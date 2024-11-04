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Майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки направлено до суду від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Злочини проти нацбезпеки

Державне бюро розслідувань від початку повномасштабного вторгнення РФ направило до суду майже 1 тис. обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом від початку вторгнення ДБР розслідувало 2 тис. 399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України.

Серед них:

  • ⁠1 тис. 746 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України);
  • ⁠⁠503 кримінальні провадження – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України);
  • ⁠⁠38 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

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Злочини проти нацбезпеки

Крім того, за результатами проведення досудових розслідувань:

  • ⁠⁠1 тис. 239 особам повідомлено про підозру;
  • ⁠⁠501 особа оголошена в розшук;
  • ⁠⁠1 тис. 317 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності;
  • ⁠⁠997 обвинувальних актів направлено до суду.

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Автор: 

нацбезпека (162) ДБР (3589)


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04.11.2024 13:25 Відповісти
ну і ? 1000 проваджень і жодного вироку за три роки ? своїх не саджають зелені ?
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04.11.2024 13:39 Відповісти
Оприлюднити судові вироки по цім справам з оголошенням визначених покарань - беззаперечно було б справжнім шоком для громадян України! Не на часі??
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04.11.2024 15:06 Відповісти
 
 