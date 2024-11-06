Розпочато тестування нових зразків жіночої демісезонної та зимової форми. Триває впровадження елементів інклюзивності, - Міноборони

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової. Крім того, триває реалізації Національної стратегії безбар’єрності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це йшлося під час наради, присвяченої питанням інклюзивності та безбар’єрності, що відбулася під головуванням заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Як зазначається, нині тривають польові випробування демісезонної форми для жінок, а перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань.

"Впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок", – зазначив Мельник.

За його словами, процес уповільнюється через низьку зацікавленість виробників надавати тестові зразки для проведення випробувань, необхідних для розробки технічних умов для виробництва.

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Крім того, Міністерство враховує результати тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах. Повідомляється, що вже заплановано зміни до технічних умов окремих елементів військового одягу з урахуванням відгуків жінок-військовослужбовців.

Також Мельник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту під час зменшенні ваги бронеплит.

У Міноборони також повідомили, що в межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого міністерством цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям.

Згідно з планом, з 2025 року комплект такого одягу видаватиметься безповоротно та безоплатно у стабілізаційних пунктах та під час стаціонарного лікування. Проєкт охоплює всі підрозділи Сил оборони і безпеки, тому потребує міжвідомчого погодження та ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Окрім того, в межах реалізації Національної стратегії безбар’єрності України Міністерство оборони до кінця 2024 року проведе реконструкцію частини своїх будівель.

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"На цей рік були заплановані та профінансовані роботи по 10 медичних закладах Міноборони. Там будуть збудовані та введені в експлуатацію ліфти, пандуси та інше обладнання, що полегшить життя військовослужбовцям, які отримали інвалідність та мають відповідні потреби. Вже плануємо подальші кроки у цьому напрямку і на наступний рік", – зазначив Мельник.

Крім того, заступник міністра оборони додав, що наразі формується перелік об’єктів міністерства, які підлягатимуть реконструкції у 2025 році, а також визначаються терміни початку та завершення робіт і джерела фінансування.

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