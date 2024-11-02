УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6240 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 503 197

За оцінками Пентагону, Україні вистачить солдатів, щоб воювати ще 6-12 місяців, - The New York Times

зсу

У Пентагоні вважають нестачу солдатів головною проблемою України.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

Як пише видання, американські чиновники зазначають, що Україна скоротила перевагу Росії у використанні артилерії. При цьому українські захисники використовують ударні дрони для знищення російської бронетехніки. Але водночас, на їхню думку, Україна має проблему у вигляді нестачі солдатів.

Один із чиновників розповів NYT, що, за оцінками Пентагону, кількості солдатів, які є в України, достатньо, щоб воювати ще 6-12 місяців. Після цього, за його словами, буде гостра нестача військових.

Неназвані представники Пентагону наголосили, що Україна направила деякі зі своїх нещодавно створених бригад, щоб підтримати наступ у Курській області РФ. Їх могли б використати для посилення захисту східної та південної України або створення резервів для очікуваного контрнаступу у 2025 році.

Також читайте: Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін

NYT пише, що Україна нібито втратила на війні 57 тисяч солдатів. І хоча "втрати РФ вдвічі вищі", це значне число для набагато меншої країни.

Як зазначають американські чиновники, Росія зазнає величезних втрат і деякі ділянки фронту перетворилися на м'ясорубку для російських солдатів. Тому Москва і зважилася на відчайдушний крок - задіяти у війні північнокорейських солдатів.

При цьому чиновники США вважають, що якщо підтримка України з боку США збережеться до наступного літа, у Києва може з'явитися можливість скористатися слабкостями РФ і нестачею солдатів і танків.

Автор: 

Пентагон (1468) США (24399)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Українці часто повторюють, що вони "втомилися від війни".

При цьому в країні під час воєнного стану продовжує працювати індустрія розваг та майже вся цивільна інфраструктура у повному обсязі.

Українська молодь масово не вчиться і не працює на "оборонку", в країні не проводиться промислова мобілізація серед студентів, немає системи прискореної військової підготовки тут і зараз, немає по-справжньому масових курсів тактичної медицини або стрілецької підготовки.

Україна у багатьох сферах у тилу живе, як до лютого 2022 року.

А від війни реально втомилися лише ті, хто бере у ній участь, їхні родичі та близькі. Мільйони ж людей платять невеликі податки та "живуть життя", навіть без огляду на сирени тривог.

І мова не про те, що під час повномасштабної війни "всі мають бути або в цеху, або на фронті".

Мова про те, що Україна насправді має великий потенціал для мілітаризації.

