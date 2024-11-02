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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, - Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін

Російський диктатор Володимир Путін за час війни проти України не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці міністра оборони США Ллойда Остіна для Foreign Affairs.

Так, Остін наголосив, що Україна є важливою для безпеки США із очевидних причин: "Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та "лобовою атакою" на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас".

"Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася.

Натомість Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року, розтрачено понад 200 мільярдів доларів", - наголосив Остін.

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Він також зазначає, що, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати Росії лише за перший рік путінської війни були більшими, ніж її втрати в усіх конфліктах після Другої світової війни.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася. Українська боротьба почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни виготовляли коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Це триває й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки - і українською оборонно-промисловою базою, що стрімко розвивається. Нині українські заводи випускають одні з найкращих безпілотників у світі, а досвідчені українські сили ППО захищають їхні війська та родини", - додав міністр оборони США.

Крім того, Остін наголосив, що "дух України надихнув світ".

"Це нагадало всім нам ніколи не сприймати свою свободу як належне. Ми чудово розуміємо моральну прірву між агресором і захисником. Ми не піддамося обману і брехні апологетів Кремля. І ми продовжуватимемо відстоювати право українського народу жити в безпеці та свободі", - додав Остін.

Також читайте: Путін не зможе перемогти Україну навіть з підтримкою КНДР, - Остін

За його словами, напад Путіна – це попередження: "демонстрація світу, побудованого тиранами та головорізами — хаотичного, жорстокого світу, розділеного на сфери впливу; світу, де кривдники можуть розтоптати своїх менших сусідів; і світу, де агресори змушують вільних людей жити в страху".

"Отже, ми стоїмо на зламі історії. Ми можемо продовжувати твердо протистояти агресії Путіна — або ми можемо дозволити Путіну робити все, що він хоче, і приректи наших дітей і онуків жити в набагато кривавішому та небезпечнішому світі. Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - наголосив міністр.

Остін переконаний, що необхідно протистояти агресивній Росії, яку підтримують інші автократи, від Північної Кореї до Ірану.

"Мир не діє сам по собі. Порядок сам себе не збереже. А принципи свободи, суверенітету та прав людини самі по собі не підтримуються. Тому президент США Джо Байден обрав шлях взаємної відповідальності та спільної безпеки. Україна не належить Путіну. Україна належить українському народу. І Москва ніколи не переможе в Україні. Путін думав, що Україна здасться. Він помилявся. Путін думав, що наші демократії здадуться. Він помилявся. Путін думав, що вільний світ відступить. Він помилявся. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється", - підсумував Остін.

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Автор: 

путін володимир (24219) США (23598) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+24
>Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася

українці ж не негри якісь. **** їх жаліти. пуйло нічого не досягло. Якесь там Азовське море, ЗАЕС, 20% територій, сотні тисяч вбитих, Донбас на волосині, 0 перспективи НАТО та ЄС , ще й розісрались з усіма головними союзниками.
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02.11.2024 16:25 Відповісти
+18
Ми теж нічого толкового не досягли.
Перемога була ближча в 2022... Зараз же ми можемо розраховувати хіба що на диво, що хутін раптово помре, що зебіл втіче нарешті
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02.11.2024 16:27 Відповісти
+16
Без підтримки зебілів путін взагалі б нічого не досягнув
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02.11.2024 16:32 Відповісти
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02.11.2024 16:22 Відповісти
30% теріторії то не успіх?
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02.11.2024 16:25 Відповісти
Чому 30%? Пиши вже 130%,по-кацапськи.
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02.11.2024 17:12 Відповісти
>Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася

