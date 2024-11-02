Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій, - Міноборони
Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі Міноборони.
"Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері та створення умов, що забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування", - розповів начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський.
Зазначається, що програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У межах цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.
Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.
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Тобто особа з інвалідністю І групи теж можуть залучптись до розмінувань??
Тобто я інв І гр з технічними й нетехнічними навичками можу бути залучена до розмінувань..
Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Джерело:
Тобто тих, кого не жалко.
Єдине, про що свідчить ця стаття, що українські бюрократи таки знищили свою кормову базу. Лохи закінчуються. Патужних патріотів на держутриманні стає все більше, а працювати та воювати нікому.
-Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю. Джерело: