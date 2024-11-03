У разі повернення Трампа до влади у США "Європа не зможе залишатися провоєнною", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, то Європа не зможе і надалі "залишатися провоєнною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Як зазначається, у контексті американських виборів Орбан сказав, що до кінця року у світі будуть інші умови, що "мирні" сили будуть у більшості, і ця зміна відбудеться з перемогою Дональда Трампа.

Стосовно російсько-української війни він заявив, що якщо Трамп повернеться до влади, то "Європа не зможе залишитися провоєнною", не зможе самостійно нести тягар війни, в яку її "безвідповідально втягнули".

"Нам також доведеться пристосовуватися до ситуації", - додав він.

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Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США негайно виступить з ініціативою щодо дипломатичного розв'язання російсько-української війни.