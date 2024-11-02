Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, - Остін

Російський диктатор Володимир Путін за час війни проти України не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у колонці міністра оборони США Ллойда Остіна для Foreign Affairs.

Так, Остін наголосив, що Україна є важливою для безпеки США із очевидних причин: "Війна Путіна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО, нападом на наші спільні цінності та "лобовою атакою" на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас".

"Проте після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. І Україна не здалася.

Натомість Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна: сотні тисяч росіян загинули з лютого 2022 року, розтрачено понад 200 мільярдів доларів", - наголосив Остін.

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Він також зазначає, що, за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати Росії лише за перший рік путінської війни були більшими, ніж її втрати в усіх конфліктах після Другої світової війни.

"Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася. Українська боротьба почалася з того, що солдати розставляли танкові пастки на вулицях Києва, а звичайні громадяни виготовляли коктейлі Молотова, щоб захистити свої домівки. Це триває й сьогодні з випробуваними в боях українськими військовими та силами безпеки - і українською оборонно-промисловою базою, що стрімко розвивається. Нині українські заводи випускають одні з найкращих безпілотників у світі, а досвідчені українські сили ППО захищають їхні війська та родини", - додав міністр оборони США.

Крім того, Остін наголосив, що "дух України надихнув світ".

"Це нагадало всім нам ніколи не сприймати свою свободу як належне. Ми чудово розуміємо моральну прірву між агресором і захисником. Ми не піддамося обману і брехні апологетів Кремля. І ми продовжуватимемо відстоювати право українського народу жити в безпеці та свободі", - додав Остін.

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За його словами, напад Путіна – це попередження: "демонстрація світу, побудованого тиранами та головорізами — хаотичного, жорстокого світу, розділеного на сфери впливу; світу, де кривдники можуть розтоптати своїх менших сусідів; і світу, де агресори змушують вільних людей жити в страху".

"Отже, ми стоїмо на зламі історії. Ми можемо продовжувати твердо протистояти агресії Путіна — або ми можемо дозволити Путіну робити все, що він хоче, і приректи наших дітей і онуків жити в набагато кривавішому та небезпечнішому світі. Якщо Україна потрапить під путінський черевик, то вся Європа потрапить під путінську тінь", - наголосив міністр.

Остін переконаний, що необхідно протистояти агресивній Росії, яку підтримують інші автократи, від Північної Кореї до Ірану.

"Мир не діє сам по собі. Порядок сам себе не збереже. А принципи свободи, суверенітету та прав людини самі по собі не підтримуються. Тому президент США Джо Байден обрав шлях взаємної відповідальності та спільної безпеки. Україна не належить Путіну. Україна належить українському народу. І Москва ніколи не переможе в Україні. Путін думав, що Україна здасться. Він помилявся. Путін думав, що наші демократії здадуться. Він помилявся. Путін думав, що вільний світ відступить. Він помилявся. І Путін думає, що він переможе. Він помиляється", - підсумував Остін.

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