М’ясо птиці, риба та молочна продукція: Міноборони посилило вимоги до низки харчових продуктів для ЗСУ
Міністерство оборони України посилило вимоги до якості низки харчових продуктів, які постачаються Збройним силам України. Зокрема це стосується мʼяса птиці, а також риби та молочної продукції.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під час перевірок у військових частинах ЗСУ постачання харчових продуктів було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи. У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі.
Крім того, міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.
Зазначається, що відповідні зміни до "Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування" затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
"Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових", – зазначив Кліменков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.
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