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Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій, - Міноборони

Ветеранів залучатимуть до розмінування територій

Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі Міноборони.

"Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері та створення умов, що забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування", - розповів начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський.

Дивіться також: 138 українських військовослужбовців завершили навчальну програму з розмінування, реалізовану канадською організацією Mriya Aid. ФОТОрепортаж

Зазначається, що програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.

Читайте: Уряд удосконалив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Автор: 

ветерани (1092) люди з інвалідністю (262) Міноборони (7513) розмінування (1007)


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Топ коментарі
+29
Інваліди-прокурори з братом Стефанчука теж підуть розміновувати?
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02.11.2024 17:07 Відповісти
+28
А залучати до розмінування полонених орків в Міноборони не здогадалися?!
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02.11.2024 17:00 Відповісти
+25
Шоо, невже прокурорів-інвалідів відправлять?! А отих що наводять на цілі кацапські ракети чого не відправляєте на розмінування? Народ давно таке пропонує!
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02.11.2024 17:06 Відповісти
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Cьогодні односельчанин,котрий лежачим інвалідом з дитинства отримав повістку(Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці((
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02.11.2024 16:56 Відповісти
Мій пост почитайте в цій темі))
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02.11.2024 16:59 Відповісти
Він інвалід 1 групи.
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02.11.2024 17:21 Відповісти
шакали , Зе пи то ри , а своїх « слуг», які замішані в МЕГАМАРОДЕРСТВІ на крові ( Тимошенко, ТРУХІН, шурма, ……… ) РОДИЧІВ ВСІХ ОПг на Банковій , їх РАДНИКІВ по 35 рил на кожного , синків Стефанчука, МОСІЙЧУЧКИ, Каламоя , СИНКА БАКАНОВА……… на розмінування
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02.11.2024 18:17 Відповісти
А отих, хто 73% , привів ЗЕВИРОДКА , до знущання над Україною , зовсім не жаль ! Кушай те , не подавіться - НАЙПОТУЖНІШОЮ ze🤡🤢🤥👹СПРАВЕДЛИВІСТЬЮ
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02.11.2024 18:21 Відповісти
Я теж.
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02.11.2024 21:02 Відповісти
Можливо, помилились. Мій знайомий також отримав, але потім відпустили додому.
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02.11.2024 18:14 Відповісти
Безумовно помилились,але розраховано,що людина проігнорує,і тоді ,мабуть,штрафом ощасливлять,котрий потім треба буде або платити,або оскаржувати...(((
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02.11.2024 20:25 Відповісти
Не фантазуйте .
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04.11.2024 01:28 Відповісти
Ой які тексти...особи з інвалідністю..без уточнень.

Тобто особа з інвалідністю І групи теж можуть залучптись до розмінувань??

