Трамп і президент Південної Кореї Йолем обговорили участь КНДР у війні на боці РФ
Південнокорейський президент Юн Сок Йоль привітав Дональда Трампа із обранням 47-м президентом США. Телефоном вони домовились провести особисту зустріч найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yonhap News Agency.
Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з "переконливою перемогою" на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.
Як повідомив представник президента Південної Кореї, Трамп підкреслив прагнення США співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудуванні, зокрема у таких сферах, як морське кораблебудування, експорт, ремонт та технічне обслуговування.
Згідно з інформацією південнокорейського чиновника, Юн і Трамп також обговорили "ситуацію в Північній Кореї", включаючи нещодавні розробки ядерної зброї, запуски ракет та розміщення військ у Росії. Крім того, лідери висловили занепокоєння щодо безпекових питань і терміновості ситуації в Україні.
В Офісі президента Південної Кореї зазначили, що було досягнуто домовленості про проведення особистої зустрічі найближчим часом.
"Вони погодилися, що необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якнайшвидше, коли буде визначено дату та місце", – повідомив заступник радника Юна з національної безпеки.
Нагадаємо, за результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.
Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.
Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".
Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.
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Дорогие подписчики и гости канала! Победа Дональда Трампа на выборах президента США наполнила собой весь вчерашний день российского руководства. Воодушевление этой победой, по не вполне ясным причинам, создало в политбюро 2.0 иллюзию причастности к этому событию. Похожие настроения были и во время предыдущего избрания Трампа, но сейчас надежды некоторых представителей российской власти обрели конкретные формы, которыми они поспешили поделиться с самим свежеизбранным президентом США. Мы уже сообщали, что представители обеих башен Кремля по своим каналам отправили поздравления и поделились своим видением перспектив взаимоотношений с новой администрацией Белого дома. Трамп довольно быстро отреагировал, отправив два послания примерно одного содержания. Он поблагодарил за поздравления и передал, что представит своё мнение по основным позициям уже в ближайшие дни или даже часы. Основным и отдельным вопросом Трамп упомянул необходимость уладить "инцидент" в Украине, и он надеется на понимание и содействие со стороны российского руководства по этой проблеме.