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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сибіга звернувся до партнерів після чергової ворожої атаки: Дозвольте нам бити по їхніх базах в РФ. Зніміть всі обмеження на захист життя

Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової атаки РФ із застосуванням "Шахедів" звернувся до партнерів.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія посилює терор. 71 ударний БпЛА типу Shahed на Київ та інші міста. 1331 - у вересні, близько 44 на день. 1908 - у жовтні, приблизно 62 на день. Дозвольте нам бити по їхніх базах і складах у Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників є недостатнім, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, согодні вночі росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ.

У Повітряних силах станом на 11.00 підтвердили збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у Росію.

Автор: 

Сибіга Андрій (534) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+21
Чим бити? Асфальт закінчився. Прокурорами та суддями?
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02.11.2024 13:46 Відповісти
+19
Чергове "потужне" звернення від Сибіги...
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02.11.2024 13:31 Відповісти
+12
Не питайте ,а бийте !Партнери вже чекають щоб ви це зробили самі ! Включайте голови і вчіться користуватися мізками !
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02.11.2024 13:31 Відповісти
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Чергове "потужне" звернення від Сибіги...
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02.11.2024 13:31 Відповісти
А має зайти за дозволом до партнерів зразу з кулеметом?
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02.11.2024 14:52 Відповісти
Та якось Кулебу звільнили з обгрунтуванням "не дуже ефнктивно просив зброю у партнерів". Цей просить "ефективніше"? Частіше - так, але щось якось ефекту не видно.
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02.11.2024 15:59 Відповісти
Кулеба якраз вимогливіше був, на мій погляд.
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02.11.2024 16:32 Відповісти
Що цей, що той... Всеодно все вирішують 5-6 менеджерів. Ще казали, що Кулебу більше слухали в США, тому його й зняли.
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02.11.2024 16:51 Відповісти
Мені цей Сибіга - ну дуже схожий зовні і манерами, мовою на колишнього дружбана зермаків - Сивоха.
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02.11.2024 15:28 Відповісти
Не питайте ,а бийте !Партнери вже чекають щоб ви це зробили самі ! Включайте голови і вчіться користуватися мізками !
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02.11.2024 13:31 Відповісти
Чим бити? Асфальт закінчився. Прокурорами та суддями?
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02.11.2024 13:46 Відповісти
А чому б і ні.... Правда не як далекобійну......У судді та її близьких родичів по безпрєдєлу відбирають всі статки, гроші (палець в двері і доступ до іноземного рахунку), житло, авто....А потім підсрачника і запорєбрік без грошей і документів

