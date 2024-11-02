Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після міжнародних матчів

Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після виступів команди на Континентальному кубку з хокею. За даними ЗМІ, мова йде про форварда Романа Благого та захисник Володимира Алексюка.

Про це повідомив головний тренер киян Олег Шафаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Спорт.

У жовтні чинні чемпіони України провели три матчі за кордоном: на льоду в Італії зазнали поразок від італійського "Ріттнера" (4:5), словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4), завершивши на цьому виступи в турнірі.

Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).

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У післяматчевому коментарі Шафаренко окреслив кадрові проблеми, з якими зіткнувся "Сокіл", та розповів про неповернення двох хокеїстів з-за кордону.

"Гравців нам не вистачає, бо їх немає. Двоє гравців у нас залишилися в Європі — не повернулися", — пояснив головний тренер.

За інформацією Суспільне Спорт, гравці, що не повернулися з матчів за кордоном, — форвард Роман Благий та захисник Володимир Алексюк. Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".

Зазначимо, що цього року Благого викликали до збірної України, у складі якої він виходив на лід у грі з Латвією (1:5) в олімпійській кваліфікації. Форвард є учасником шести чемпіонатів світу та восьмиразовим чемпіоном України.

Алексюк також вісім разів вигравав національний чемпіонат та виступав за збірну.