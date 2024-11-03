Війська КНДР на війні проти України, майже напевно, зіткнуться з труднощами оперативної сумісності із силами РФ, - британська розвідка

Близько 10 тисяч військовослужбовців Північної Кореї (КНДР) перебувають у Росії. Майже напевно, частину з них вже перекинули в Курську область. Проте на них, найімовірніше, чекає низка труднощів, зокрема оперативної сумісності із силами РФ.

Про це йдеться в розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія та КНДР взяли на себе зобов’язання поглибити своє двостороннє партнерство за допомогою Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить положення про взаємну оборону.

"Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, найімовірніше, була основною рушійною силою партнерства, і дотепер була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться у звіті.

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У британській розвідці зауважують, що сили РФ та КНДР майже напевно зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

"Війська КНДР, які братимуть участь у бойових операціях, майже напевно, матимуть проблеми з використанням російського обладнання, інтеграцією в російську структуру командування та управління, а також з подоланням мовного бар’єру з російськими військами", - додали в розвідці.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.