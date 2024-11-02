За оцінками Пентагону, Україні вистачить солдатів, щоб воювати ще 6-12 місяців, - The New York Times
У Пентагоні вважають нестачу солдатів головною проблемою України.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише видання, американські чиновники зазначають, що Україна скоротила перевагу Росії у використанні артилерії. При цьому українські захисники використовують ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Але водночас, на їхню думку, Україна має проблему у вигляді нестачі солдатів.
Один із чиновників розповів NYT, що, за оцінками Пентагону, кількості солдатів, які є в України, достатньо, щоб воювати ще 6-12 місяців. Після цього, за його словами, буде гостра нестача військових.
Неназвані представники Пентагону наголосили, що Україна направила деякі зі своїх нещодавно створених бригад, щоб підтримати наступ у Курській області РФ. Їх могли б використати для посилення захисту східної та південної України або створення резервів для очікуваного контрнаступу у 2025 році.
NYT пише, що Україна нібито втратила на війні 57 тисяч солдатів. І хоча "втрати РФ вдвічі вищі", це значне число для набагато меншої країни.
Як зазначають американські чиновники, Росія зазнає величезних втрат і деякі ділянки фронту перетворилися на м'ясорубку для російських солдатів. Тому Москва і зважилася на відчайдушний крок - задіяти у війні північнокорейських солдатів.
При цьому чиновники США вважають, що якщо підтримка України з боку США збережеться до наступного літа, у Києва може з'явитися можливість скористатися слабкостями РФ і нестачею солдатів і танків.
А нашо та Україна як чоловіки закінчаться?
А на рахунок рабів, хз що зказати, простого рішення не має
Доречі, тобі ніхто не заважає воювати, але тобі краще тут.
З приводу ухилянтства: особи чоловічої статі та призовного віку що завгодно придумають, аби не захищати рідний край та власну родину. Ви правильно сказали їм про амазонок.
А Трамп молодець, пора припиняти надавати допомогу країні де самі шахраї на всих щаблях влади, починаючи з прибиральниці.
Бо ми чудово знаємо, ого можна очікувати від вашого кацапського племені, якщо Україні, не дай Бог, програє. Чоловіків ви так чи інакше винищите - або мобілізовавши і кинувши на ту ж Польщу, як донецьких, або у конлагерях - таких як були в Ізюмі, Херсоні і тд.
Никакие законы там не работают, местных там осталось 20% от довоенного количества. А кацапо-фашистским захватчикам рады только такие маргинальные отморозки как ты.
Шановна Інна, невже ви думаєте що Путін, якщо не дай бог захопить Україну, буде жаліти українців? Він росіян вбиває, які не згодні з ним. Садить їх у в'язниці з термінами по 10-20 років.
Багатий Захід підкидує гроші, але під келих вина робить ставки, скільки українців виживе цього разу.
Десь на пів року українців ще хвате, кажуть.
Корейців підвезли? Значить новий раунд гри, робимо ставки панове
Читайте оригінал . А не те, чим вас годують
The dip in morale and questions about whether American support will continue pose their own threat to Ukraine's war effort. Ukraine is losing territory in the east, and its forces inside Russia have been partially pushed back.
The Ukrainian military is struggling to recruit soldiers and equip new units. The number of its soldiers killed in action, about 57,000, is half of Russia's losses but still significant for the much smaller country.
Russia's shortages of soldiers and supplies have also grown worse, Western officials and other experts said. And its gains in the war have come at great cost.
If U.S. support for Ukraine remains strong until next summer, Kyiv could have an opportunity to take advantage of Russia's weaknesses and expected shortfalls in soldiers and tanks, American officials say.
U.S. government analysts concluded this summer that Russia was unlikely to make significant gains in Ukraine in the coming months, as its poorly trained forces struggled to break through Ukrainian defenses. But that assessment proved wrong.
Russian troops have advanced in the Donbas region of eastern Ukraine. They have clawed back more than a third of the territory that Ukrainian forces seized in a surprise offensive in the Kursk region of western Russia this year. The number of Russian drone strikes across Ukraine has increased from 350 in July to 750 in August and 1,500 in September.
"The situation is tense," said a Ukrainian major stationed on the Ukrainian side of the border near Kursk who goes by the call sign Grizzly. "We are constantly losing previously occupied positions, the enemy has an advantage in men and artillery, and we are trying to hold the line."
Падіння морального духу та запитання про те, чи продовжуватиметься американська підтримка, створюють власну загрозу військовим зусиллям України. Україна втрачає території на сході, а її сили всередині Росії частково відкинуті.
Українські військові намагаються набрати солдатів і оснастити нові підрозділи. Кількість її солдатів, убитих у бою, близько 57 000, становить половину втрат Росії, але все ще значна для набагато меншої країни.
Західні офіційні особи та інші експерти стверджують, що нестача солдатів і запасів у Росії також посилилася. І її здобутки у війні дісталися великою ціною.
Якщо підтримка США Україною залишатиметься сильною до наступного літа, Київ може мати можливість скористатися слабкістю Росії та очікуваною нестачею солдатів і танків, кажуть американські чиновники.
Цього літа аналітики уряду США дійшли висновку, що Росія навряд чи досягне значних успіхів в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано навчені сили намагаються прорвати українську оборону. Але ця оцінка виявилася помилковою.
Російські війська просунулися на Донбасі на сході України. Вони відібрали більше третини території, яку цього року українські війська захопили під час раптового наступу в Курській області на заході Росії. Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла з 350 у липні до 750 у серпні та 1500 у вересні.
«Ситуація напружена», - сказав український майор, який дислокується на українській стороні кордону під Курськом і має позивний «Грізлі». «Ми постійно втрачаємо раніше зайняті позиції, ворог має перевагу в людях і артилерії, а ми намагаємося утримати рубіж.
Так же там про 6-12 місяців?
Сказано в оригинале.
Конечно оригинальный текст гораздо обширнее туташнего, но особым оптимизмом тоже не отличается.
Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від «РосБізнесКонсалтинг»), але 2010 року агенція «РБК-Україна» вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса., якось тхне від цього правдивого підкацапника
замість "Україна зараз не виграє", переклали "Україна не виграЄ"
А тепер - 57 000 вбитих за 3 роки, це значна кількість.
Нещодавно - армія котра могла показати "Кузькину мать" усій Європі, а тепер - "Дайте нам танки, зброю, патрони і бажано зимовий одяг"
Зовсім навіть недавно - 13,5млн. голосів тільки за Зе. А тепер коли всі вони виявились жінками, пенсіонерами та дітьми, і мобілізувати нема кого.
Всі проти корупції, але всі дають хабарі, а при можливості і беруть.
І т.п.
Як воно все.... цікаво.
Але з коментарів - винні союзники, лише вони.
Іноді в пошуках справжніх винуватців варто дивитись в дзеркало, а не звинувачувати в коментарях інші країни.
з яким що робити дальше ні Зеленський, ні
Сирський нетзнають - це просто якесь знущання над нашими військовим , яких туди кинули !!
Пора захищати свою землю , а не чужу !!
Можливо , я не правий , але все виглядає саме таки!!
Втрати 1 до 2 то є злочин під час оборони!
Потім буде пізно. Зовсім пізно.