Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Європи більше вкладатися в обороноздатність замість того, щоб хвилюватися про можливу зміну безпекової політики США після президентських виборів.

Таку заяву він опублікував у своєму X (Twitter), перкедає Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що у публічній дискусії можна бачити численні обговорення, чого чекати Європі у разі перемоги на президентських виборах у США чинної віцепрезидентки Камали Гарріс або ж експрезидента Дональда Трампа, який погрожував виходом з НАТО і обіцяє "швидко завершити війну" в Україні.

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"Хтось каже, що майбутнє Європи залежить від президентських виборів, проте воно залежить найперше і передусім від нас. Від того, чи Європа нарешті подорослішає і повірить у свою силу. Яким би не був результат – епоха геополітичного "аутсорсингу" закінчилася", – наголосив Туск.