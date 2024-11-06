У Києві відновили рух поїздів "синьої" гілки метро. Пасажирку, яка потрапила під потяг, госпіталізували (оновлено)
Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві зачинені на вхід для пасажирів через падіння людини під потяг.
Про це ввечері 6 листопада повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
На вхід для пасажирів закриті відразу чотири станцій метро "синьої" гілки:
- "Палац "Україна",
- "Либідська",
- "Голосіївська",
- "Деміївська".
"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - повідомили в КМДА.
Там додали, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".
Оновлена інформація
О 20:15 у КМДА повідомили, що рух поїздів синьої лінії відновлено.
Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська".
Пасажирку, яка потрапила під потяг, госпіталізували. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.
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