B України 2024-5 року ще є простір для мілітаризації суспільства - не введення обмежень для ухилянтів у вигляді труднощів з водійськими правами чи банківськими рахунками, а переходу до справжньої воєнної економіки.
показати весь коментар
02.11.2024 01:20 Відповісти
+22
Із Канади дуже легко воювати язиком, коли знаєш точно що завтра не будеш в окопі по шию в багнюці. Ніхто не говорить про те що воюючи з росіянами ми воюємо по більшій мірі і вбиваємо простий і дурний нарід із окупованих частин України, тобто своїх громадян, із російських глубинок, малі народи росії а головні зачинщики цього всього які сидять в москвах і пітерах ніяк не страдають майже. Їм тільки краще що ми вбиваємо потенційних сепаратистів з малих народів, а ті вбивають нас. Думайте, робіть висновки, в мене все.
показати весь коментар
02.11.2024 02:25 Відповісти
+19
В України немає вже потужної промисловості.Якої прискореної підготовки? І так за два тижні кидають на найгарячіші напрямки.Ваші канадійці би також в цехах не були.Кудли би поділи всіх тих,яків постійно на мітинги бігають? Працювати точно такі не підуть.Ви ніякого морально права немаєте говорити за ухилянтів.Немає чому тут переходити на військові рейки.
показати весь коментар
02.11.2024 01:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Жека, братан, куда пропал?
показати весь коментар
02.11.2024 02:10 Відповісти
Ви в США всі такі бронелобі? Гадаю якби Зе оцінював цей вислів на передачі розсміши клоуна, він на відміну від тебе точно програв би мені 50 тис. грн по тому ще курсу.
показати весь коментар
02.11.2024 02:33 Відповісти
Концепція в дурдомі помінялись. Головдебіл вже про кордони 91 року не згадує. Зараз в нього інші заскоки в голові.
показати весь коментар
05.11.2024 08:28 Відповісти
Повільна підготовка до заморозки конфлікту.
показати весь коментар
02.11.2024 02:00 Відповісти
Виконуємо оманські домовленності !
показати весь коментар
02.11.2024 12:21 Відповісти
Судячи з назви, ніхто так не бажає перемоги Росії, як пєнтагон
показати весь коментар
02.11.2024 02:00 Відповісти
Мобілізаційний потенціал України - ще 5 мільйонів військових. Союзникам слід мобілізуватися для забезпечення України ефективно дієвою зброєю. грошовими ресурсами і цивільними технічними засобами. Тільки так. Альтернатива відсутня.
показати весь коментар
02.11.2024 02:03 Відповісти
А у кацапів з корейцями 50+ млн.
А нашо та Україна як чоловіки закінчаться?
показати весь коментар
02.11.2024 02:07 Відповісти
А навіщо ті чоловіки, якщо не буде України ??? Щоб бути рабами кацапів ??
показати весь коментар
02.11.2024 02:09 Відповісти
Якщо ти не розумієш що відбувається з нацією коли немає чоловіків, ну хз що зказати.
А на рахунок рабів, хз що зказати, простого рішення не має
показати весь коментар
02.11.2024 02:14 Відповісти
Чоловіки для того і потрібні, щоб бути ВОЇНАМИ, а не просто діторобами. Чи ти вважаєш, що народився тільки для оргазму??? А жінок і дітей амазонки будуть захищати??
показати весь коментар
02.11.2024 02:26 Відповісти
Я вважаю, що Україна зараз в дуже поганому становищі. І розповідати про кордони 90го року це най...ти отих кретинів які його обрали і не тільки їх.
Доречі, тобі ніхто не заважає воювати, але тобі краще тут.
показати весь коментар
02.11.2024 02:31 Відповісти
Що ти можеш вважати з американським прапорцем біля ніку?? Повертайся в Україну, де потрібна твоя хоробрість і рішучість. Звісно, якщо ти чоловік.
показати весь коментар
02.11.2024 02:41 Відповісти
