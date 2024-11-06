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М’ясо птиці, риба та молочна продукція: Міноборони посилило вимоги до низки харчових продуктів для ЗСУ

Міноборони посилило вимоги до їжі в ЗСУ

Міністерство оборони України посилило вимоги до якості низки харчових продуктів, які постачаються Збройним силам України. Зокрема це стосується мʼяса птиці, а також риби та молочної продукції.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час перевірок у військових частинах ЗСУ постачання харчових продуктів було виявлено окремі випадки, коли постачальники доставляють заморожену курятину з надмірною часткою вологи. У відповідь на це Міноборони встановило вимоги щодо масової частки вологи, яка залишається після розморожування замороженого м’яса птиці, а також масової частки глазурі в замороженій рибі.

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Крім того, міністерство заборонило постачання ЗСУ молочної та кисломолочної продукції, виготовленої не з коров’ячого або овечого молока.

Зазначається, що відповідні зміни до "‎Опису продуктів за Каталогом продуктів харчування" затвердив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"‎Ми прагнемо забезпечити наших військовослужбовців не лише достатньою кількістю харчових продуктів, а й гарантувати їхню якість та безпеку. Вдосконалення вимог до харчування – це важливий крок на шляху до підвищення стандартів забезпечення наших військових"‎, – зазначив Кліменков.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони встановило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для потреб ЗСУ.

Автор: 

Міноборони (7514) їжа (432) ЗСУ (7717)


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Відносно води та глазурі,та молокопродуктів ,без молока взагалі,треба вимоги посилити не лише в армії,а загалом в країні !!))
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06.11.2024 18:31 Відповісти
«- Осетрину прислали второй свежести, - сообщил буфетчик.
Голубчик, это вздор!
Чего вздор?
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»
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06.11.2024 18:52 Відповісти
потужно посилила
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06.11.2024 19:10 Відповісти
 
 