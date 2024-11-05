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Новини Війна
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Країни G7 готують спільну відповідь на використання Росією військ КНДР проти України

сімка

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та трьох ключових країн-союзниць групи заявили, що серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у РФ та працюють над спільною відповіддю на такий розвиток подій.

Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Японії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Окрім членів "Групи семи" – США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади та ЄС – заяву також підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Урядовці зазначених країн заявили, що висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в РФ, які можуть бути використані на полі бою проти України".

"Декілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в РФ. Пряма підтримка КНДР агресивної війни РФ проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Москви компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", – йдеться у заяві.

Міністри зазначили, що вони "найрішучішим чином" засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ, зокрема, "незаконну закупівлю" Москвою північнокорейських балістичних ракет.

Також читайте: Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї

Міністри закликали КНДР припинити надавати допомогу РФ в її загарбницькій війні. Вони також "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

Окрім того, міністри "Групи семи" підтвердили відданість підтримці України та заявили, що працюють з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на новий розвиток подій".

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 10 тис. військових КНДР перебувають на Курщині і можуть вступити в бій найближчими днями, - Держдепартамент США

Автор: 

G-7 G7 (1082) КНДР (1274)


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Топ коментарі
+29
Колективна стурбованість? Непогано...
У пуціна обов'язково станеться тривалий напад діареї
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05.11.2024 16:31 Відповісти
+12
Дивіться там, не вичерпайте всі запаси занепокоєності та стурбованості, бо вже іранські війська на підході.
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05.11.2024 16:39 Відповісти
+10
ага... голосно пукнуть...
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05.11.2024 16:34 Відповісти
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Колективна стурбованість? Непогано...
У пуціна обов'язково станеться тривалий напад діареї
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05.11.2024 16:31 Відповісти
Собакоїди вже трусяться. Не то від страху, не то від сміху.
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05.11.2024 16:43 Відповісти
Сто четыре года назад дедушка одного известного "ДОНа" не то что смеялся, ржал в седле, выступая с шашкой на какого то Махно. От тут в нынешей Запорожской области и пиз.....ц пришел всей Дикой дивизии. Дон. Кого только не принесло на неньку Украину. От польского пана до ассорти в Гражданскую. Даже потомки Одиссея приходили права качать. Потом, кроме немца, румыны точно были. "Римляні убогі" Всех закопали. И вот те на кореец смеётся.
Они все необучаемы? Скажи Дон?
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05.11.2024 18:14 Відповісти
Краще би здох той путлЄр і весь його виводок 🤬
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05.11.2024 17:03 Відповісти
ага... голосно пукнуть...
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05.11.2024 16:34 Відповісти
Ні! Висловлять потужне занепокоєння з рішучим засужденням!
Хоча... це ж одне й те саме.
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05.11.2024 16:43 Відповісти
ну ці стурбованості та занепокоєння, порівняно з трампіським примусом до капітуляції України - все ж таки менше зло...
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05.11.2024 16:53 Відповісти
Тільки щоб потім не виявилось що трампістський "примус до капітуляції" і камальский "зате вдалось зберегти суверенітет України" відрізняються лише 3-5 додатковими роками війни.
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05.11.2024 17:34 Відповісти
Ми ніколи не дізнаємось, що б там було при Камалі.
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05.11.2024 17:37 Відповісти
Можно сохранить этот пост?
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05.11.2024 18:16 Відповісти
На здоров'я. Трамп переміг з абсолютно розгромним рахунком.
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06.11.2024 06:27 Відповісти
іншими словами, ти пропонуєш капітулювати вже сьогодні
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05.11.2024 23:04 Відповісти
Дивіться там, не вичерпайте всі запаси занепокоєності та стурбованості, бо вже іранські війська на підході.
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05.11.2024 16:39 Відповісти
Рецепт приготування відповіді у тіктоці підглянули? Чи ще його шукають?
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05.11.2024 16:41 Відповісти
Дуже потужна "серйозна стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в РФ, які можуть бути використані на полі бою проти України". Хоча, користь цієї інфи в іншому: доводить, що з числа G20 до наших союзників, окрім Євросоюзу, входять ще й Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.
Але війська цих країн, на ЛБЗ, чи хоча би в тилу в Україні, чи хоча би зброя з БК в потрібній кількості та в номенклатурі - було би кращою реакцією...
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05.11.2024 16:45 Відповісти
Це як? Пердонуть у калюжу усі оазом?!
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05.11.2024 16:49 Відповісти
Ні! По черзі.
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05.11.2024 16:54 Відповісти
Як завжди - потужне занепокоєння?
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05.11.2024 16:52 Відповісти
Марно іронізуєте. Ще такої величезної стурбованості ніхто не бачив.Чорт вас смиконув з сциклопами зв*язатись.
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05.11.2024 17:00 Відповісти
Сколько шуму а толку то будет ноль. Северная корея это прикормленная Китаем лавочка и завязана исключительно на Китай. Санкциями ее не пронять а наемники...были есть и будут. Седня лапти вербуют сев.коров завтра негрочеловеков... Послезавтра вообще в Никарагуа навербуют дурачков
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05.11.2024 17:05 Відповісти
Шо значить "вєрбуют"? Який прекрасний наратив "вєрбовка" - а можна ще "завєрбовать" китайську армію мільйонів 20, - це ж не буде війна з Китаєм а просто "вєрбовка", да?
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05.11.2024 17:10 Відповісти
Клоуни іпані...
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05.11.2024 17:06 Відповісти
Ууух как союзники обеспокоятся, аж обосрутся!!
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05.11.2024 17:06 Відповісти
Будет хор озабоченных?
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05.11.2024 17:08 Відповісти
Хотів написати про потужну занепокоєність, але тут вже й так написали без мене.

