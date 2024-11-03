У Києві виникли пожежі через падіння уламків російського дрона

У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитого ворожого безпілотника виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил рф по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - розповів Попко.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - додав він.

"І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - повідомив Попко згодом.