідання до 1000 днів війни РФ проти України

Велика Британія, яка головує в Раді Безпеки ООН у листопаді, анонсувала засідання Радбезу, приурочене до 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України, на якому головуватиме міністр закордонних справ країни Девід Леммі.

Про це повідомила журналістам постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання відбудеться в другій половині дня 18 листопада.

Вудворд, презентуючи графік роботи РБ на листопад, зазначила, що пріоритетними для британського головування будуть три питання, які повʼязані з "трьома найбільшими конфліктами у світі". Ідеться про "руйнівні наслідки та ризики війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також про конфлікт у Судані".

Підтримка Великою Британією України в її боротьбі за свій суверенітет, територіальну цілісність та принципи Статуту ООН залишається непохитною, сказала Вудворд. За її словами, міжнародне співтовариство "не повинно і не буде заспокоюватися… тому що Путін не зупинився б на Україні".

"Просто подивіться на рівень хаосу і конфліктів по всьому світі, які можуть бути пов'язані з Росією. Росія не заперечує того факту, що укладає угоди з Пхеньяном, щоб використовувати північнокорейські війська як гарматне м'ясо для своєї війни", - зауважила вона. Також Росія закуповує безпілотники і боєприпаси в Ірану, фінансуючи підтримку тероризму на Близькому Сході.

"Можемо бути певні, що Іран і Північна Корея вимагають від Росії високу ціну за свою підтримку", - наголосила Вудворд. Вона додала, що в Росії "залишилося мало можливостей для пропозицій, крім того, що, як ми знаємо, хочуть Північна Корея та Іран", - додала вона.

За словами дипломатки, до більшості конфліктів у світі має стосунок Москва. "Від того місця, де панують смерть і хаос, рука президента Путіна рідко виявляється далеко", - зауважила вона.

Британія скористається головуванням у Радбезі ООН, "щоб викрити російську дезінформацію та їхні злочини", сказала Вудворд. Вона розповіла, що російська делегація заблокувала схвалення графіка роботи Радбезу на місяць, оскільки в ньому передбачено розгляд українського питання. Проте це не перешкоджатиме проведенню засідання РБ на запит країн-членів - поза графіком.