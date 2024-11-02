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Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після міжнародних матчів

Роман Благий

Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після виступів команди на Континентальному кубку з хокею. За даними ЗМІ, мова йде про форварда Романа Благого та захисник Володимира Алексюка.

Про це повідомив головний тренер киян Олег Шафаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Спорт.

У жовтні чинні чемпіони України провели три матчі за кордоном: на льоду в Італії зазнали поразок від італійського "Ріттнера" (4:5), словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4), завершивши на цьому виступи в турнірі.

Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).

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У післяматчевому коментарі Шафаренко окреслив кадрові проблеми, з якими зіткнувся "Сокіл", та розповів про неповернення двох хокеїстів з-за кордону.

"Гравців нам не вистачає, бо їх немає. Двоє гравців у нас залишилися в Європі — не повернулися", — пояснив головний тренер.

За інформацією Суспільне Спорт, гравці, що не повернулися з матчів за кордоном, — форвард Роман Благий та захисник Володимир Алексюк. Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".

Зазначимо, що цього року Благого викликали до збірної України, у складі якої він виходив на лід у грі з Латвією (1:5) в олімпійській кваліфікації. Форвард є учасником шести чемпіонатів світу та восьмиразовим чемпіоном України.

Алексюк також вісім разів вигравав національний чемпіонат та виступав за збірну.

Автор: 

спорт (1637) хокей (61) ухилянти (1028)


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Топ коментарі
+34
Це вже як у СРСР. Тоді теж таке робили майже всі, хто мав право їздити на гастролі, або на виступи за кордон і хотів там залишитися. Вітаю всіх з поверненням у страну сладкого пломбіра. 😢
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02.11.2024 22:27 Відповісти
+32
Не захотіли в країну мрій зєлєнскава
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02.11.2024 22:26 Відповісти
+26
Та ви що? А то нормально, що всякі футболісти, гандоністи шастають по світу і грають в свої тупорилі м"ячо-ігри, коли країна на межі втрати території?
КАпец.
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02.11.2024 22:25 Відповісти
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Соколи ж -- полетіли
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02.11.2024 22:21 Відповісти
Пахітілі врагі?
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02.11.2024 22:22 Відповісти
Це вже якийсь цирк. Ну, тобто, 95-й квартал.
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02.11.2024 22:24 Відповісти
Та ви що? А то нормально, що всякі футболісти, гандоністи шастають по світу і грають в свої тупорилі м"ячо-ігри, коли країна на межі втрати території?
КАпец.
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02.11.2024 22:25 Відповісти
Не захотіли в країну мрій зєлєнскава
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02.11.2024 22:26 Відповісти
Все эти спортсмены и артисты любят славу и награды с деньгами и первыми бегут..
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02.11.2024 22:26 Відповісти
Не всі. Тільки ті, що мріяли про це раніше.
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02.11.2024 22:29 Відповісти
Це вже як у СРСР. Тоді теж таке робили майже всі, хто мав право їздити на гастролі, або на виступи за кордон і хотів там залишитися. Вітаю всіх з поверненням у страну сладкого пломбіра. 😢
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02.11.2024 22:27 Відповісти
Обязательное сопровождение всех спортивных делегаций "ответственными товарищами" , back to USSR!
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02.11.2024 22:28 Відповісти
А ви знаєте абревіатуру USSR?
Ukraine Soviet Socialistic Republic
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02.11.2024 23:23 Відповісти
так ти й не знаєш
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03.11.2024 05:58 Відповісти
Пєчальна країна
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02.11.2024 22:28 Відповісти
Провели три матчі за кордоном і всі три програли. Мабуть їм було соромно за свою нікчемну гру тому і вирішили не повертатися до України.
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02.11.2024 22:29 Відповісти
за шо їм мільйони платять.....
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03.11.2024 08:38 Відповісти
я їх не засуджую..
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02.11.2024 22:29 Відповісти
ВИХОДИТЬ,ЩО ТИ ТАКИЙ САМИЙ ПІДОР ЯК І ВОНИ.
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02.11.2024 22:43 Відповісти
Ваша думка дуже важлива, напишіть, будь ласка ще.
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02.11.2024 22:46 Відповісти
Пишу ще раз - вони пітєри. Як і ти.
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02.11.2024 22:50 Відповісти
Так, ти пердро, тільки не санчез.
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02.11.2024 22:54 Відповісти
Підори тут ті через яких вони втекли.
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02.11.2024 22:58 Відповісти
Їх батьки? Які виховали обісцяних ухилянтів? А як же "трус нє іграєт в хакєй", ось це все?🤡
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03.11.2024 01:20 Відповісти
Та ні, зелена банда яка з 2019 паскудить країні. А батьки дітей виховують не для того щоб у політиків було гарматне м'ясо
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03.11.2024 02:07 Відповісти
Ти трошки переплутав країну,то звіздуй на рашку. В Україні воїни воюють за себе, свої сім'ї і за народ України, а не за політиків. Закарбуй це собі на лобі, москалик. Воювати будуть усі. 🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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03.11.2024 05:27 Відповісти
Та ні, солдати завжди воюють за політику і політичні примхи еліти. Все інше патетика і казочки для наївних.
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03.11.2024 07:48 Відповісти
Воювати за себе, свої родини і свою країну, то є добра політика.Українські політичні еліти теж воюют, за цивілізаційний вибір і незалежність України. Солдати України, то є народ України. ❤️🇺🇦❤️
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04.11.2024 05:20 Відповісти
Піздец ти наївний.
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04.11.2024 07:14 Відповісти
Не строй з себе розумника. У тебе наративи кремля, повторюючи їх ти становишься зрадником-москалем. А переходячи на особистості, ти показуєшь, що доказів і аргументів у тебе нема.Ти балабол. ⚰️🇷🇺⚰️❤️🇺🇦❤️
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05.11.2024 05:13 Відповісти
В якому місці в мене наративи кремля?
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07.11.2024 19:55 Відповісти
Там де солдати завжди, тобто і наші захисники, воюют за політику і примхи політичної еліти...
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08.11.2024 05:32 Відповісти
Зелена банда, яку вибрали їх батьки 73% голосів? Тобто наголосували вони а воювати мають одні порохоботи та інші "ваінствующіє националісти", так виходить? А хокеїстів зелена мамка не для війни ростила? 🤡
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24.12.2024 11:46 Відповісти
Підар тут тільки ти, чмо зелене.
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03.11.2024 06:46 Відповісти
Пропоную показово запінить. По самі коньки. Через сраку.
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02.11.2024 22:29 Відповісти
Оце ми докотилися.

