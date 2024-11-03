"Місіонер" із США заявив у Москві, що два роки передавав Росії з України дані про ЗСУ: тепер просить дати йому громадянство РФ

У Москві в пресцентрі медіагрупи "Росія сьогодні" пройшла пресконференція Деніела Мартіндейла – він назвався громадянином Сполучених Штатів і заявив, що перебував в Україні з 11 лютого 2022 року.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами Мартіндейла, він протягом двох років передавав Москві координати українських військових об’єктів. Підтверджень цієї інформації з інших джерел наразі немає, українське командування її не коментувало.

"Останні два роки я робив усе, щоб зберігати життя російським солдатам і забезпечити якесь майбутнє для росіян в Україні. Я хотів би продовжити це робити", – цитують американця російські медіа.

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Під час зустрічі з журналістами Деніел Мартіндейл сказав, що попросив надати йому російське громадянство. Він показав свій нинішній паспорт, сказавши, що пройшов з ним війну. Мартіндейл заявив, що його ніхто не примушував до співпраці.

Посольство США в Росії інформацію про Мартіндейл досі не коментувало, зазначає агентство Reuters. Раніше медіа про нього не повідомляли.

Мартіндейл, який сказав, що працював місіонером, сказав, що в’їхав в Україну з Польщі на початку 2022 року, за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я давно хотів поїхати в Росію, я зрозумів, що це той момент, якого я чекав", - цитує його Reuters.

Невстановлене джерело в російській розвідці, цитоване пропагандистським російським агентством РІА, повідомило, що Мартіндейл нібито протягом двох років надавав російським військам інформацію про місцезнаходження ключових об’єктів української інфраструктури.

Ніяких подробиць щодо інформації, яку він надав Росії, не розголошується.

Мартіндейл зазначив, що, перебуваючи в Україні, він встановив контакт із проросійськими силами через Telegram і передавав їм інформацію з Донецької області на сході України.

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Російські війська навіть доставили йому телефон за допомогою безпілотника, повідомляє газета "Известия".