Зроби хоч одну послугу своїй колишній батьківщині - не смерди на форумі. Як мінімум тобі має бути соромно, жіночко з яєчками між ніг.
показати весь коментар
02.11.2024 02:49 Відповісти
А чого ти реально розпердівся з-за океану?
показати весь коментар
02.11.2024 06:06 Відповісти
Помічено вже давно: самі розумні, хоробрі та патріотичні мешкають за океаном або у Європі.
З приводу ухилянтства: особи чоловічої статі та призовного віку що завгодно придумають, аби не захищати рідний край та власну родину. Ви правильно сказали їм про амазонок.
показати весь коментар
03.11.2024 11:31 Відповісти
То йди захищай
показати весь коментар
07.11.2024 00:14 Відповісти
А ти якого хєра сюди приперся, Юджин? Краще зайвий раз трампа-шахрая у дупу поцілуй; ми тут, в Україні, розберемося без твоїх порад.
показати весь коментар
07.11.2024 19:57 Відповісти
Чучало йди воюй. Такі як ти в 2019 вже нарозбиралися самі.
А Трамп молодець, пора припиняти надавати допомогу країні де самі шахраї на всих щаблях влади, починаючи з прибиральниці.
показати весь коментар
08.11.2024 00:37 Відповісти
Що там вважає кацап "Євгеній" з американського проксі - нам, взагалі-то - плювати.
Бо ми чудово знаємо, ого можна очікувати від вашого кацапського племені, якщо Україні, не дай Бог, програє. Чоловіків ви так чи інакше винищите - або мобілізовавши і кинувши на ту ж Польщу, як донецьких, або у конлагерях - таких як були в Ізюмі, Херсоні і тд.
показати весь коментар
02.11.2024 04:51 Відповісти
Послє окончанія чоловікові, начнуться жінки
показати весь коментар
02.11.2024 02:11 Відповісти
Дітей ще можна слати на війну як іракці проти іранців робили.
показати весь коментар
02.11.2024 02:42 Відповісти
Брехня! В ірано-іракській війни дітей на вірну смерть гнав не Саддам, а великий аятола Хомейні. Цим дітям шиїтські мулли вішали на шию ключик з зеленого пластику, буцім то він від воріт ісламського раю. В тій війні, до речі, США були на стороні Саддама - допомагали йому зброєю та амуніцією нарівні з Сересер.
показати весь коментар
02.11.2024 08:32 Відповісти
Дякую за уточнення.
показати весь коментар
02.11.2024 12:51 Відповісти
Я гадаю 5 млн. чоловік можна обміняти на території з кордонами 91 року, а нових українців наберемо з Ашотів щоб освоїли відвойовані території, а що ти геній.
показати весь коментар
02.11.2024 02:43 Відповісти
Якщо не буде української держави, то ашоти і рамзани разом з кацапами гвалтуватимуть не тільки твоїх дружину і доньок, а й схилятимуть по послуху твою багатостраждальну дупу. То що ти тепер вибираєш: звитягу чи капітуляцію???
показати весь коментар
02.11.2024 02:58 Відповісти
С тобой все ясно. Кацап. Флажок украинский убери. Ты его не достоин.
показати весь коментар
02.11.2024 03:43 Відповісти
Какие тебе аргументы надо. Мало тебе путинских аргументов? Причем не только для Украины а и для самых россиян. Кто не хочет умирать в Украине, тот бежит из России. Ну или сидит в тюрьме. Ага, есть ещё один вариант, с языком в жопе, как большинство россиян сейчас и делает. Видно тебе подходит такой вариант. Мне нет
показати весь коментар
02.11.2024 04:38 Відповісти
Ху ло яке пздть кацапською достойнк флажка?
показати весь коментар
07.11.2024 00:15 Відповісти
В Мариуполе пол-города Ашотов.
Никакие законы там не работают, местных там осталось 20% от довоенного количества. А кацапо-фашистским захватчикам рады только такие маргинальные отморозки как ты.
показати весь коментар
02.11.2024 04:53 Відповісти
Я телевізор не дивлюсь вже мабуть років з 10.

