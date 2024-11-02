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Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.

Таку заяву він опублікував у своєму X (Twitter), перкедає Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що у публічній дискусії можна бачити численні обговорення, чого чекати Європі у разі перемоги на президентських виборах у США чинної віцепрезидентки Камали Гарріс або ж експрезидента Дональда Трампа, який погрожував виходом з НАТО і обіцяє "швидко завершити війну" в Україні.

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"Хтось каже, що майбутнє Європи залежить від президентських виборів, проте воно залежить найперше і передусім від нас. Від того, чи Європа нарешті подорослішає і повірить у свою силу. Яким би не був результат – епоха геополітичного "аутсорсингу" закінчилася", – наголосив Туск.

Дональд Туск про вибрии у США

Автор: 

вибори (6724) США (23598) Туск Дональд (546)


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Топ коментарі
+6
А ви у курсі шо написано у ст.106 Конституції України?
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02.11.2024 20:05 Відповісти
+6
Як шо Громадянин України то пивинен.
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02.11.2024 20:12 Відповісти
+5
Безпека Європи залежить від України! Чи для них Україна це не Європа? Війна вже йде в Европі! Невже ніяк не зрозуміють?
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02.11.2024 20:00 Відповісти
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починайте розроблять ядерку та ВВП не менше 3%, а краще 5-6%.
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02.11.2024 19:57 Відповісти
"проект Труханів" - спільне ЯО Центральної та Північної Європи.

чому не Манхетен?
тому що рашку одразу в труху! 🤣

.
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02.11.2024 20:12 Відповісти
Ну буде в них з десяток боєголовок, що далі?
Ядерною зброєю звісно можна скористатись, але ж і противник так само може це зробити!
Тим більше, що у кацапів близько 6000 боєголовок різного калібру!
При цьому, керівництву кремля реально начхати на «цінності та ідеали Європи»: Польща вдарить по групі кацапських військ, а цапорилі по якомусь польському місту.
Ядерна зброя
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02.11.2024 20:19 Відповісти
сенс ЯО не в абсолютній кількості боєголовок, а у відносній -

можливості нанесення неприйнятних втрат противнику, у випадку рашки, наприклад, знищення мацкви та пітєра

.
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02.11.2024 20:37 Відповісти
А про ймовірну відповідь ви подумали?
Київ, Харків, Дніпро?
Чи гадаєте після москви та пітера кацапи впадуть на коліна і запросять миру?
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02.11.2024 21:48 Відповісти
Так вкладіться - передаите МІГ - 29 - а то тільки один одного закликаєте
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02.11.2024 19:58 Відповісти
А ви у курсі шо написано у ст.106 Конституції України?
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02.11.2024 20:05 Відповісти
Ні - а повинен?
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02.11.2024 20:07 Відповісти
Як шо Громадянин України то пивинен.
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02.11.2024 20:12 Відповісти
Громадянин - але Конституцію знаю слабенько - головне - не повинен порушувати закони Украіни
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02.11.2024 20:17 Відповісти
А шо зараз ознайомитись зі мт. 106 шось зпважає?
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02.11.2024 20:20 Відповісти
І що це мені допоможе - коли я вивчу статті
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02.11.2024 20:24 Відповісти
Може порозумнієтє. Хоча, з огляду на те шо ви зараз написали то навряд. То не партеся. Воно вам та вам подібним зайве.
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02.11.2024 20:28 Відповісти
Шо вам не заишло?
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02.11.2024 20:31 Відповісти
Тупість мудрого нарІда.
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02.11.2024 20:35 Відповісти
Я написав - доволі закликати один одного - допоможіть літаками - шо не так - по Конституціі Украіни?
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02.11.2024 20:40 Відповісти
Прочтіть ст. 106. Там все чітко сказано, хто та шо та кому повинен.
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02.11.2024 20:45 Відповісти
Смієтеся! - Туск же ж сам каже шо потрібно допомагати - чи ми вистоім 1 на 1 проти рашки Пн. Кореі Ірану і Китаю?
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02.11.2024 20:49 Відповісти
Ні не смеюся. Я ж не ******* шоб ржати під час війни. То що там говорить ст. 106? Про Туска там шось є?
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02.11.2024 21:12 Відповісти
Так не піде - я про одне а ви мені статтю -- ми вистоім без допомоги 1 на 1
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02.11.2024 21:19 Відповісти
Тоб то, ви вперто не бажаєтє ознайомитись з ст 106 Конституції України? Чому?
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02.11.2024 21:22 Відповісти
Говорить про те, що якщо ці Туски й надалі будуть сидіти і нічого не робити, то уйло зжере спочатку нас, а потім по одному і вже набагато швидше за нас всіх оцих Тусків
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02.11.2024 21:27 Відповісти
А яким чином оті туски до ст. 106 Конституції України?
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02.11.2024 21:30 Відповісти
Дл речи, оті туски озброєння та бк безкоштовно нам надали ГОРИ. ЕВЕРЕСТ !
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02.11.2024 21:34 Відповісти
Вони цими своїми жалкими подачками лише апетит уйла піднесли, потрібно вже цим Тускам відмобілізувати свої мізерні армії і направляти їх на поле бою, поки воно на Донбасі а не в Кракові
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02.11.2024 21:39 Відповісти
ПОДАЧКАМИ!?
Да пробачит мене всемогутній адмін - ви ******** чи голосвали за зе та сн?
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02.11.2024 21:43 Відповісти
Ну якщо цих подачок з 50 найрозвиненіших країн Заходу не хватило, щоб заставитии чи бодай переконати уйло відступити, то як цю ****** допомогу ще назвати
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02.11.2024 21:54 Відповісти
А до чого тут хтось? Ст.106 головного закону України читко говорить що ніяки туски за обороноздатність України відповідальність не несуть. ВЗАГАЛІНЕ НЕСУТЬ.
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02.11.2024 22:00 Відповісти
Всі несуть - і наші дибіли, які загравали з Тусками 30 років, і Туски, котрі давали обіцянки, знаючи що не будуть і близько їх виконувати. В цім здєці, що зараз відбувається з нами винні всі
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02.11.2024 22:10 Відповісти
Ст.106 Конституції України відповідальності тускив не передбачає
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02.11.2024 22:14 Відповісти
Тут ніякі статті Конституції України не зарадять, забудьте, тут діє право грубої сили і чим більше Конституцій Тусків зберуться до купи і стануть в один ряд з Конституцією України, то Європа ще можливо матиме шанс, а якщо Туски і надалі будуть соплі жувати, то всі статті конституцій країн Європи, включаючи нашу, буде поглинуто мороком
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02.11.2024 22:20 Відповісти
Віина в розгарі - Туск і стаття не стикуються - то що Украіну під ніж?
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02.11.2024 21:40 Відповісти
Дуже стикуются. ДУЖЕ.
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02.11.2024 21:44 Відповісти
Яким чином?
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02.11.2024 21:47 Відповісти
Конституція України є ЗАКОНОМ ПРЯМОЙ дІЇ.
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02.11.2024 21:55 Відповісти
Ну і ? - а Туск яким боком?
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02.11.2024 21:59 Відповісти
То ви себе запитали?
То він вам винен то яким він боком?
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02.11.2024 22:03 Відповісти
Наша пісня гарна нова - починаєм іі знову
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02.11.2024 22:07 Відповісти
Ну, як шо ви ЗЕлений грамофон то це вже ваша ЗЕлена справа.
То що там ст. 106?
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02.11.2024 22:11 Відповісти
Заклинило?
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02.11.2024 22:12 Відповісти
єто нам чуждо !