Роблю висновок, що на Цензорі таки ледь не кожен може бути міністром закордонних справ країн "Великої сімки".
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05.11.2024 17:09 Відповісти
Серйозна стурбованість це потужно... Мля...
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05.11.2024 17:20 Відповісти
Надпотужна мегамастурбованість
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05.11.2024 17:22 Відповісти
Голови країн G7 вилізуть на лавочку і висловлять стурбованість і занепоєння хором, повторивши три рази.
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05.11.2024 17:27 Відповісти
візьмуть і пернуть у відповідь
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05.11.2024 17:41 Відповісти
А я глибоко стурбований тим, що кити вимирають і чим це допоможе китам?
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05.11.2024 17:45 Відповісти
І чому це вони вимирають? Напередодні Цензор писав. Один кіт москаля зжер. Так що за котів не турбуйтесь.
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05.11.2024 18:20 Відповісти
Ответ будет решительный и беспощадный, полный мешок взволнованностей с озабоченностями.
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05.11.2024 17:50 Відповісти
Какой накуй ответ , корейцы уже собак жареных продают
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05.11.2024 18:02 Відповісти
я знаю що 7 дуп пропердять
매우 우려됨
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05.11.2024 18:24 Відповісти
Патужно! Як й завжди
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05.11.2024 18:56 Відповісти
ну а зелёный идиот чего не зовёт войска НАТО в Украину? а потому что он предатель
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05.11.2024 18:59 Відповісти
септет - ансамбль із 7 виконавців, чекаємо нового "шедевра!
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05.11.2024 19:01 Відповісти
Дайте угадаю,будет выражено коллективное осуждение,глубокая обеспокоенность,мелкий понос,и протест на гербовой бумаге с печатями.
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05.11.2024 20:19 Відповісти
готовят очередную порцыю особо жырных встревоженностей и обеспокоенностей?!
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05.11.2024 20:23 Відповісти
Туалетний папір вам подати, щоб витерти ту "відповідь", що з вас, лицемірні серуни, вилізе?
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05.11.2024 20:53 Відповісти
Озабоченные. Разрешат стрелять точечно по корейцам. Чтобы только россиян не задеть. Ракета подлетает к казарме: "тук-тук, россияне есть?! Раз два три четыре пять я иду искать. Кто не спрятался я не виноват!
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05.11.2024 21:16 Відповісти
Ух ты как в этот раз быстро и все вместе! Допускаю, что всех собак спустят с цепи на узкожопоглазых! Ну вот кто бы так догадался и сумел?!
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06.11.2024 19:11 Відповісти
 
 