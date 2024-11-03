У Києві виникли пожежі через падіння уламків російського дрона
У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитого ворожого безпілотника виникли пожежі.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил рф по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - розповів Попко.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - додав він.
"І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - повідомив Попко згодом.
Топ коментарі
+10 Dmitry Perepechin
показати весь коментар03.11.2024 06:48 Відповісти Посилання
+7 Rtfdfhj Rggth
показати весь коментар03.11.2024 03:00 Відповісти Посилання
+4 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар03.11.2024 03:15 Відповісти Посилання
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Може тому що Умеров звільнів замів Буданова без згоди Буданова?
І територію здають при Сирському, якого просував Ермак. І досвідчених генералів разом з Залужним звільнили .
Не українців Ермака і УМЕРОВА у вʼязницю , бо просруть вони Україну