українці ж не негри якісь. **** їх жаліти. пуйло нічого не досягло. Якесь там Азовське море, ЗАЕС, 20% територій, сотні тисяч вбитих, Донбас на волосині, 0 перспективи НАТО та ЄС , ще й розісрались з усіма головними союзниками.
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02.11.2024 16:25 Відповісти
Але бити в глиб території кацапобидла ніЗЗЯ...
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02.11.2024 16:27 Відповісти
Ми теж нічого толкового не досягли.
Перемога була ближча в 2022... Зараз же ми можемо розраховувати хіба що на диво, що хутін раптово помре, що зебіл втіче нарешті
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02.11.2024 16:27 Відповісти
Сманить ***** допоможе.
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02.11.2024 16:35 Відповісти
на московських болотах теж так думають, тому мабуть і пішли з капелюхом по колу до іранців з північнокорейцями і інших людожерських режимів за допомогою , після того як нам всі давали тиждень два. а потім повна окупація мордором
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02.11.2024 17:00 Відповісти
Тим не менше замість збільшення допомоги закручують гайки. Стратегія не змінилася: не дати Україні перемогти, а не дати сконати.
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02.11.2024 17:35 Відповісти
А ви за 1000 днів війни нічого не зробили, щоб її зупинити. Лише нас за руки хапали і лякали ескалацією.
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02.11.2024 16:31 Відповісти
а що вони повинні були робити Зюзі,який до останнього дня,обіцяв наріду весняні шашлички,хоч вже знав про неминучість війни
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02.11.2024 18:25 Відповісти
Якась дивна логіка. А окрім, як Ви висловилися "зюзі", в Україні ще скільки людей живе??? Заради них нічого не потрібно було зробити? Заради Вас, наприклад? Чи Вам подобається ідея померти під кацапськими обстрілами чи жити в окупації?
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03.11.2024 09:17 Відповісти
А нам то що з цього, що ***** не досяг своєї мети? Зв"язали нам руки і кричать,ви там воюйте чим і як хочете,лише б ***** в Європу не дійшов! А ми будемо вам стурбованостями допомогати!
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02.11.2024 16:31 Відповісти
я б на місці амерів і не таке вам зробив! 6 млн.ухилянтів,всепроникаюча корупція,таємні переговори з Пуціним,купа шпигунів у всіх гілках влади,повна безвідповідальність шпигунів,диверсантів,коректувальників і,як вишня на торті,яхудський лідор-торчок...
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02.11.2024 18:27 Відповісти
Без підтримки зебілів путін взагалі б нічого не досягнув
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02.11.2024 16:32 Відповісти
вірно!
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02.11.2024 18:29 Відповісти
Якщо демократія не покаже свої зуби сьогодні, тоді вона смоктатиме беззубим ротом статевий орган автократії завтра
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02.11.2024 16:35 Відповісти
Інколи мені здається якщо б в Україні жили негри чи афганці, чи араби то вже б і фізично війська Захід ввів для захисту. Чим ми так завинили західному світу?
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02.11.2024 16:36 Відповісти
З чого ви взяли? Дивлюся як киданули Сирію і Афган, з нами ще нормально поводяться...
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02.11.2024 19:29 Відповісти
Бо наш цвiт нацii воюе, калiчиться та гине...🥺😢😠
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03.11.2024 09:49 Відповісти
Варто також сказати,заради об'єктивності,про стратегічні досягнення України(
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02.11.2024 16:45 Відповісти
Ага, Україна важлива.. але є дехто важливіший(не буду показувати пальцями)
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02.11.2024 16:49 Відповісти
Коротше, поки армія ***** не стоїть біля західного кордону України з НАТО - можна спокійно розводити балачки про "недостягнення стратегічних цілей" і підкидати трошки жавелінів з автоматами - щоб ***** просувався не так швидко.
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02.11.2024 16:50 Відповісти
Все ***** постепенно достигает,а мы как раз таки наоборот...После окончания войны,выяснится-что Украина уже не мировой производитель стали....Часть земель забруднена и заминирована..Копален в 10трл баксов и сланцевых месторождений газа на Донбасе-********...Из за чего вся это война собственно и началась..Население-треть *********,треть в окупации...Лучшие -погибли.Кацапы напротив-утилизировали всех своих маргиналов,зеков и малые народы склонные к возможным бунтам...Пополнили убыль работящими и образованными украинцами, по сравнению с бурятами и задрыщенском средней полосы соссии,раздав украинцам насильно паспорта с курицей.. +20% территорий Украины оттяпав...Война идет на чужой территории...Своих людей,кацапы насильно не ловят,а скорее напротив..в отличии от Украины берегут,привлекая наемников,корейцев,среднеезиатов и низщие слои своего общества-платя им приличные деньги..В обществе нет напряжения и недовольства..О чем вы все говорите...О чем говорят эти бестолочи???Реальные факты и расклады кто думает головой,а не смотрит марафоны или откровенно пистит..типа Остина..
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02.11.2024 16:55 Відповісти
ми індейцев с США випишим
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02.11.2024 17:01 Відповісти