у нас тільки Держава всім винна, але ж держава то ми !!!!
брєд якийсь, то що, виходить що...

ми самі собі винні ????

і навіть бусікуватись маємо самі ?
так то вже якийсь патріотизм получається

.
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02.11.2024 20:18 Відповісти
Ну, за чуждо сарказм зрозумів. Інше ні.
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02.11.2024 20:21 Відповісти
дякую за розуміння !
а "все інше" то:

"Не питай що Америка зробила для тебе, спитай що ти зробив для Америки !"

людина, що сказала це, стала містером. Президентом..

.
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02.11.2024 20:26 Відповісти
Якби ця людина не була містером то і президентом би вона стати не змогла. Закон про президенство в США.
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02.11.2024 20:47 Відповісти
ця людина НЕ брехала виборцям
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02.11.2024 21:17 Відповісти
Безпека Європи залежить від України! Чи для них Україна це не Європа? Війна вже йде в Европі! Невже ніяк не зрозуміють?
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02.11.2024 20:00 Відповісти
Без ядерної зброї вам прийдеться воювати проти мільйонної армії кацапів та північнокорейців.
Створюйте ядерний арсенал, інакше вам гаплик, США там далеко за океаном турбується про все, що завгодно - мігрантів, педиків, аборти, їм не до вас з вашими війнами, незалежно від того, хто переможе - Трамп чи Гарріс Трамп.
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02.11.2024 20:08 Відповісти
міліон корейців це міф, створений кремлінами -

Пончик не настільки дурний, щоб залишитись голим перед імперіалістичним Сеулом

а вот китайці да !
в білорашці вже були на навчаннях "жьолті ліца" (десантники)

.
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02.11.2024 20:23 Відповісти
А як щодо того щоб спробувати самім вжити заходів?
Звісно, це коштує грошей, але воно того варте!
Чи майже за 80 років так звикли, що США вам сраку підтирають і
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02.11.2024 20:11 Відповісти
Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас, - Туск

Поки що це лише бажане майбутнє, а не констатація сьогодення.
Як то кажуть, "не лести собі, краще підійди ближче до пісуару!"
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02.11.2024 20:14 Відповісти
Угу, безпека літака Качинського теж залежала від Туска...
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02.11.2024 20:23 Відповісти
той рейс був трагедія, але й глупство Президента Качинського!