Тобто я інв І гр з технічними й нетехнічними навичками можу бути залучена до розмінувань..
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02.11.2024 16:58 Відповісти
Саме так! По версіїї зелених покидьків, які видали постанову КМУ, він повинен особисто прибути в ТЦК та подати документи,а те що там черга 100-500 нікого с зелених покидьків не колишить. Саме велике лайно яке вони вчудили, то це треба робити кожні 90 днів. Крім як подати, треба ще прийти за довідкою, аку банально не надрукували і можна за нею ходити безкінечно, по ніхто не повідомляє про готову довідку. Но це вще не все! Законом таке лайно, як оформлення довідки, не передбачено! В законі чорним по білому написано" Не підлягають мобілізації особи:" Але зелені покидьки читають, що нібіто ТЦК надається відстрочка у вигляді довідки, і це вони вичитали на заборі.
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02.11.2024 17:16 Відповісти
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02.11.2024 17:57 Відповісти
по-правильному законы - они для граждан, а вот "постановы кму" - для подконтрольных кму структур. и если кму выдает постановы, которые подконтрольные ему организации не в состоянии исполнить (согласно обычной логике), или такие что противоречат законам, или криминальному кодексу, то значит деятельность этого кму - диверсионная и во время военного положения их всех надо сажать, проверять и допрашивать, с пристрастием и конфискацией.
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03.11.2024 02:52 Відповісти
За логікою влади - так. "Армія відновлення України"
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02.11.2024 17:44 Відповісти
А залучати до розмінування полонених орків в Міноборони не здогадалися?!
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02.11.2024 17:00 Відповісти
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02.11.2024 17:10 Відповісти
не спрацює - потрібна певне навантаження на міну.... І підривач лежить окремо!
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02.11.2024 18:28 Відповісти
Головне - вуха заткнути, щоб не пошкодити слух.
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02.11.2024 18:48 Відповісти
на розмінування дуже добре підуть попи з РПЦ та їх посіпаки.
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02.11.2024 17:00 Відповісти
А також ті, хто розмінував Чонгар. Арестович, Верещучка та інші слуги
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02.11.2024 18:23 Відповісти
а також ті, хто в 19 році хотів поржать
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02.11.2024 20:15 Відповісти
Если честно, то я не представляю как инвалида загнать на минное поле. И еще, если честно, как человек, случайно попавший на подрывной боеприпас может делится опытом как этого избежать... Странная инициатива...
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02.11.2024 17:04 Відповісти
Вони цілком можуть, бо ви не бачили як інвалідів у ТЦК тягають, бо у них не оформлена відстрочка, яка по закону оформлена не вовинна бути. Все це лайно з бідзаконного акту і це факт свавілля, коли підзаконний акт розширує обов'язки та звужує права
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02.11.2024 17:22 Відповісти
Да я даже представляю.... Ну вот как это выглядеть будет, одногногих на противопехотку, а без ног на танковые? От...******* ОТ ИНВАЛИДОВ ИМ И ИАК НЕЛЕГКО
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02.11.2024 17:29 Відповісти
Читайте до кінця:
Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Джерело:
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02.11.2024 18:51 Відповісти
Міну зі спутникового знімку?? Ну так..а потом якесь шоу екстрасенсів, що по знімку будуть розміновувати..
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02.11.2024 21:08 Відповісти
Шоо, невже прокурорів-інвалідів відправлять?! А отих що наводять на цілі кацапські ракети чого не відправляєте на розмінування? Народ давно таке пропонує!
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02.11.2024 17:06 Відповісти
Інваліди-прокурори з братом Стефанчука теж підуть розміновувати?
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02.11.2024 17:07 Відповісти
З язика зняв, точно шо Перехватчик . Стефанчук на протитанкові міни заточений спец, навіть до гавдалки ходити не треба.
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02.11.2024 20:04 Відповісти
А слуг народу, Всю судівську систему, поліцію?
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02.11.2024 17:08 Відповісти
Новина звучить як жарт. Чи стьоб.
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02.11.2024 17:12 Відповісти
Ви навіть не уявляєте, що це не жат! Ви ще просто не зіткнулись з ціми зеленими фашистськими порядками, бо в ТЦК він буде рахуватись звичайним військовозобовьязаним, який ОСОБИСТО не передав то ТЦК заяву та документи про відстрочку, коли це законом не передбачено, але вигадали це в постанові КМУ
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02.11.2024 17:26 Відповісти
Це напевно пропозиція держави інвалідам допомоги в реалізації прихованої евтаназії.
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02.11.2024 17:16 Відповісти
Це перше, що спало на думку. Від цинічних ze-дєрьмачних ублюдків і не такого можно очікувати!🤬
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02.11.2024 18:21 Відповісти
В нас немає росіян, ригів, попів..?
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02.11.2024 17:22 Відповісти
при німцях такого не було
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02.11.2024 17:24 Відповісти
І при януковичу теж.
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02.11.2024 17:39 Відповісти
А , кабздоноф і кабздиовців ні ху.ху.
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02.11.2024 17:26 Відповісти
Першими мають піти інваліди-прокурори.
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02.11.2024 17:26 Відповісти
КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» КМДА 30 жовтня оголосила тендери на проектування і будівництво першої черги дороги до НЕ ПРАЦЮЮЧОГО аеропорту «Київ» загальною очікуваною вартістю 1,56 млрд грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-30-011537-a
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02.11.2024 17:33 Відповісти
Які *******,ці швачки,прачки та інша зелена монобільшість.
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02.11.2024 17:34 Відповісти
Их обучат сапёрному делу или это не обязательно ?
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02.11.2024 17:35 Відповісти
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02.11.2024 17:36 Відповісти
"Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій" -а «слуги» й далі будуть влаштовувати своїх личинок на жирні посади.
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02.11.2024 17:39 Відповісти
Наголосували, блд.
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02.11.2024 17:40 Відповісти
Ну-ну, начните с Содоля, пусть падло разминирует ходит и искупает загубленые души
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02.11.2024 17:47 Відповісти
Безугла іх очолить - підходить
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02.11.2024 17:48 Відповісти
Можна всю ВР на суботники відправляти
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02.11.2024 18:18 Відповісти
Багато хто пише: ветеранів у владу! Ага, ща... Колись читав книжку про ДСВ Миколи Нікудіна страшна правда про війну. І він так і пише - на війні виживають ті (в більшості ), хто вміє пристосовуватися, хто не має честі та совісті. Нажаль, моя думка, нас теж чекає "від'ємна селекція". А справжні ветерани нікому не будуть потрібні
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02.11.2024 18:10 Відповісти
Може, ви Нікуліна мали на увазі?
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02.11.2024 18:24 Відповісти
Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій

Тобто тих, кого не жалко.
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02.11.2024 18:26 Відповісти
Додайте до тітулу "фейкових" і буде добре. Свіжоспечених держслужбовців-інвалідів та баівих ахвицерів ТЦК з купленими УБД.
Єдине, про що свідчить ця стаття, що українські бюрократи таки знищили свою кормову базу. Лохи закінчуються. Патужних патріотів на держутриманні стає все більше, а працювати та воювати нікому.
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02.11.2024 18:51 Відповісти
Жесть ! Це щоб їх нафіг вкінець добити ?! А полонені кацапи для чого , жрать і срать ???
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02.11.2024 19:08 Відповісти
Ось така зепорхата влада у всій красі...
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02.11.2024 19:57 Відповісти
***** собі, потужно, оце так офіс простих рішень.
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02.11.2024 20:45 Відповісти
Час залучати прокурорів-інвалідів, досить займатись імітацією роботи
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02.11.2024 21:11 Відповісти
А жінок теж не жалко??
-Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю. Джерело:
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02.11.2024 21:33 Відповісти
а за хабар видаватимуть ще металошукач
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02.11.2024 21:42 Відповісти
Инвалидов войны на разминирование? Даже сралин с ****** и прочими ынами не додумался до такого. От такой новости я забыл какой век на дворе и куда Украина вступать собралась.
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03.11.2024 01:06 Відповісти
Кто за зебилов голосовал, в первую очередь.
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03.11.2024 01:14 Відповісти
Граблі і борони кацапам в руки і розміновувати території
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03.11.2024 18:12 Відповісти
 
 