Спільне виробництво БПЛА, боєприпасів, комплектуючих та засобів РЕБ: Україна й Литва підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонної промисловості

Міністр оборони України Рустем Умєров, міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонної промисловості, який передбачає, зокрема, спільне виробництво БПЛА, боєприпасів, комплектуючих та засобів РЕБ.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві мав за честь вітати мого доброго друга та надійного союзника - міністра національної оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса. Разом з литовським колегою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Германом Сметаніним підписали документ, спрямований на посилення наших захисників на полі бою: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литовської Республіки та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України щодо співпраці у сфері оборонної промисловості", - повідомив Умєров.

За його словами, меморандум передбачає, зокрема, спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій.

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Також міністр оборони України подякував Литві і особисто Кащюнасу за всебічну підтримку України.

"Литва - наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово", - додав Умєров.

Повідомляється також, що під час зустрічі сторони обговорили конкретні шляхи поглиблення співпраці. Серед тем - плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

Крім того, представники української розвідки надали детальну інформацію литовським партнерам щодо актуальної ситуації на фронті. Проаналізували агресивні плани ворога на осінь і зиму.

"Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора", - підсумував Умєров.

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