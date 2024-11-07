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Трамп і президент Південної Кореї Йолем обговорили участь КНДР у війні на боці РФ

Юн Сок Йоль

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль привітав Дональда Трампа із обранням 47-м президентом США. Телефоном вони домовились провести особисту зустріч найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yonhap News Agency.

Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з "переконливою перемогою" на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.

Як повідомив представник президента Південної Кореї, Трамп підкреслив прагнення США співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудуванні, зокрема у таких сферах, як морське кораблебудування, експорт, ремонт та технічне обслуговування. 

Згідно з інформацією південнокорейського чиновника, Юн і Трамп також обговорили "ситуацію в Північній Кореї", включаючи нещодавні розробки ядерної зброї, запуски ракет та розміщення військ у Росії. Крім того, лідери висловили занепокоєння щодо безпекових питань і терміновості ситуації в Україні. 

В Офісі президента Південної Кореї зазначили, що було досягнуто домовленості про проведення особистої зустрічі найближчим часом.

"Вони погодилися, що необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якнайшвидше, коли буде визначено дату та місце", – повідомив заступник радника Юна з національної безпеки.

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Нагадаємо, за результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.

Автор: 

Корея (58) Трамп Дональд (6321)


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Покидьки Кацапи сподіваються, що після 20 січня Трамп предасть Україну Путлеру Засранковичу.
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07.11.2024 08:20 Відповісти
Генрал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Победа Дональда Трампа на выборах президента США наполнила собой весь вчерашний день российского руководства. Воодушевление этой победой, по не вполне ясным причинам, создало в политбюро 2.0 иллюзию причастности к этому событию. Похожие настроения были и во время предыдущего избрания Трампа, но сейчас надежды некоторых представителей российской власти обрели конкретные формы, которыми они поспешили поделиться с самим свежеизбранным президентом США. Мы уже сообщали, что представители обеих башен Кремля по своим каналам отправили поздравления и поделились своим видением перспектив взаимоотношений с новой администрацией Белого дома. Трамп довольно быстро отреагировал, отправив два послания примерно одного содержания. Он поблагодарил за поздравления и передал, что представит своё мнение по основным позициям уже в ближайшие дни или даже часы. Основным и отдельным вопросом Трамп упомянул необходимость уладить "инцидент" в Украине, и он надеется на понимание и содействие со стороны российского руководства по этой проблеме.
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07.11.2024 08:50 Відповісти
Тампон заборонить Сеулу давати зброю Україні, якщо раптом забажає, опісля переляку кремлівського
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07.11.2024 08:33 Відповісти
Отупевшее Зе Бидло, а где здесь бенин Оманский Нарик???
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07.11.2024 08:36 Відповісти
47-м президент США має взяти шефство над 47-ю бригадою
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07.11.2024 08:50 Відповісти
Не треба писати всяку дурню. Те що Трамп казав до виборів може бути відкинуте зовсім. Треба дивитись на поведінку в кріслі хазяїна великої частини світу. Все залежиить від того треба йому Україна чи ні.
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07.11.2024 08:54 Відповісти
А ці все обговорюють..... якась єра політиків-обговорювачів занепокоєних......
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07.11.2024 09:44 Відповісти
Жирік теж шампанське пив, трам-пам-пам там один слабенький співав, а чим обернулося? Та і відверто кажучи, те що робить США при Байдені, це каплі щоб ми не померли. Так шо, буде видно.
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07.11.2024 10:39 Відповісти
Трамп уже один раз обісрався з КНДР. Мало вам? Притягнув навіть авіаносець під Корею. І що? Товстунчик тільки статус собі набив. Сам президент США випросив з ним зустріч, поговорив, і був посланий.
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07.11.2024 11:53 Відповісти
 
 