Шановна Інна, невже ви думаєте що Путін, якщо не дай бог захопить Україну, буде жаліти українців? Він росіян вбиває, які не згодні з ним. Садить їх у в'язниці з термінами по 10-20 років.
показати весь коментар
02.11.2024 10:38 Відповісти
То шо чекаєш, Коля? Бігом на войну!
показати весь коментар
07.11.2024 00:16 Відповісти
Проблема в неэффективности.
показати весь коментар
02.11.2024 04:04 Відповісти
Швидше, у владі.
показати весь коментар
03.11.2024 11:46 Відповісти
Значит уже через год войска НАТО точно войдут в Украину. Запад же не хочет проиграть путину?
показати весь коментар
02.11.2024 03:09 Відповісти
Якщо змінимо Єрмака.
показати весь коментар
02.11.2024 09:47 Відповісти
Посилань на статтю немає. Дезінформація узеленських проти союзників набирає обертів
показати весь коментар
02.11.2024 04:03 Відповісти
У нас куча силовиков на броне. Если основной здоровый человеческий ресурс страны забронирован, то, конечно, не хватит.
показати весь коментар
02.11.2024 04:03 Відповісти
Головне щоб поліціянтів не чепали.
показати весь коментар
02.11.2024 09:49 Відповісти
Фуфлижники. Пентагон своїми оцінками,прогнозами та взагалі поведінкою сам себе давно перетворив в якихось маргиналів.
показати весь коментар
02.11.2024 05:27 Відповісти
Це вже якась "гра в кальмара", тіко для українців.

Багатий Захід підкидує гроші, але під келих вина робить ставки, скільки українців виживе цього разу.

Десь на пів року українців ще хвате, кажуть.

Корейців підвезли? Значить новий раунд гри, робимо ставки панове
показати весь коментар
02.11.2024 05:39 Відповісти
А куди дінуться ті солдати яких вистачить тіко на 6 місяців?Для таких писак ми не живі люди.Ми мурахи.Ресурс як вони там кажуть
показати весь коментар
02.11.2024 06:04 Відповісти
Перетворяться в білих лелек.
показати весь коментар
02.11.2024 09:51 Відповісти
https://www.nytimes.com/2024/11/01/us/politics/russia-ukraine-war.html#
Читайте оригінал . А не те, чим вас годують
показати весь коментар
02.11.2024 06:29 Відповісти
American military and intelligence officials have concluded that the war in Ukraine is no longer a stalemate as Russia makes steady gains, and the sense of pessimism in Kyiv and Washington is deepening.

