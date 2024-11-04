Майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки направлено до суду від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДБР. ІНФОГРАФІКА
Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення РФ направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України.
Серед них:
- 1 тис. 746 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України);
- 503 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України);
- 38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
Крім того, за результатами проведення досудових розслідувань:
- 1 тис. 239 особам повідомлено про підозру;
- 501 особа оголошена в розшук;
- 1 тис. 317 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;
- 997 обвинувальних актів направлено до суду.
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Олександр Дніпро
показати весь коментар04.11.2024 13:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ЭндиСтар
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Віталій #584752
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