А колись сміялися як деякі спортсмени з кндр після олімпіади не поверталися в свою "прекрасну" країну...
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02.11.2024 22:39 Відповісти
Як у совку. Не думав, що ми докотимося до цього
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02.11.2024 22:46 Відповісти
В контрактах з військовозобов'язаними спортсменами потрібно вписувати зобов'язання про сплату ними штрафів у 10-кратному розмірі від суми відповідноно контракту при виникненні випадку неповернення в Україну після міжнародного турніру/змагання.
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02.11.2024 22:47 Відповісти
Якщо таке прописати, у України будуть великі проблеми з міжнароднимм спортивними організаціями та такі штрафи і санкії, що...
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02.11.2024 22:53 Відповісти
Це потрібно зробити на державному рівні законом, щоби не було питань до федерацій і клубів. Тобто централізовано обумовити виїзд чоловіків-спортсменів мобілізаційного віку за кордон при наявності такого контрактного зобов'язання.
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02.11.2024 23:18 Відповісти
Так хочеться збудувати залізний занавіс?
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03.11.2024 02:38 Відповісти
Якби Ви знали, що означає цей самий "занавіс", то, напевне, свій комент не написали б.
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03.11.2024 18:30 Відповісти
Виправдауються як всі до них, скажуть що "спорт вне політикі ї війни".
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02.11.2024 22:59 Відповісти
Вітаю з совком.
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02.11.2024 22:59 Відповісти
Трус - нє іґраєт вхокєй.
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02.11.2024 23:00 Відповісти
Ага, виходить це не про нашіх…
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02.11.2024 23:06 Відповісти
Чергове "тяжелое решение". Які ж ви соколи...?
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02.11.2024 23:18 Відповісти
зе поверне кожного українця для бусіфікаціїї та ТЦК , бо це потужно, це надихає
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02.11.2024 23:28 Відповісти
..просто "мамині квіточки" народжені для лЮбві та плазування перед окупантом
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03.11.2024 00:15 Відповісти
Якісь соколи серливі стали...
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03.11.2024 02:08 Відповісти
Между прочим, в соседнем районе, жених украл члена партии у нас киевский симфонический оркестр не стал возвращаться 70 человек.
А в прошлом году (только не ржать) в, по моему польском, аэропорту потерялся участник сборной Украины по спортивной рыбалке.
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03.11.2024 08:38 Відповісти
Нагадало втечу радянських хокеїстів на Захід.
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03.11.2024 03:43 Відповісти
Жить в России Украине быть рабом?
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03.11.2024 08:39 Відповісти
Вибрали "загніваюшій"Запад.Цікаво,а в збірній України їм дадуть право виступати??
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03.11.2024 07:26 Відповісти
"Взвєйтєсь соколи орламі"...)))
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03.11.2024 07:27 Відповісти
Чемпионат Украины по футболу в полном разгаре... война не мешает...
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03.11.2024 08:26 Відповісти
Якісь неблагодарні хокеїсти, відмовилися повертатися в країну мрій Зеленського, де вчителі отримують по 4 тисячі доларів США, де шумить своїми листочками молодий мільярдний ліс, де добудовуються сто новеньких стадіонів і арен для проведення зимніх видів спорту, куди ломляться поляки на роботу, бо тут тільки одна проблеиа - де вибрати квартиру в місті Маріуполь, чи на побережжі десь під Затокою чи Коблево. Так 73%?
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03.11.2024 08:40 Відповісти
Та що там хокеїсти, якщо і чиновники, і депутати тікають...
https://t.me/BerezaJuice/49832 Борислав Береза :
Злі язики з Банкової кажуть, що нардеп зі "Слуги народу" Куницький дійсно виїхав з України і не планує повертатися. Після втечі Дмитрука та Одарченко ця інформація викликала на Банковій бурю емоцій і жодна з них не позитивна. Тому зараз його потужно намагаються переконати повернутися і дехто навіть вимагає від силовиків привезти його, як колись привезли в Україну суддю Чауса. Мабуть піду візьму попкорн. Шоу буде те що.
Якщо в понеділок Куницький не з'явиться у ВР, то Офіс президента вимушений буде визнати, що черговий "слуга" втік. Втік?
Цікаво, а йому теж, як і Дмитруку, лише після виїзду підозру вручать? І він же проходить, як співучасник Дмитрука, по справі побиття військовослужбовця. Якщо все так, то цікаво чи його теж не виключать, як і втікача у Румунію нардепа-слугу Одарченко та нардепа-слугу Задорожного?
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03.11.2024 10:31 Відповісти
Глупо сравнивать с совком. Радянские хоккеисты бежали за славой и миллионами, а эти ребята спасают свои жизни. Две большие разницы, как говорят в одном городе.
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03.11.2024 10:34 Відповісти
 
 