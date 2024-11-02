Часто неправдива інформація йде нагору. З брехнею в армії треба боротись, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що командири ЗСУ досить часто бояться приносити погані новини, - правда. З брехнею в армії потрібно боротись.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо того, що відбувається на фронті і що сказав Юрій (Бутусов. - Ред.), можу підтвердити (не посперечаєшся і можна тільки ще раз підтвердити), що часто неправдива інформація йде нагору. І часто ситуація полягає в тому, що коли на картах генералів ще стрілочки показують в одну точку, де ведуться бойові дії, а війська вже в інших місцях. Проблема часто в тому, я тут погоджуюся, що всі бояться приносити погані новини, створюючи ілюзію, нібито в нас усе добре", - заявив Костенко.

За словами нардепа, ця проблема виникла ще до повномасштабного вторгнення Росії, і він пам’ятає з 2014 року, що "командири, особливо командири-боягузи" не хочуть доповідати про справжню ситуацію, щоб здаватись кращими, ніж вони є, а також бояться реакції старших командирів.

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"Бувають суб'єктивні, об'єктивні дані, від яких залежить позиція праворуч, позиція ліворуч, життя людей праворуч, ліворуч, коли ти надаєш достовірну інформацію. Часто бійцям доводиться йти на позиції, і їм ставлять задачу, виходячи з інформації, яка є, - що там ми. А бійці не можуть туди піти або потрапляють у якісь засідки, бо там уже противник. А потім виявляється, що про це знали. Це те, з чим потрібно боротись, - з брехнею в армії, тут я не можу не погодитись. Як би мені прикро не було (я би хотів сказати, що це не так), але вона існує", - наголосив Костенко.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов не раз заявляв про брехню у доповідях військових. Також він розповів, чому Сирський не здатний втримати фронт.