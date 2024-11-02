Часто неправдива інформація йде нагору. З брехнею в армії треба боротись, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що командири ЗСУ досить часто бояться приносити погані новини, - правда. З брехнею в армії потрібно боротись.
Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо того, що відбувається на фронті і що сказав Юрій (Бутусов. - Ред.), можу підтвердити (не посперечаєшся і можна тільки ще раз підтвердити), що часто неправдива інформація йде нагору. І часто ситуація полягає в тому, що коли на картах генералів ще стрілочки показують в одну точку, де ведуться бойові дії, а війська вже в інших місцях. Проблема часто в тому, я тут погоджуюся, що всі бояться приносити погані новини, створюючи ілюзію, нібито в нас усе добре", - заявив Костенко.
За словами нардепа, ця проблема виникла ще до повномасштабного вторгнення Росії, і він пам’ятає з 2014 року, що "командири, особливо командири-боягузи" не хочуть доповідати про справжню ситуацію, щоб здаватись кращими, ніж вони є, а також бояться реакції старших командирів.
"Бувають суб'єктивні, об'єктивні дані, від яких залежить позиція праворуч, позиція ліворуч, життя людей праворуч, ліворуч, коли ти надаєш достовірну інформацію. Часто бійцям доводиться йти на позиції, і їм ставлять задачу, виходячи з інформації, яка є, - що там ми. А бійці не можуть туди піти або потрапляють у якісь засідки, бо там уже противник. А потім виявляється, що про це знали. Це те, з чим потрібно боротись, - з брехнею в армії, тут я не можу не погодитись. Як би мені прикро не було (я би хотів сказати, що це не так), але вона існує", - наголосив Костенко.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов не раз заявляв про брехню у доповідях військових. Також він розповів, чому Сирський не здатний втримати фронт.
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Де Головклоуну приносять " только харошіє новості", де профанація державного управління, де клоуни зачитують патужні відосіки і їм побарабану, що відбувається у реальному житті.
І ця система генерує у виконавцях такуж брехню, безвідповідальність і пофігізм.
Завтра тебе туди втавлять- ти почнеш брехати, викручуватися, красти. Або не забажаєш( таких серед українців 1- 5 відсотоків), звільнешся.
Легше побудувати сходи на Місяць, ніж дійти до ЄрЗе і порадити (та порадити мало буде; треба - примусти) очолити боротьбу з брехнею.
Щоб побороти брехню - потрібно знести цю владу. Інакше - ніяк.
Як знести - оце вже питання. Хотів би почути про реальні варіанти... Реальні, а не видумані. Тому що в умовах гарячої фази війни я можу нагадати отим "сметунам" (пам'ятаєе ? - єслі не справітца - снєсьом"); але підтримувати їх не буду. Тому що навкруги вдосталь ворогів, Малюк не встигає їх загратовувати...
Єдиний варіант це мирно дотиснути владу саботажем її програм і змусити піти. Не підтримуйте цю владу, не віддавайтесь їй, не підгавкуйте і не підтримуйте навіть гасла і пропозиції, які виглядають привабливо. Ця влада ворог і має бути переобрана на вільних демократичних виборах.
ви що не читали єрмачину?
ви шо гоните?
у нас нема корупції!
як що б, у нас була корупція, змогли б ми щось....
воно не може набрати цензор?
Це ж не відбулось за один день, вони тільки сьогодні почали брехати.
А щодо такого "А бійці не можуть туди піти або потрапляють у якісь засідки, бо там уже противник. А потім виявляється, що про це знали."
То яка це брехня, в любу війну такого командира звинуватили б в зраді а не брехні, коли ти знаєш що там ворог і посилаєш бійців в сліпу то це є стаття ККУ а не просто брехня.
скажу правду!
більшість проголосувавши за зе!гніду, зараз в окопах.
і більшість проголосувавши за зе!гніду зараз в окупації.
більшість проголосувавши за зе!гніду зараз загинуло.
якого батьки і рідний брат живуть на росії і розповідають всім про те,
що ніби то не знають , що іх син в нашій краіні ,
повний бред !!
Вважати порушення вимоги "не брехати" - злочином.
Передбачити покарання - відсторонення від посади, пониження у званні, грошові штрафи, позбавлення волі.
А бреше він регулярно.
Тільки в цьому процесі важливо щоб його не втопили в багні, може включитись корупційна складова та ті порушення не підуть нікуди, керівництво просто закриє очі або ще поліграфологу занесуть і результат буде як треба. Це все залежить від вищого керівництва, можна зробити поліграф під камерами, звіт разом з даними в загальну систему, раптовий аудит програмного забезпечення на зміну коду і корупційна складова підніметься на високий рівень.
Просто у нас багато ініціатив потопали в корупції, колись оцінку перенесли з перевіркою в Києві, але ті хто там мав перевіряти мали розподілену мережу по Україні через яку їм завозили гроші і правильні оцінщики на місцях, занижували оцінку за відкати.
Те саме із здачею на права правил дорожнього руху, де сідаєш за правильний компютер і той рахує всі відповіді вірні, і вроді все зроблено чудово, камери, програми і т.д. але результат х...ня
Достатньо подивитись на вираз обличчя Сирського. Люди таких по-справжньому не поважать, таким не довіряють, а остерігаються.
До Залужного хотіли підійти, поспілкуватись, сфотографуватись з ним. Напевно, з ним легше було поділитись проблемами.
Сирський чужий.