всю польську еліту засунули в "тушку", яка щойно була "відремонтована" в рашці.....

.
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02.11.2024 20:32 Відповісти
Так виглядає,що ви без Америки і Меркель витрахати не можете,за наслідки її правління(((
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02.11.2024 20:27 Відповісти
Ну нарештi прозвучало те, що було небхiдно сказати всьому свiту ще чотири роки тому!!!... Але дивно що це сказав якicь то поляк, а не украiнский полiтик.
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02.11.2024 20:33 Відповісти
Захід винуватий. Захід повинен залишити Украіїну путіну. Це головний меседж zеленського. Він вже затрахав своїми тупими спекуляціями і збоченнями. Так вже читаємо при те що Захід повинен залишити автократа і узурпатора гандосого на одинці з Україною. Заважає йому Захід. Мозок вкраїнчиків повинен закіпати від брехні про Захід винен, а в контексті - росіяни братній нам народ. Гандосий хамить тим, хто нам допомогає, і обіймається з друзями путіна. Тому Моді, а не Туск наш посередник у перемовинах. Тому капітуляція.

Зеленський ворог.
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02.11.2024 20:34 Відповісти
Ні на жаль Європа сліпа тупа і зажерлась.Вони член біля свого носа не бачать.
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02.11.2024 20:35 Відповісти
"польський пшияцєль хутіна,ктурий єст забуйцем польскій поітичний еліти ви смоленьску" Туск.А де була би Польща сьогодні,без американських грошей ,без списаних боргів,на списанні котрих настояло США.МіГів Україні не дамо...допоки не отримаємо американські F-35(хутіно- трампістський польський "тусклий"
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02.11.2024 20:36 Відповісти
А де були б пшепосполиті хвермери без жирних дотацій ЕС? Сортири б драїли в Італії в не жирували б на новеньких тракторах .
.
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03.11.2024 11:27 Відповісти
Якщо б щось залежало б лише від вас, ви б давно допомогли нам збивати ракети і ваші війська знищували б разом з нашими кацапів на нашій території, щоб вони до вас не дійшли..., а так від вас почне щось залежати лише тоді коли кацапи вас почнуть убивати, а США вас кинуть, як і нас з будапештським меморандумом, аргументуючи, що розширення НАТО на країни бувшого Варшавського договору було помилковим...
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02.11.2024 20:39 Відповісти
Схоже що навіть країнам НАТО прийдеться надіється тільки на себе, особливо бувшим членам соцлагеря.
Яка була гарна ідея війсково-політичного союзу цих країн.
Як зараз країни Балтії підтримують Україну у всьому, ї що сталося з Польщєю яка почала висувати політичні, історичні економічні умови Україні, яка майже три роки протистоїть
"другої армії світу".
І навіть тепер коли ПКорея залучила частину своїх військових сил у цей війні в вас не хватає мужності признати що Третя Світова вже давно йде і набирає обороти. Ви й подумати боїтеся що апетити терористів не зменшаться, враховуючи як вони ненавидять Західний Світ.
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02.11.2024 21:08 Відповісти
Пардон: не "корея" а Чучхерія!!!
Окупаційний комуняцький режим "кндр" . А справжня Корея одна - це Республіка Корея, яку умовно називають Південь , бо комуняки ( ссср і "кнр") окупували половину півострова
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03.11.2024 11:25 Відповісти
Тим часом https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості:
"Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку Армії.
Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ і поновити ганебну практику, яка триває понад два роки.
Не бавтеся! Бо, коли було важко, ви, прокурорські «інваліди», втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Та не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності.
Справді, я вітав слова Президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність. Але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери".
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02.11.2024 23:05 Відповісти
А що опозиція зробить?
Знову ниє "майданненачасі", ?
Як є бажання, то країну треба рятувати а не скиглити
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03.11.2024 11:23 Відповісти
Брехня. Срані паразити.
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03.11.2024 03:05 Відповісти
Ніт. Ти не правий!
Що Асашай може зробити з Трампом? Та аж нічого!!!! При тому що він зливав дані москві і пробував влаштувати путч, коли втратив владу.
Зараз Америка не є сильною! Нажаль!!
То краще мовчати, ніж викликати роздратування вумними спічами, бо будуть сміятися, куколдом називати горделиву üsa
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03.11.2024 11:19 Відповісти

Срані паразитм, це ті що продадуть ворогу мотузку, на якій їх хочуть повісити.
І лбгт-демократична паГтія це соані паразити
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03.11.2024 11:21 Відповісти
Ну от.
Нарешті зрозуміли що Асашай - не лідор а Куколд ! ( В нинішньому стані, на превеликий жаль) .
Їх насправді все що за океаном не їпе , аби гроші приносили їхні інвестиції. Наприклад, бабло вкладене в рф
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03.11.2024 11:15 Відповісти
 
 