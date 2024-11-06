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У Києві відновили рух поїздів "синьої" гілки метро. Пасажирку, яка потрапила під потяг, госпіталізували (оновлено)

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

Кілька станцій "синьої" гілки метро в Києві зачинені на вхід для пасажирів через падіння людини під потяг.

Про це ввечері 6 листопада повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

На вхід для пасажирів закриті відразу чотири станцій метро "синьої" гілки:

  • "Палац "Україна",
  • "Либідська",
  • "Голосіївська",
  • "Деміївська".

"На станції "Либідська" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - повідомили в КМДА.

Там додали, що рух поїздів на лінії організовано від станції "Героїв Дніпра" до станції "Олімпійська" та від станції "Теремки" до станції "Васильківська".

Оновлена інформація

О 20:15 у КМДА повідомили, що рух поїздів синьої лінії відновлено.

Також відновлено роботу станцій "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська", "Деміївська".

Пасажирку, яка потрапила під потяг, госпіталізували. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Автор: 

КМДА (2382) Київ (19791) Метрополітен (1422)


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А де студентки з матюкливими транспарантами під мерією..? Кличко-о-о..! Це ж він винен.
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06.11.2024 20:31 Відповісти
 
 