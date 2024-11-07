Трамп і президент Південної Кореї Йолем обговорили участь КНДР у війні на боці РФ

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль привітав Дональда Трампа із обранням 47-м президентом США. Телефоном вони домовились провести особисту зустріч найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yonhap News Agency.

Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з "переконливою перемогою" на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.

Як повідомив представник президента Південної Кореї, Трамп підкреслив прагнення США співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудуванні, зокрема у таких сферах, як морське кораблебудування, експорт, ремонт та технічне обслуговування.

Згідно з інформацією південнокорейського чиновника, Юн і Трамп також обговорили "ситуацію в Північній Кореї", включаючи нещодавні розробки ядерної зброї, запуски ракет та розміщення військ у Росії. Крім того, лідери висловили занепокоєння щодо безпекових питань і терміновості ситуації в Україні.

В Офісі президента Південної Кореї зазначили, що було досягнуто домовленості про проведення особистої зустрічі найближчим часом.

"Вони погодилися, що необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якнайшвидше, коли буде визначено дату та місце", – повідомив заступник радника Юна з національної безпеки.

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Нагадаємо, за результатами виборів у США Трамп набирає 277 голосів і здобуває перемогу.

Лідери європейських країн та генсек НАТО Марк Рютте привітали Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США.

Також Трампа одним з перших привітав президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, Україна очікує на "епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа".

Привітання і свої думки щодо перемоги Трампа на виборах і очікування від такого результату висловили також і політики України.