The dip in morale and questions about whether American support will continue pose their own threat to Ukraine's war effort. Ukraine is losing territory in the east, and its forces inside Russia have been partially pushed back.

The Ukrainian military is struggling to recruit soldiers and equip new units. The number of its soldiers killed in action, about 57,000, is half of Russia's losses but still significant for the much smaller country.

Russia's shortages of soldiers and supplies have also grown worse, Western officials and other experts said. And its gains in the war have come at great cost.

If U.S. support for Ukraine remains strong until next summer, Kyiv could have an opportunity to take advantage of Russia's weaknesses and expected shortfalls in soldiers and tanks, American officials say.

U.S. government analysts concluded this summer that Russia was unlikely to make significant gains in Ukraine in the coming months, as its poorly trained forces struggled to break through Ukrainian defenses. But that assessment proved wrong.

Russian troops have advanced in the Donbas region of eastern Ukraine. They have clawed back more than a third of the territory that Ukrainian forces seized in a surprise offensive in the Kursk region of western Russia this year. The number of Russian drone strikes across Ukraine has increased from 350 in July to 750 in August and 1,500 in September.

"The situation is tense," said a Ukrainian major stationed on the Ukrainian side of the border near Kursk who goes by the call sign Grizzly. "We are constantly losing previously occupied positions, the enemy has an advantage in men and artillery, and we are trying to hold the line."
показати весь коментар
02.11.2024 06:46 Відповісти
Представники американської армії та розвідки дійшли висновку, що війна в Україні більше не стоїть у глухому куті, оскільки Росія досягає стабільних успіхів, а почуття песимізму в Києві та Вашингтоні поглиблюється.

Падіння морального духу та запитання про те, чи продовжуватиметься американська підтримка, створюють власну загрозу військовим зусиллям України. Україна втрачає території на сході, а її сили всередині Росії частково відкинуті.

Українські військові намагаються набрати солдатів і оснастити нові підрозділи. Кількість її солдатів, убитих у бою, близько 57 000, становить половину втрат Росії, але все ще значна для набагато меншої країни.

Західні офіційні особи та інші експерти стверджують, що нестача солдатів і запасів у Росії також посилилася. І її здобутки у війні дісталися великою ціною.

Якщо підтримка США Україною залишатиметься сильною до наступного літа, Київ може мати можливість скористатися слабкістю Росії та очікуваною нестачею солдатів і танків, кажуть американські чиновники.

Цього літа аналітики уряду США дійшли висновку, що Росія навряд чи досягне значних успіхів в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано навчені сили намагаються прорвати українську оборону. Але ця оцінка виявилася помилковою.

Російські війська просунулися на Донбасі на сході України. Вони відібрали більше третини території, яку цього року українські війська захопили під час раптового наступу в Курській області на заході Росії. Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла з 350 у липні до 750 у серпні та 1500 у вересні.

«Ситуація напружена», - сказав український майор, який дислокується на українській стороні кордону під Курськом і має позивний «Грізлі». «Ми постійно втрачаємо раніше зайняті позиції, ворог має перевагу в людях і артилерії, а ми намагаємося утримати рубіж.
Так же там про 6-12 місяців?
показати весь коментар
02.11.2024 06:50 Відповісти
Погоджуюсь. Які до біса 6-12 місяців!? Солдатів вже не вистачає. Тому і відступ.
показати весь коментар
05.11.2024 08:41 Відповісти
В оригинале лучше не читать. Некоторые абзацы вызывают недоумение, а некоторые звучат просто абсурдно. "Россия потерпела неудачу и не смогла захватить Покровск", "Украина отразила наступление на Покровск, отбросив силы противника к юго-западу от города", "Контрнаступление в 2025-м когда у русских закончатся солдаты и танки". В одном месте они пишут что потери Украины 57 тысяч, и что это половина от потерь русских, в другом что у кацапов 600 тысяч убитых и раненых. Они как бьюти-блогеры обсуждающие сантехнику. Представляю как русские и украинцы из таких статей, где одна многословная некомпетентная белиберда, выискивают и выдают удобные цитаты, а сами тихо посмеиваются.
показати весь коментар
02.11.2024 07:28 Відповісти
За океаном живуть своїм життям; війна далеко, певна частка медіа розважається по своєму, ставки роблять. Такий собі "betsport". Штати втратили світове лідерство однозначно, хоча ще під час балканської війни було зовсім інакше.
показати весь коментар
03.11.2024 12:07 Відповісти
The Pentagon assesses that Ukraine has enough soldiers to fight for six to 12 more months, one official said. After that, he said, it will face a steep shortage.
Сказано в оригинале.

