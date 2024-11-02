Сибіга звернувся до партнерів після чергової ворожої атаки: Дозвольте нам бити по їхніх базах в РФ. Зніміть всі обмеження на захист життя

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової атаки РФ із застосуванням "Шахедів" звернувся до партнерів.

Про це йдеться в його дописі в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія посилює терор. 71 ударний БпЛА типу Shahed на Київ та інші міста. 1331 - у вересні, близько 44 на день. 1908 - у жовтні, приблизно 62 на день. Дозвольте нам бити по їхніх базах і складах у Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, согодні вночі росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел і Курськ.

У Повітряних силах станом на 11.00 підтвердили збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА - повернулись у Росію.