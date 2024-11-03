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"Місіонер" із США заявив у Москві, що два роки передавав Росії з України дані про ЗСУ: тепер просить дати йому громадянство РФ

Деніел Мартіндейл

У Москві в пресцентрі медіагрупи "Росія сьогодні" пройшла пресконференція Деніела Мартіндейла – він назвався громадянином Сполучених Штатів і заявив, що перебував в Україні з 11 лютого 2022 року.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мартіндейла, він протягом двох років передавав Москві координати українських військових об’єктів. Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає, українське командування її не коментувало.

"Останні два роки я робив усе, щоб зберігати життя російським солдатам і забезпечити якесь майбутнє для росіян в Україні. Я хотів би продовжити це робити", – цитують американця російські медіа.

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Під час зустрічі з журналістами Деніел Мартіндейл сказав, що попросив надати йому російське громадянство. Він показав свій нинішній паспорт, сказавши, що пройшов з ним війну. Мартіндейл заявив, що його ніхто не примушував до співпраці.

Посольство США в Росії інформацію про Мартіндейл досі не коментувало, зазначає агентство Reuters. Раніше медіа про нього не повідомляли.

Мартіндейл, який сказав, що працював місіонером, сказав, що в’їхав в Україну з Польщі на початку 2022 року, за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я давно хотів поїхати в Росію, я зрозумів, що це той момент, якого я чекав", - цитує його Reuters.

Невстановлене джерело в російській розвідці, цитоване пропагандистським російським агентством РІА, повідомило, що Мартіндейл нібито протягом двох років надавав російським військам інформацію про місцезнаходження ключових об’єктів української інфраструктури.

Ніяких подробиць щодо інформації, яку він надав Росії, не розголошується.

Мартіндейл зазначив, що, перебуваючи в Україні, він встановив контакт із проросійськими силами через Telegram і передавав їм інформацію з Донецької області на сході України.

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Російські війська навіть доставили йому телефон за допомогою безпілотника, повідомляє газета "Известия".

Автор: 

росія (66417) шпигунство (1022)


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Топ коментарі
+32
У нас і для " українців" з кацапськими паспортами немає ніяких перевірок, і вони спокійно назначаються на самі високі посади у владі. Савпадєніє?
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03.11.2024 01:45 Відповісти
+20
"Про-па-ган-да !" - Джорджа Мелони


смішні баклани

.
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03.11.2024 01:53 Відповісти
+20
довбойоби рівномірно розподілені по світу, і вибори у США це підтверджують.
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03.11.2024 02:00 Відповісти
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та ну на !

Російські війська навіть доставили йому телефон за допомогою безпілотника, повідомляє газета "Известия".

ось це написали б на самому початку, щоб люди далі брехнею очі не мучили:
1. в Україні можна вільно купити білий, сірий або чорний телефон з сімкою-безлічкою
2. безпілотниками почали щось доставляти тільки за останній рік і то на малу відстань

.
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03.11.2024 01:45 Відповісти
"Про-па-ган-да !" - Джорджа Мелони


смішні баклани

.
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03.11.2024 01:53 Відповісти
Щось у нього лічіко якесь вологодскоє...
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03.11.2024 06:02 Відповісти
А ось ще страшніше новина від блогера США

Арешт СБУ за "Вовину Тисячу". Блогеру дали 8 років колонії -ютуб Ростислав Шапошніков