Я двумя руками за...хоть чертей из ада выписать,лишь бы Украинцев не ловили как собачек по улицам,уважали свои своих соотечественников и страна жила по законам и конституции,как нормальное,цивилизованное общество,а не Сомали с КНДР
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02.11.2024 17:05 Відповісти
Що ви мелете? Нечiсть призиваете?
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03.11.2024 09:53 Відповісти
Україна отримала від Австралії плануючі авіабомби JDAM-ER, які здатні вражати ціль на відстані до 72,4 км з круговим відхиленням не більше 11м
https://i.postimg.cc/3rcMxkGK/photo-2024-11-02-16-04-41.jpg
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02.11.2024 17:03 Відповісти
Ф-16 как раз для єтой ракети
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02.11.2024 17:14 Відповісти
Немає чим їх скидати, якщо почнуть міги їх просто позбивають.
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02.11.2024 17:41 Відповісти
а чому ж бравий генерал Творожний не б"є ними по Рашці
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02.11.2024 18:30 Відповісти
ото дивина! ми вже мали КР "Нептун" з радіусом ураження 280 км. ЗЕ-де ракети?
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02.11.2024 18:39 Відповісти
у кацапні дальность 50 км
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02.11.2024 17:05 Відповісти
И это я еще сюда не добавил утилизацию дряхлого советского вооружения и полностью перевооружение соссийской армии за счет своей экономики,а это миллиарды долларов заказов,рабочих мест...Санкции-реально пох... они не работают.Соссия разогрела свою экономику поставив ее на военные рельсы в отличие от "потужных зеленых незламныков" Границы открыты.Общество не ощущает войны,потому как ответки адекватной нет,разрушений нет,страха нет.А Белгород-не в счет..Потому воюют без оглядки и проблем..Да,потеряли рынки сбыта газа...Нефть продают через заднюю дверь теневым флотом.Да,легли под Китай и отдали уже территорий больше,чем захватили в Украине.Но стратегический интерес и шизофрения-сосредоточены на Украине...любой ценой.Потому так.Нам от этого не легче,тем более когда три года пугали бурятами,а оказалось,они "уже здесь"...
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02.11.2024 22:54 Відповісти
ти не ля ля ,а Томагавки давай !
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02.11.2024 17:00 Відповісти
томагавки мелко, зеленский хай сразу подводные лодки просит и ядерку
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02.11.2024 19:01 Відповісти
він не партнер ,а халявщик
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02.11.2024 17:06 Відповісти
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава !
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02.11.2024 17:12 Відповісти
та да. все ништяком. можна и надальше заготавливать встревоженности и обеспокоенности
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02.11.2024 17:14 Відповісти
Якби підтримали в Сенаті лендліз та санкції в січні 2022 - то скоріш за все взагалі нічого би не було.
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02.11.2024 17:24 Відповісти
лендлиз слило зелёное чучело с ВРУнами
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02.11.2024 19:02 Відповісти
м да вообще неадекват, а казался умным изначально.
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02.11.2024 17:19 Відповісти
Сухопутний коридор в Крим пуйло має.
І Зермаки НІЯК не заважають його функціонуванню.
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02.11.2024 17:20 Відповісти
Досяг усых цілей, головна мета, обоссаний захід єпа...й...
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02.11.2024 17:24 Відповісти
"Після 1000 днів не досяг, то хай ще 1000 повоює, може досягне." - Остін.
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02.11.2024 17:51 Відповісти
Атож, атож!
А якщо ***** заріже Україну, то буде зовсім не боляче - ге ж, Остіне?
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02.11.2024 18:11 Відповісти
Путін захопив не лише Донбас, а й велику частину Запорізької та Херсонської областей. Непогані результати
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02.11.2024 18:20 Відповісти
Ми начінаєм КВН. Шутка на шутке. Штати уже ніхто не боїться, бо там при владі ветерани КВН
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02.11.2024 18:24 Відповісти
Остін кокетує. Рашці здали,фактично,Херсонську і Запоріжську області,ще 3 області їм здали в 2014. Всього областей у нас (було) здається 26....
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02.11.2024 18:32 Відповісти
Пан Остін має рацію.
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02.11.2024 19:00 Відповісти
"Війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО...",-

"Війна Путіна"???
Патужний він хлопчина! Сам-один три роки в Україні воює!
Тільки Європі загрожує? Років за п'ять необхідності повернути Аляску РФ точно не виникне?
РФ більш азійська, ніж європейська держава. І до Аляски там один пролив
Бо вони з КНДР чудово показали своє ставлення до "пАтужного занепокоєння та стурбованості"
Напевно, далі буде! Реакції ж майже нуль. Головне, "щоб не було ескалації"
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02.11.2024 19:08 Відповісти
Такі да, вистояли і стоїмо наперекір Будапештським підерасам
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02.11.2024 20:16 Відповісти
 
 