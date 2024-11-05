Країни G7 готують спільну відповідь на використання Росією військ КНДР проти України

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та трьох ключових країн-союзниць групи заявили, що серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у РФ та працюють над спільною відповіддю на такий розвиток подій.

Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті МЗС Японії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Окрім членів "Групи семи" – США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади та ЄС – заяву також підписали Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Урядовці зазначених країн заявили, що висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в РФ, які можуть бути використані на полі бою проти України".

"Декілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в РФ. Пряма підтримка КНДР агресивної війни РФ проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Москви компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", – йдеться у заяві.

Міністри зазначили, що вони "найрішучішим чином" засуджують посилення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ, зокрема, "незаконну закупівлю" Москвою північнокорейських балістичних ракет.

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Міністри закликали КНДР припинити надавати допомогу РФ в її загарбницькій війні. Вони також "глибоко стурбовані" потенційною можливістю будь-якої передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.

Окрім того, міністри "Групи семи" підтвердили відданість підтримці України та заявили, що працюють з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на новий розвиток подій".

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

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