...Розповів як Єрмакобанат буде збирати через ДІЯ персональні данні українців
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03.11.2024 02:20 Відповісти
А САМА НОВИНА ВІД НЬОГО ТО ЩО? неправда?
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03.11.2024 02:59 Відповісти
якщо Ви знаєте, що він бреше,то не заважайте йому втішатися тим,що він свою брехню вважає за правду...(персональні дані на кожного українця вже давним давно у "зелепуціна " та "зелепуціних" )
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03.11.2024 09:14 Відповісти
Згоден. "Захист" персональних даних - це міф. Бо через номер телефона "вичисляється" будь-яка персона.
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03.11.2024 09:50 Відповісти
Шапошнік,схоже,феесбешна криса. Здриснув ще при Порошенку ,до речі і на Порошенка писав різну муть...На що він там живе,якщо цілими днями сидить в ЮТуб і виставляє свою балаканину?
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03.11.2024 10:56 Відповісти
до свого проктолога питань не маєш?
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03.11.2024 08:47 Відповісти
До тебе тільки одне питання,ти шматок пьютинського лайна чи з зебанди,негідник?
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03.11.2024 09:38 Відповісти
Корупцію , як систему владотворення, запровадив в Україні Леонід Данилович Кучма. А В.Хведорович Януковощ довів її до абсурду. І зараз ми можемо запитати Кучму а навіщо він так вчинив?.Хто йому порадив це зробити?. А по відношенню до другого хвігуранта то всіх РИГОНАЛІВ слід депортувати на їх ГІсторичну РОДІНУ за поребрик. Щоб в Україні не смерділи а на РОДІНІ вони й за так нікому не потрібні
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03.11.2024 13:12 Відповісти
Ну, є і па нуті скрізь. В Америці також.
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03.11.2024 01:35 Відповісти
навіщо йому така " жертовність" - телефон ?-для донеччини. коли всю секретну інформацію до фсб надійно і за цілу Україну передають з ОП Зеленського з ВР з уряду і " нашІ" паспорт російський не просять бо є давно і без нього в офіс Зеленського не приймають.
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03.11.2024 07:11 Відповісти
А у нас для амерів і європи - не віз, ніякої перевірки СБУ!
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03.11.2024 01:37 Відповісти
У нас і для " українців" з кацапськими паспортами немає ніяких перевірок, і вони спокійно назначаються на самі високі посади у владі. Савпадєніє?
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03.11.2024 01:45 Відповісти
Думаю і в Зе є паспорт з двоголовою куркою.
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03.11.2024 08:54 Відповісти
На Трампа схожий....Один в один.
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03.11.2024 01:38 Відповісти
Звичайний заробітчанин який за $$$ працював на кацапів.
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03.11.2024 01:40 Відповісти
звичайна кацапська муть для внутрішнього споживача
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03.11.2024 01:47 Відповісти
простий чмошник якого в соссії будуть в сраку іпати за шпигунство а потім зроблять з нього ще одну прокачену бентлі як і того що покромсали в динирі
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03.11.2024 01:40 Відповісти
Консерви всркиваються .... возможно буде шухер.
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03.11.2024 01:40 Відповісти
Кончене якесь бидло , яке вирішило заробити бабла на крові українців 😡
Мразота ...(
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03.11.2024 01:41 Відповісти
Конкурент єрмака.
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03.11.2024 01:41 Відповісти
Вірніше, партнер. Відносини - "резидент-агент".
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03.11.2024 09:53 Відповісти
Да він і схож на к@цапа і в макітрі теж їх гімно - дайте йому курячу паспартіну: нехай на неї дроче і засуне собі в сраку.
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03.11.2024 01:48 Відповісти
Нема "російських медіа". Існують касапські пропагандони.
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03.11.2024 01:49 Відповісти
довбойоби рівномірно розподілені по світу, і вибори у США це підтверджують.
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03.11.2024 02:00 Відповісти
але з нашою пропорційністю ми попереду усієї планети та ржемо до самих домовин...
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03.11.2024 08:50 Відповісти
так, невеликі флуктуації мають місце, але ви просто до довбойобів помилково плюсуєте їдіотів, які не ходять на вибори. У нас ідіотів у відсотковому значенні раніше (у 2019-му) могло бути більше ніж їх зазвичай є у США.
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03.11.2024 13:07 Відповісти
Черговий "палєзний ідіот". Коли з'ясує, що в расєї місіонерствувати не можна, що робитиме?
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03.11.2024 02:05 Відповісти
Нічого дивного. Мразота є усюди. І під час Другоі Світоівоі в Штатах теж були
прихильники Гітлера.
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03.11.2024 02:06 Відповісти
А пика у нього справді рязанська, ще треба прислухатися чи немає часом рязанського акценту? Дуже хочеться, щоб в рашці з ним поступили як з сумнозвісним його співвітчизником...
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03.11.2024 02:32 Відповісти
Згадався один давній фільм про революціонера- інтернаціоналіста в Іспанії в 1936 році, якого видала "рязанська рожа".
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03.11.2024 06:50 Відповісти
Що б таке утнути, аби нігуя не робити, але враз прославитись?
О! Здається придумав...
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03.11.2024 02:37 Відповісти
Спочатку вивчити слово «піндос», потім отримати 25 років за шпигунство на користь України, потім повернутися додому по обміну трохи розумнішим ніж повний дибіл
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03.11.2024 02:42 Відповісти
Пропагандонська ху@та.
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03.11.2024 02:55 Відповісти
ну, хочет - надо дать, потом в окоп, защищать родину интересы Хйла как высшую ценность.
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03.11.2024 03:21 Відповісти
Ще один придурок добровільно здався. Знов будуть міняти на якогось кіллера або шахрая.
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03.11.2024 03:48 Відповісти
На лєніна схожий, нащадок , мабуть
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03.11.2024 05:03 Відповісти
Давно треба закривати отой ФСБістський Телеграм!
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03.11.2024 06:08 Відповісти
явно или насильник или убийца , на него наверное дело завели в Штатах как и Стивен Сигал
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03.11.2024 06:23 Відповісти
Стівен Сігал на мінімалках був помічений на Курщині Кажуть, його можуть використовувати, як важку брудну бомбу.