Конечно оригинальный текст гораздо обширнее туташнего, но особым оптимизмом тоже не отличается.
показати весь коментар
02.11.2024 14:15 Відповісти
Хто такі РБК Україна?
Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від «РосБізнесКонсалтинг»), але 2010 року агенція «РБК-Україна» вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса., якось тхне від цього правдивого підкацапника
показати весь коментар
02.11.2024 06:55 Відповісти
Це ті хто не вірно переклав слова Трампа
замість "Україна зараз не виграє", переклали "Україна не виграЄ"
показати весь коментар
02.11.2024 10:27 Відповісти
Ці самі представники пентагону пророкували швидку окупацію України в лютому 2022р. Так що це все туфта. А от зброї треба більше: гармат 155мм та снарядів до них, літаків та ракет відповідних до них, хаймарсів та ракет до них, дозвіл на удари по території ворога АТАКАмсами та Штормами(Скальпами).
показати весь коментар
02.11.2024 07:17 Відповісти
Що саме та у якій кількості потрібно ЗСУ Пентагон/Білий дім/Конгрес прекрасно знають, бо обізнані у війнах значно краще, аніж будь хто. Але чомусь не надають попри великі обіцянки. Чому, цікаво?.. Там прекрасно розуміють, що інтереси чинної української влади та пересічного українця, м'яко кажучи, не збігаються, але обіцянок досі набагато більше, аніж зброї.
показати весь коментар
03.11.2024 12:18 Відповісти
Надаите зброю -- лічильники!
показати весь коментар
02.11.2024 07:54 Відповісти
А куди подінуться 1млн50тис солдатів що є зараз? Пентагон хай попритихне зі своїм бредом. Вот що точно закінчится так це техніка та амуніція,але про це у них відповідь- звиняйте у нас самих закінчується та більше не можемо дати. Туму мабуть амери сплять та бічать як приймуть закон для мобілізації жінок та юнаків і Україна проведе контернаступ. Тільки на контернаступ як завжди не буде техніки,вона прийде невчасно та вже те чого дійсно не жалко забирати з складів,викуплять шермани та паттони у поціновувачів. А якщо комусь це не сподобається, амери скажуть так Україна сама добре виробляє дрони та сау і все у неї є. І в загалі "будуть проблеми-вирішуйте!"
показати весь коментар
02.11.2024 08:04 Відповісти
З цього" мільйону" солдат десь 200 тис. в СЗЧ, 100 тис. тцкуни, додайте ще поранених та зниклих безвісті і вийде, що боєздатних з цієї кількості лише половина. Понад 6 млн чоловіків не оновили свої дані для ТЦК, а це більше половини чоловіків призовного віку , які не хочуть і не будуть воювати. Так що Пентагон дає цілком об"єктивну оцінку, тому і починають просувати тему мобілізації жінок та 18 річних.
показати весь коментар
02.11.2024 09:36 Відповісти
Ще купа всяких клоунів які "служать" в якомусь Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Тобто нічого не роблять і отримують гроші
показати весь коментар
02.11.2024 09:49 Відповісти
Не слухайте Пентагон - дивіться і слухайте ЗЕгівномарафон!!!
показати весь коментар
02.11.2024 08:06 Відповісти
Як там відносно нещодавно на ТВ - "Нас 52 мільйони!"
А тепер - 57 000 вбитих за 3 роки, це значна кількість.
Нещодавно - армія котра могла показати "Кузькину мать" усій Європі, а тепер - "Дайте нам танки, зброю, патрони і бажано зимовий одяг"
Зовсім навіть недавно - 13,5млн. голосів тільки за Зе. А тепер коли всі вони виявились жінками, пенсіонерами та дітьми, і мобілізувати нема кого.
Всі проти корупції, але всі дають хабарі, а при можливості і беруть.
І т.п.
Як воно все.... цікаво.
Але з коментарів - винні союзники, лише вони.
Іноді в пошуках справжніх винуватців варто дивитись в дзеркало, а не звинувачувати в коментарях інші країни.
показати весь коментар
02.11.2024 08:07 Відповісти
якщо обіцяв сусдові налити гранчак перваку, а наливаєш стакан мінеральної води,що Тобі скаже сусід .але не тільки Тобі,але й своїм знайомим ???(без скептицизму і песимізму ))Можна і варто в дзеркало подивитися ...
показати весь коментар
02.11.2024 09:44 Відповісти
Найбільша проблема України - це " союзники" , точніше їх відсутність .
показати весь коментар
02.11.2024 08:21 Відповісти
В армії 1 млн 300 тисяч людей, а солдат нема...
показати весь коментар
02.11.2024 08:24 Відповісти
це ж вже було! "два три тижні"
показати весь коментар
02.11.2024 08:25 Відповісти
Так би і було якби генерал Кривонос не розлив смолу перед літаком Зеленського в перший день війни в аеропорту.
показати весь коментар
02.11.2024 09:33 Відповісти
якби він хотів. злетів би на хелікоптері
показати весь коментар
02.11.2024 10:33 Відповісти
А 5 тон грошей ?
показати весь коментар
02.11.2024 11:49 Відповісти
іх давно лєнка ще до війни вивезла
показати весь коментар
02.11.2024 12:03 Відповісти
головна проблема війни - українська влада.з перших днів війни вони пішли проти зсу - ЗАКОН 8271,НАВІТЬ ХОТІЛИ УЗАКОНИТИ РОЗСТРІЛ СОЛДАТ НА МІСЦІ ЗА НЕВИКОНАННЯ НАКАЗУ.Управління армією - укомплектовано фсбшною агентурою яка знищує особовий склад ЗСУ з особливою насолодою.як результат - *** кого намалюєш в воєнкоматах.всі вже давно роздуплились.
показати весь коментар
02.11.2024 09:03 Відповісти
що то останнім часом пишуть тільки про росіян .... у нас зовсім все так погано або скрізь управління ЗМI взяли свинособаки?!?!?
показати весь коментар
02.11.2024 09:25 Відповісти
Мы говорим партия, подразумеваем ... Ермак.
показати весь коментар
02.11.2024 09:27 Відповісти
" оцінщинки Юдиного роду з Пентагону".Український народ також вже має можливість ОЦІНИТИ , на скільки фальшиві , лицемірні ,та брехливі західні політики-аферисти ,котрі на словах обіцяють Україні і її народові одне, а на ділі роблять все можливе,щоб не спричинити особливої шкоди рашистському окупанту України ,
показати весь коментар
02.11.2024 09:39 Відповісти
Досить захищати Курськ ,
з яким що робити дальше ні Зеленський, ні
Сирський нетзнають - це просто якесь знущання над нашими військовим , яких туди кинули !!
Пора захищати свою землю , а не чужу !!
Можливо , я не правий , але все виглядає саме таки!!
показати весь коментар
02.11.2024 10:22 Відповісти
Може вони дійдуть до Владівостока
показати весь коментар
02.11.2024 11:47 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
02.11.2024 12:22 Відповісти
Риго-ОПешних це не влаштовує. Довго. Потрібно посилити репресії ТЦК. Бо народ ще виходить на вулиці.
показати весь коментар
02.11.2024 11:57 Відповісти
Якщо Сирський з Зеленський продовжать використання Українців замість ліній оборони, то через 2-3 роки Путін буде святкувати перемогу.
Втрати 1 до 2 то є злочин під час оборони!
показати весь коментар
02.11.2024 12:09 Відповісти
Україна ще має трохи часу на розробку власного ЯЗ.
Потім буде пізно. Зовсім пізно.
показати весь коментар
02.11.2024 12:14 Відповісти
Ага, 24.02.2022 вони говорили, що Україна протримається 3 дні
показати весь коментар
02.11.2024 13:50 Відповісти
Внутрішні pid@rи які називають просту людину УХИЛЯНТОМ самі є ухилянти, вчіть Конституцію там всі відповіді.
показати весь коментар
03.11.2024 02:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 