На вищевказане закупляються FPV
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02.11.2024 15:54 Відповісти
Та не знімуть вони, поки до них не прилетить по повній програмі(дай Боже!) Невже ж це не ясно!
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02.11.2024 13:33 Відповісти
Можно по мосту вдарити американською зброєю. А по Росії тільки українською.
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02.11.2024 13:34 Відповісти
В нас на лініі фронту немає чим гарно вдарити не говорячи вже про 500+км
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02.11.2024 13:35 Відповісти
Уявимо себе на місці умовного Джона з Альберти.
- Фото ідіота в піжамі і товстуна в такому самому.
)Ємрак і Стебанчук(
(блювотно просто)
Далі думаємо - ОЦЕ все, ну і оці істерики і навіть "Томагавки" це ...... ну от ворог що б зробив? - ВИСТАВИВ БИ КЛОУНАМИ!
що й бачимо.
тут, картинку - Якщо наріт рішив здохнути - ЗДИХАЙ,те
тьху! "сорі", ну але совки це найтуп..., ой, зЕлень це найтупіші істоти в історії, "омінь".
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02.11.2024 13:36 Відповісти
джон з альберти, такий же тупий споживач тєлєка, що і парашнік з сизрані.
що, йому, з від туди насруть в мозок, те й гарно.
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02.11.2024 13:59 Відповісти
дивись, кацапська пропаганда видасть Джону фото і відео де МСЕК-оцеки лежать на бабках і це = ...... ну, скажемо так, одна бригада відмазана.
ну так це що, роспропаганда буде?
а бусифікація це "іпсо"?
так про що ти говориш з дивану?
Джону подають тупо ВІДЕО і ФАКТИ!!! які ти і я не заперечимо, а навіть більше, змовчимо, тих свиней що з диванами бабла - тупо відмажуть.
тобто Джон навіть не знає всієї глибини глубін.
ТИ РОЗУМІЄШ? тут русня просто бере факти і навіть не бреше(!!!!)
я ж сказав - Джон, умовний тупо по новинах читає, але вже якщо почне досліджувати,то.....
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02.11.2024 14:06 Відповісти
джон не спроможний досліджувати. джон розслаблений ситий лєвак, баз жодної думки в макітрі, крім їсти срати та їбатися.
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02.11.2024 14:11 Відповісти
а ти неситий? так похавай. типу тобі було дуже важко коли русня Алеппо бомбила? а чому так? ти так само "ситий лівак"?
просто дивно, у тебе президент нікчема, а Джону має бути соромно за це?
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16.11.2024 11:52 Відповісти
Дід байденюк не зніме,поки не пройдуть вибори,а якщо виграє трампон,до в діда буде чуть більше 70днів це уей час який він ще буде при владі після виборів,одна надія що виграє Гаріс,може дозволить.
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02.11.2024 13:37 Відповісти
Гаріс це Байден в спідниці.
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02.11.2024 13:45 Відповісти
ні!
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02.11.2024 14:04 Відповісти
А якщо і це нічого не дасть? Бо потрібно не сотня ракет а тисячі щоб нанести яку відчутну
шкоду.
Що далі Ослу підкажуть в пусту макітру?
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02.11.2024 13:39 Відповісти
А ''паляницею'' бити ніхто не забороняє!
Де наші ''паляниці''? ''Борошна'' немає чи ''кухар'' криворукий? А може проблема в ОПі де засіли кацапські агенти!
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02.11.2024 13:40 Відповісти
Партнери схоже зацікавлені в знищені України.А путлер запитує в когось дозволу коли бомбить і нищить енергетику,заводи,фабрики,лікарні і т.д???
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02.11.2024 13:42 Відповісти
До речі пам'ятаєте історію з гучним передаванням шведських літаків РЛС? А хрен там хто що передав. США дозволу не дають. Старий пердун Джо ще те лайно.
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02.11.2024 13:49 Відповісти
тобто це єдина причина того що ми відступаємо на Донбасі
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02.11.2024 13:42 Відповісти
Мабуть подоляк з ермаком сказали Ослу що тільки томагавками можливо зупинити орду яка лізе на позиції ЗСУ.
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02.11.2024 13:52 Відповісти
СВОЮ ЗБРОЮ ВИРОБЛЯЙТЕ, виродки зелені! Смерті цивільних - на вашій совісті, ви тварюки, відчинили двері *****, і за 3 (!) роки не зробили НІЧОГО для захисту країни! Імпічмент гундосому виродку і під суд усю шоблу за держзраду!
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02.11.2024 13:45 Відповісти
вчора ж казали, що зе!гундос не зброяр, воно потужний найвеличніший зе!медіа.
зе!поц переможе переможними відосіками та самітами миру. а, і да, планами і реформами.
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02.11.2024 13:50 Відповісти