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03.11.2024 06:26 Відповісти
Як то Сiгал, актор бравий, похвалив едного,
Що той едний дуже вправний до народу свого.
Ой! Гоп! Шiдi-рiдi, стерхiв не чiпайте.
Ви актору не брешiть - голу правду дайте.
Ой! Вэй! Бiлий Дiм, чи Госдеп дрiмае?
А чи може як ту липку нарiд оббирае?
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03.11.2024 06:43 Відповісти
У цiеi поросноi льохи корiння - москальське.
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03.11.2024 06:47 Відповісти
Теперь уже Низкосигал
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03.11.2024 12:42 Відповісти
раша сховище для злочинеців
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03.11.2024 06:28 Відповісти
Не брите падло. На кого схоже? ...ЗЫ... А погляд щипача, як у москаля.
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03.11.2024 06:39 Відповісти
Надіємось цього підераса буде чекати доля зрадника ківи 🤬
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03.11.2024 06:43 Відповісти
ублюдоК.
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03.11.2024 06:52 Відповісти
Ще один Дін Рід
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03.11.2024 07:06 Відповісти
Не впевнений, що його хтось пам"ятає. Гойко Мітича є за що, а цього фріца...
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03.11.2024 07:49 Відповісти
На черенок від шухлі, судячи з його іпальника йому сподобаєця.
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03.11.2024 07:22 Відповісти
Ти ба яка ***** ...
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03.11.2024 07:29 Відповісти
Треба його наказати, дайте йому ху... лостанскій паспорт, хай живе, і насолоджується бояришником.
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03.11.2024 07:29 Відповісти
Це майже предтеча премії дарвіна.
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03.11.2024 11:30 Відповісти
Це підар, чи гандон, чи просто ****?
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03.11.2024 07:33 Відповісти
Так у нас ОП і пів ради таких місіонерів 😂
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03.11.2024 07:39 Відповісти
З язика зняв...
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03.11.2024 07:52 Відповісти
у нас таких міссіонєрів в ОП хоч греблю гати.
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03.11.2024 07:50 Відповісти
Чомусь СБУ не хвилює шалена кількість сплячих агентів фсб, що маскуються під чорними сарафанами та сидять у кожному місті та селі, як " богові служки"?
При такій розгалуженій мережі агентів накуа ще притрушені іноземці?
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03.11.2024 07:51 Відповісти
якщо дебіла нікому зупинити, а 73% в країні клінічні ідіоти- то падрузі по пісочниці та демонстрації піпісь очолюють СБУ та продають яйця по 17грн.
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03.11.2024 08:56 Відповісти
Дадуть кацапи російський паспорт і навіть квартиру десь в мусосранську, а через якийсь час дадуть ржавий автомат і відправлять в Донецьку область захищати нам московію. А якщо це правда, то великий привіт СБУ і самому Потужному. Скільки ще таким "мессіонерів" є на терииторії України, крім ваньки баканова і татарова?
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03.11.2024 08:24 Відповісти
Піссі онер
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03.11.2024 08:25 Відповісти
не виключено, що "місіонер" так званий,є не що інше.як рашистсько- фсбешна ширма.для відведення уваги від своєї агентури в Україні,котра у вищих колах влди здає дислокацю і не тільки це?
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03.11.2024 08:48 Відповісти
Пора у всьому світі уважніше придивитися до різних ''місійонерів''. Там в багатьох Бога немає, лише бізнес, і шпигунство
