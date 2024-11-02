Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після міжнародних матчів
Два хокеїсти "Сокола" не повернулися до України після виступів команди на Континентальному кубку з хокею. За даними ЗМІ, мова йде про форварда Романа Благого та захисник Володимира Алексюка.
Про це повідомив головний тренер киян Олег Шафаренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Спорт.
У жовтні чинні чемпіони України провели три матчі за кордоном: на льоду в Італії зазнали поразок від італійського "Ріттнера" (4:5), словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4), завершивши на цьому виступи в турнірі.
Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).
У післяматчевому коментарі Шафаренко окреслив кадрові проблеми, з якими зіткнувся "Сокіл", та розповів про неповернення двох хокеїстів з-за кордону.
"Гравців нам не вистачає, бо їх немає. Двоє гравців у нас залишилися в Європі — не повернулися", — пояснив головний тренер.
За інформацією Суспільне Спорт, гравці, що не повернулися з матчів за кордоном, — форвард Роман Благий та захисник Володимир Алексюк. Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".
Зазначимо, що цього року Благого викликали до збірної України, у складі якої він виходив на лід у грі з Латвією (1:5) в олімпійській кваліфікації. Форвард є учасником шести чемпіонатів світу та восьмиразовим чемпіоном України.
Алексюк також вісім разів вигравав національний чемпіонат та виступав за збірну.
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Ukraine Soviet Socialistic Republic
А колись сміялися як деякі спортсмени з кндр після олімпіади не поверталися в свою "прекрасну" країну...
в соседнем районе, жених украл члена партииу нас киевский симфонический оркестр не стал возвращаться 70 человек.
А в прошлом году (только не ржать) в, по моему польском, аэропорту потерялся участник сборной Украины по спортивной рыбалке.
РоссииУкраине быть рабом?
https://t.me/BerezaJuice/49832 Борислав Береза :
Злі язики з Банкової кажуть, що нардеп зі "Слуги народу" Куницький дійсно виїхав з України і не планує повертатися. Після втечі Дмитрука та Одарченко ця інформація викликала на Банковій бурю емоцій і жодна з них не позитивна. Тому зараз його потужно намагаються переконати повернутися і дехто навіть вимагає від силовиків привезти його, як колись привезли в Україну суддю Чауса. Мабуть піду візьму попкорн. Шоу буде те що.
Якщо в понеділок Куницький не з'явиться у ВР, то Офіс президента вимушений буде визнати, що черговий "слуга" втік. Втік?
Цікаво, а йому теж, як і Дмитруку, лише після виїзду підозру вручать? І він же проходить, як співучасник Дмитрука, по справі побиття військовослужбовця. Якщо все так, то цікаво чи його теж не виключать, як і втікача у Румунію нардепа-слугу Одарченко та нардепа-слугу Задорожного?