Схоже це буде безкінечно. Обстріли України, безтолкові клянчення зедебілами зброї та дозволів стріляти з цієї зброї і.... більше нічого.
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02.11.2024 13:45 Відповісти
Ні, чому ж нічого. Буде знищення країни і довгоочікуваний зеленою кодлою "справедливий мир" по Стамбульські. .
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02.11.2024 13:47 Відповісти
Який мир? Цей кодляк дасть драла в Европу та ЕС. Не дарма ж вони крали як перед смертю.
І будуть там "правительство в изгнании".
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02.11.2024 13:57 Відповісти
Кто вас только дебилов делает🥴
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02.11.2024 16:16 Відповісти
До виборів рішень приймати не будуть. Потім швидше за все дозволять. Ніхто не може витримати людину-пилу Зеленського.
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02.11.2024 13:48 Відповісти
десь на якомусь етапі, партнери запропонували, створювати свою зброю, на своєму виробництві, з комплектуючих від партнерів. про це проговорився залужний коли казав про велику та маленьку сов'єтську армію, та про технологічну перевагу.
але гундосе, зе!чмо, слухає люсю арєстовіча та подоляка. зе!падло звільнило залужного та всіх його генералів, призначило холуя сирського з його холуями.
тепер, кожного дня ми відступаємо. кожної ночі ******** київ. я вже не кажу про пройобаний ракетний удар, де прилетіло п'ять! ракет в артема та в охматдит.
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02.11.2024 13:48 Відповісти
я вже не кажу про пройобаний ракетний удар, де прилетіло п'ять! ракет в артема та в охматдит.
28-го апреля 2022 года.
29-го декабря 2023 года
8 -го июля 2024 года
Прилетало по заводу "Артём"
8-го февраля 2024 года сняли Виктора Федоровича Залужного.
Но первые два удара по заводу нанесли в каденцию Зеленского.
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02.11.2024 15:09 Відповісти
хай сибіга не п===ть -бити нічим...((
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02.11.2024 13:50 Відповісти
Замість того що б самим знищувати ворога в першу чергу в лднр ,чи Криму будь якою зброєю , недолуга влада хоче перекласти вину на західних партнерів .
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02.11.2024 14:11 Відповісти
Да нихера ети гниды не разрешат. Нужно как Израиль, когда Бидон заблокировал поставки ракет и высокоточных бомб в Израиль чтобы не били по террористам в Газе. Израиль сказал, ту тогда ладно, будем бить своими невысокоточными и куда попадет, а всю вину положим на вас. И Бидон сразу же возобновил поставки Израилю высокоточного оружия. Так и нам нужно херачить по рашистской енергетике, по аеропортам, заводам и НПЗ своими дронами. Мол звыняйте, выходим из своих возможностей ради защиты своей страны.
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02.11.2024 14:14 Відповісти
А если нужно будет то и рванем Курскую АЕС а может и ЧАЕС и ЗАЕС лишь бы остановить рашистскую Орду. Если Запад считает что Украина должна согласиться на временную окупацию то почему бы не сделать и временную радиацию. Пускай лучше будет на окупированных территориях пустующая земля чем военные базы рашистов и ихних союзников которые будут плодиться и готовиться наступать дальше
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02.11.2024 14:27 Відповісти
Ну тебя и занесло . А первый комент очень даже благоразумен. ("Остапа понесло" )
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02.11.2024 16:21 Відповісти
є Грім, Нептун чого не б'ємо? Можливо даних супутникової розвідки немає, так і про це треба говорити.
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02.11.2024 14:30 Відповісти
Я думаю, есть. Обмен данными с партнерами, хотя и не афишируется. Тут малодушие, "меншовартість", предательство и т.п.
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02.11.2024 16:24 Відповісти
А що заважає бити по Донецьку, Горлівці, Луганську?
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02.11.2024 14:26 Відповісти
Сабіге потрібно швидко змінити состав усіх посольств України. Ввести туди інвалидів з фронту - набрати тих хто знає англійську мову добре , хто працював з безпилотниками.
******* посольства забити ще з ригівських часів москалями . Вони не ведуть пропаганду України . ВОНИ ПРОСТО ПЕРЕСІЖУЮТЬ ВІЙНУ. Як правило , після командировки у посольство, вони не повертаються в Україну .
нехай вони собі живуть з родинами у ЕС. Але не за рахунок бюджету України. Толку з них нуль .
вважаю що хлопці з фронту зможуть привернути увагу мешканців країн до болючих проблем України
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02.11.2024 14:26 Відповісти
Звільняйте Південь і Донбас!
А бити по базам орди - це вічна війна і зелені при владі.