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03.11.2024 09:16 Відповісти
Мертвий вже... Ще щось писдить, умнічає, в носі длубається.. але не знає, що вже мертвий.
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03.11.2024 09:32 Відповісти
Я не можу цього зрозуміти як це "протягом двох років надавав російським військам інформацію про місцезнаходження ключових об'єктів української інфраструктури". То ж любий школяр може на Гугл мапах знайти координати електростанцій, водоочисних споруд, мостів, залізничних станцій і майже всіх ключових об'єктів інфраструктури в любій країні світу. Що він там міг надавати росіянам?
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03.11.2024 09:37 Відповісти
... якщо такі як ваня баканов і агтуг будуть у СБУ, то все можливе.
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03.11.2024 09:41 Відповісти
Треба ліквідувати
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03.11.2024 09:44 Відповісти
Вирішив погратися в 007, але також і інше. В Україні немає інституту що займався би безпекою країни і який поважали би. То , що є, то про потоки, надання даху і притулку діточкам українського панства.
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03.11.2024 09:45 Відповісти
3.14здить, як к@ц@п
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03.11.2024 09:49 Відповісти
И эта иуда гордится что стучал на Украинцев и вылизывал не мытую задницу русским,какая пошлость.
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03.11.2024 09:50 Відповісти
Думаю, это очередное ипсо, но не для украинцев, а для россиян. На бесспилотнике ему переправили телефон))). А в Украине телефоны закончились?0_о Или сраша производит телефоны с двойным криптошифрованием?
Якобы американец давно хотел в рф? Что ему мешало переехать? Других диверсантов в Украине нет?
Т.е получить, мусорный паспорт рф, казахи, узбеки могут легко, а американец только через участие в войне?
Сюр как с тем польским пограничником, хотя нет, ещё тупее
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03.11.2024 09:58 Відповісти
На ідіота він більше схожий , ніж на місіонера .
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03.11.2024 10:17 Відповісти
Треба американські секти посилати напуй!!! Всі!! Як не дібіли-шпигуни, то аферисти збирачі грошей.
В буд'якому випадку треба американські організації та різних пасторів викидати нахір
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03.11.2024 10:42 Відповісти
Ідеологічна скотиняка
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03.11.2024 11:00 Відповісти
ЧТО ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ СУДЬБУ ВЕРТОЛЁТЧИКА )))
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03.11.2024 11:11 Відповісти
ТОЛЬКО ЭТО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ БУДЕТ В ПОЗЕ МИССИОНЕРА )))
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03.11.2024 11:12 Відповісти
До речі, була ще схожа історія у березні 2023 року. Тода з Іноземного легіону до московії втік такий собі Джонні Макінтаір:

https://t.me/Tsaplienko/28294

Він теж злив кацапам чимало інформації про ЗСУ.

Тоді про це написав лише журналіст Цаплієнко. Всі інші зробили вигляд, що цього не відбулося.
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03.11.2024 11:20 Відповісти
"Місіонерів на клюшки! Як побачиш амєріканського таракана,бий єво як наркумана!!!
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03.11.2024 12:50 Відповісти
дурачёк какой-то
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03.11.2024 13:21 Відповісти
Буданов, ау?!
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03.11.2024 13:25 Відповісти
Ви уявляєте менталітет цього міссіонера ? Це просто смітт'я, яке захищає вбивць ... прокляте створіння, на всі його коліна !!!
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03.11.2024 18:16 Відповісти
 
 