УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6685 відвідувачів онлайн
Новини
2 174 27

Війська КНДР на війні проти України, майже напевно, зіткнуться з труднощами оперативної сумісності із силами РФ, - британська розвідка

Війська КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності із силами РФ

Близько 10 тисяч військовослужбовців Північної Кореї (КНДР) перебувають у Росії. Майже напевно, частину з них вже перекинули в Курську область. Проте на них, найімовірніше, чекає низка труднощів, зокрема оперативної сумісності із силами РФ.

Про це йдеться в розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія та КНДР взяли на себе зобов’язання поглибити своє двостороннє партнерство за допомогою Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить положення про взаємну оборону.

"Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, найімовірніше, була основною рушійною силою партнерства, і дотепер була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Південна Корея може передати зброю Україні через війська КНДР у Росії, - Reuters

У британській розвідці зауважують, що сили РФ та КНДР майже напевно зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

"Війська КНДР, які братимуть участь у бойових операціях, майже напевно, матимуть проблеми з використанням російського обладнання, інтеграцією в російську структуру командування та управління, а також з подоланням мовного бар’єру з російськими військами", - додали в розвідці.

Також читайте: Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР мінометами, автоматами АК-12, кулеметами, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7, - ГУР

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Автор: 

Велика Британія (5687) КНДР (1270) розвідка (3894)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Це західні імпотенти так виправдовують власну бездіяльність?
показати весь коментар
03.11.2024 15:30 Відповісти
+6
А британській розвідці не спадає на думку, що от якраз для брйового злагодження війська КНДР і прибули?

Краще б британська розвідка замислилася де і з ким збираються воювати разом РФ та КНДР.
показати весь коментар
03.11.2024 15:45 Відповісти
+3
Замполіти колись називалися політруками.

показати весь коментар
03.11.2024 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це західні імпотенти так виправдовують власну бездіяльність?
показати весь коментар
03.11.2024 15:30 Відповісти
Кацапе, або й зебiле, ану худко язичка в дупцю заховав.
показати весь коментар
03.11.2024 15:36 Відповісти
Свої п*дарастичні фантазії залиш при собі, диванний вояка
показати весь коментар
03.11.2024 15:41 Відповісти
Там даже по харчуванню - несумiснсть, К той нещастной пригоршне рису на нос, даже свора бездомных помойных псин ситуацию не исправят.
показати весь коментар
03.11.2024 15:33 Відповісти
Снайпери! Ваша ціль - перекладачі і замполіти...
показати весь коментар
03.11.2024 15:34 Відповісти
Замполіти колись називалися політруками.

показати весь коментар
03.11.2024 16:10 Відповісти
у корейців (КНДР) замполіти , мабуть....
показати весь коментар
03.11.2024 16:15 Відповісти
Напроч руки_
Від політ руків...

Навіть ненамагайся...
Робити зайві рухи...
показати весь коментар
03.11.2024 16:26 Відповісти
По коліна їхня сумісність,головне с землею та ізвістю була сумісність... .
показати весь коментар
03.11.2024 15:38 Відповісти
Вапном. Пишімо правильно! 🤓
показати весь коментар
03.11.2024 15:42 Відповісти
Несуттєве зауваження, все одно звикати треба.
показати весь коментар
03.11.2024 16:00 Відповісти
Пишимо слушно.
показати весь коментар
03.11.2024 16:03 Відповісти
сумісність зі сміттєвими пакетами важливіша...
показати весь коментар
03.11.2024 15:41 Відповісти
Аби що
показати весь коментар
03.11.2024 15:42 Відповісти
А британській розвідці не спадає на думку, що от якраз для брйового злагодження війська КНДР і прибули?

Краще б британська розвідка замислилася де і з ким збираються воювати разом РФ та КНДР.
показати весь коментар
03.11.2024 15:45 Відповісти
Майже, напевно, може. Нагадуе прогноз погоди.
показати весь коментар
03.11.2024 15:50 Відповісти
Вы о Р 36?
Очень тяжело будет, но возможно. Там ограничения по дальности. Если только из Чернигова, вокруг экватора по Курску. Иначе никак
показати весь коментар
03.11.2024 16:20 Відповісти
Мінімальна дальність 2000км якщо не помиляюсь, якщо не по корейцям то можна накрити аеродроми стратегічної авіації, де літаки під відкритим небом і судячи по знімкам як шпроти по смугам розміщені.
показати весь коментар
03.11.2024 16:40 Відповісти
Разведка Южной Кореи 25 октября доложила что более 40 северокорейцев попали в засаду в Курской области, выжил только один,то ли китаец,то ли кореец Ына... видео его допроса Южнокорейская разведка Вбросила в инет...
показати весь коментар
03.11.2024 16:10 Відповісти
Ага, ага. Прямо допросить было некому. И шоб мы без Южной Кореи делали.
В соседней новости правильно сказано. Ю.К. интересует только одно. Что Россия за это передаст Ыну. На нас им похер
показати весь коментар
03.11.2024 16:23 Відповісти
Ну да, українці самі впораються, а ми обмежимось стурбованістю та гаданням на кавовій гущі.
показати весь коментар
03.11.2024 16:12 Відповісти
Китайская банда давно воюет против Украины ...,а корейцы северные просто мясо маршала жЮкова...👹👺🐓🐔
показати весь коментар
03.11.2024 16:13 Відповісти
В мережі з'явилось https://x.com/jatsenkoirina/status/1852453105566114239 аудіо перехоплення розмови рашистського вояки з "супругой":

" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...

- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."
показати весь коментар
03.11.2024 16:48 Відповісти
Так, так, уже сміялися з чмобіків, сміялися з дронів із фанери і т.д.
Ці 10 тисяч потвор не будуть здаватися в полон, а будуть битися до останнього.
І те що вони вб'ють кілька тисяч наших воїнів це очевидно.
Європейські імпотенти б краще дали далекобійну зброю і дозвіл бити нею в глиб 😡
показати весь коментар
03.11.2024 16:56 Відповісти
Треться світова?
де ЯО УКРАЇНІ?
показати весь коментар
03.11.2024 17:57 Відповісти
 
 