Орда б'є по Київу,Сумам, Харкову, окупує населені пункти, а ми бахнем по базам орди і так на роки?
Це вигідно рашистам і зелені.
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02.11.2024 14:31 Відповісти
Стівен Сігал на мінімалках був помічений на Курщині Кажуть, його можуть використовувати, як важку брудну бомбу.

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02.11.2024 14:34 Відповісти
пята стадия ожирения скоро здохне
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02.11.2024 14:45 Відповісти
Здулись наші партнери! Здадуть Україну і оком не поворухнуть, та будуть й надалі з Засрашкою торгувати!
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02.11.2024 14:36 Відповісти
Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету Грім-2, повідомляє The Telegraph.
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02.11.2024 14:37 Відповісти
Щоб мати якийсь ефект,потрібно десятки, та сотні ракет, а не одну-дві!
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02.11.2024 14:39 Відповісти
по кремлю и одніеї хвате
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02.11.2024 14:42 Відповісти
Якесь дивне партнерство получається, одностороннє я би сказав, від України тільки чути - дай. Не памʼятаю, щоб за 30 років незалежності Україна комусь допомогла хоч на 10% від того, як їй допомогли за останні три роки. Не по партнерськи поступає лише Україна і це мʼяко кажучи
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02.11.2024 14:52 Відповісти
Байден та його команда продали Україну. Що ще треба ?
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02.11.2024 14:38 Відповісти
Вони чекають результатів виборів!
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02.11.2024 14:41 Відповісти
Не треба наїзжати на Байдена! Продали Україну ви, коли голосували на виборах 2019!
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02.11.2024 14:43 Відповісти
А не ти,коли голосував за Партію Регіонів?
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02.11.2024 14:46 Відповісти
ну че очередна допомога на 400 $
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02.11.2024 14:46 Відповісти
400 000 000$
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02.11.2024 14:49 Відповісти
Можливо Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ********** https://youtu.**************
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02.11.2024 16:16 Відповісти
здорово они нас подставляют , как так можно ??? теряем ЛЮДЕЙ , такие разрушения несем ,а им как горох о стену !!!(((
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02.11.2024 14:40 Відповісти
Можливо Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ***************** Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ********** https://youtu.**************
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02.11.2024 16:14 Відповісти
Наша хата з краю ніх@я не знаю.
p.s. піда@и
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02.11.2024 14:56 Відповісти
Сегіба, ви вже всіх задовбали. Зверніться до свого шефа Гундоса Потужного і запитай, чому він не виготовляє ракети українського виробництва? А ракетами, які дали партнери гасіть по ворогу, який рухається без передишки на Донбасі, де стоїть їх техніка, склади накопичення ***********, під'їздні ж.д. дороги, які вони недавно побудували...Чи вони снаряди аж до Покровська йдуть брати в Крим чи Ростов?
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02.11.2024 15:06 Відповісти
https://www.wsj.com/world/europe/american-drone-startup-notches-rare-victory-in-ukraine-ee53f887 @ "Серед сотень різних безпілотників, які США постачають в Україну, виявилась одна ​​модель - "V-BAT", що є нечутливою до радіоперешкод рашистів, тобто невразливою від дій їхніх засобів РЕБ. Йдеться про розробку американського оборонного стартапу "Shield AI" з Каліфорнії.
Так, випробувавши ці каліфорнійські БПЛА та пересвідчившись у їх невразливості від російських «глушилок», Україна негайно замовила іще 200 нових одиниць. Один безпілотник цієї моделі коштує близько $1 млн., але гуртова ціна значно нижча.
"V-BAT" - це розвідувальний безпілотник, який також може виконувати функції бомбера. Його особливість у тому, що він працює на технології штучного інтелекту (ШІ) і здатен здійснювати далекі й довгі польоти в автономному режимі. БПЛА може самостійно маневрувати над полем бою, вивчати його та визначати цілі для ударів. Для цього йому не потрібен а ні пілот, а ні навіть GPS -система.
Платформа "V-BAT" інтегрована з системою ШІ від "Shield AI". Це забезпечує самостійність його дій та здатність автономно приймати рішення в "польових умовах". ШІ також дозволяє пристрою безпечно уникати перешкод та знаходити оптимальні маршрути.
БПЛА можуть перебувати в повітрі без підзарядки до 12 годин та долати відстань майже 1000 км, при цьому несучи на собі близько 11 кг боєзарядів для їх скидання на цілі.
Українські фахівці проводили дуже інтенсивні випробування каліфорнійського "V-BAT" на своєму полігоні. Вони намагалися придушити безпілотник численними системами РЕБ, якими користується російська армія. Жодна з "глушилок" не вплинула на нього, він продовжував літати. Тестування "V-BAT" проводилися також і на передовій: безпілотник пролетів майже 100 км, ввійшовши у повітряний простір над територією, яку контролюють російські окупанти. Він спокійно пролетів над зоною, яка недоступна для більшості інших БПЛА, оскільки та була щільно закрита російськими системами REB. Безпілотник не лише успішно завершив рейс, але й по ходу засік ряд ЗРК "Бук" ворога, по яких в подальшому спрямував удари з РСЗВ "HIMARS".





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02.11.2024 15:18 Відповісти
Відео БПЛА "V-BAT"- https://x.com/PoderioMilitar/status/1853429226667446481 тут .
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05.11.2024 00:20 Відповісти
Де 40 миллиардов выделеных год назад на дроны? Разп*дили? Где ваша "паляниця"? Одну штуку сделали за 40 000 000 000 000?
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02.11.2024 16:39 Відповісти
С такими просьбами до войны. В ходе не понятиям. Теперь вроде очевидно - неядерное сдерживание ничуть не слабее ядерного. До 2022 радовались приобретению байрактаров. О дальнобойном оружии просто никто не подумал. Виноваты все - от простого юзера до высшего руководства. Даже архивы поднять - никто цитатой догадки подтвердить не сможет. Все думали Точки У достаточно.
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02.11.2024 18:32 Відповісти
Ніхто не забороняє бити своєю зброєю, от тільки де вона
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02.11.2024 18:53 Відповісти
... треба виробляти свої ракети і не питати дозволу .
Треба менше красти,
та залучити спеціалістів які знають і вміють організувати виробництво, а не квартальної рівня аматорів.
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02.11.2024 22:17 Відповісти
 
 