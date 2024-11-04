Майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки направлено до суду від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення РФ направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України.

Серед них:

⁠1 тис. 746 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України);

⁠⁠503 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України);

⁠⁠38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Читайте: Рада дозволила звільняти робітників за неінформування про родичів у Росії та на окупованих територіях

Крім того, за результатами проведення досудових розслідувань:

⁠⁠1 тис. 239 особам повідомлено про підозру;

⁠⁠501 особа оголошена в розшук;

⁠⁠1 тис. 317 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;

⁠⁠997 обвинувальних актів направлено до суду.

Читайте: Суд визнав винними у державній зраді 5 суддів з Криму та перебіжчика з Луганщини, - ДБР