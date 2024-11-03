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Новини
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У Києві виникли пожежі через падіння уламків російського дрона

пожежа

У ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитого ворожого безпілотника виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил рф по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", - розповів Попко.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - додав він.

"І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", - повідомив Попко згодом.

Сергій Попко про атаку на Київ

Автор: 

Київ (19788) пожежа (4365) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (861)


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Топ коментарі
+10
Шахеды - следствие прихода зелёной сопли к власти.
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03.11.2024 06:48 Відповісти
+7
Головне шоб сто тисяч новеньких авто 2022-2024 р.в. які придбали в Києві за 2 роки війни не пошкодилися.
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03.11.2024 03:00 Відповісти
+4
Марія там давно..і що?
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03.11.2024 03:15 Відповісти
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Щось давно не били по мацкві.
Може тому що Умеров звільнів замів Буданова без згоди Буданова?
І територію здають при Сирському, якого просував Ермак. І досвідчених генералів разом з Залужним звільнили .

Не українців Ермака і УМЕРОВА у вʼязницю , бо просруть вони Україну
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03.11.2024 02:42 Відповісти
Зі Словакії зраджуючи українським чоловікам з іноземцями мабуть видніше хто кому шо здає чи дає?
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03.11.2024 02:56 Відповісти
Марія там давно..і що?
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03.11.2024 03:15 Відповісти
Може він описує власний досвід ?
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03.11.2024 12:57 Відповісти
Думаю що великий аяа-яй після українських дронів по Москва-Сіті, де реально вибили всього пару вікон, зробили нам все ж таки з глобального Заходу. Незнамо чому вони злякались. Захід маю наувазі.
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03.11.2024 02:55 Відповісти
Та злякались українських довбодятлів, які все триндять в інтернеті. От і вирішили не звязуватись більше з дураками.
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03.11.2024 03:56 Відповісти
Головне шоб сто тисяч новеньких авто 2022-2024 р.в. які придбали в Києві за 2 роки війни не пошкодилися.
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03.11.2024 03:00 Відповісти
Депутати з ОПою не пепеймаються...відшкодують
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03.11.2024 03:09 Відповісти
не переймаються*
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03.11.2024 03:10 Відповісти
Це менше 10% від населення Києва. Ага, прям "мажори"
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03.11.2024 10:35 Відповісти
Хотят вымотать шахедами, а потом массированную атаку. Итог. Киев имеет проблемы со светом - свет начинают вырубать по всей стране. Такой сценарий был уже два раза.
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03.11.2024 04:11 Відповісти
Это не Зеленский шахеды запускает.
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03.11.2024 06:27 Відповісти
А що Зєлєнскій запускає?
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03.11.2024 07:02 Відповісти
Не зеленський, але його команда дефективних менеджерів вкрала 200 млн$ на захист критичної інфраструктури і 600 млн грн на закупівлі дронів, це так навскидку, те що за 2 секунди згадав. Тому коли прилетить шахед у твою підстанцію і ти будеш мерзнути без світла не забувай, що всі ви президенти, обрали собі по образу і подобію клоуна-людожера.
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03.11.2024 08:39 Відповісти
Да який захист?? Досить цю мантру повторювати
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03.11.2024 10:36 Відповісти
Шахеды - следствие прихода зелёной сопли к власти.
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03.11.2024 06:48 Відповісти
 
 