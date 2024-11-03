В ОП вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік у разі його перемоги на виборах, - The Washington Post

В Офісі президента України вважають, що глава Української держави Володимир Зеленський зможе схилити на свій бік кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах 5 листопада.

Про це 1 листопада написала The Washington Post із посиланням на українських чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Як зазначило видання, офіційна позиція Києва полягає в тому, що Україна й далі співпрацюватиме з Вашингтоном незалежно від результатів президентських виборів у США, дотримуючись принципової дипломатичної лінії невтручання у внутрішні американські справи.

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Водночас "за зачиненими дверима" деякі представники української влади віддають перевагу перемозі Трампа, попри його критику допомоги Україні й заклики до швидкого закінчення війни, що може бути вигідно Москві, зазначила WP.

За даними ЗМІ, у Києві не бачать у кандидатурі Камали Гарріс особливих змін у разі її обрання, особливо на тлі того, що Білий дім відхиляє запити Києва про надання потужнішої зброї і зняття обмежень на її використання, щоб уникнути ескалації, тоді як російські окупанти просуваються на фронті на сході.

Як пише WP, у Києві відкидають варіант катастрофічних наслідків у разі перемоги Трампа. Навпаки, в ОП є оптимізм, що Зеленський зможе переконати Трампа, "якщо вони встановлять особисті стосунки", додало видання.

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За словами чиновника, який працював в офісі Зеленського за часів президентства Трампа, адміністрація глави Української держави більше пов'язана саме з ним.

Зеленський нібито завжди бачив схожість між собою і Трампом, оскільки вони обидва прийшли до влади з "нетиповим минулим поза політичною системою" – Трамп прийшов зі світу бізнесу, а український президент був актором і коміком, зазначив співрозмовник WP.

Він додав, що Зеленський і його команда "люблять прості рішення", а Трамп – "людина простих рішень".

Двоє інших українських чиновників вважають, що заяви Трампа щодо України хоч і були негативними, але це була, мовляв, лише "передвиборча риторика", а не позиція, якої він дотримуватиметься на посаді президента США.

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Однак деякі українські чиновники все ж визнали, що в разі обрання Трампа ймовірні негативні наслідки для України. Вони занепокоєні, що американський політик може наполягати, щоб Україна погодилася на територіальні поступки країні-агресору РФ на переговорах, проти чого категорично виступає офіс Зеленського.