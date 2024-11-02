Понад 220 перевізників відключено від системи "Шлях" за порушення правил перетинання держкордону
За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону "Укртрансбезпека" від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відключила від системи "Шлях" 223 перевізники.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби активно протидіють кримінальним правопорушенням на кордоні, більшість з яких зараз пов’язана з нелегальними схемами виїзду з України чоловіків призовного віку.
Так, від початку введення в Україні воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система "Шлях". За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну.
У ДПСУ повідомили, що за порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону "Укртрансбезпека" від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відключила від Системи "Шлях" 223 перевізники, з них 202 ліцензіати виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України.
Також наголошується, що оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.
За цими статтями ККУ розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, більш ніж 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами ухвалено більш як 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.
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а, нє! то, прокурорська тєма.
а, що тут? вантажник експедитор?
ще, керівництво не нажерлось.
ось ось, відкриють підозри і вони поїдуть з країни. звісно, бо правоохоронці не встигли.