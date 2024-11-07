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Новини
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Ніхто у світі зараз точно не знає, як Трамп діятиме щодо війни в Україні. Однак можна очікувати на "динамічне президентство", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск щодо Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявив, що не знає нікого, хто зараз міг би точно сказати, як президент США Дональд Трамп діятиме у питанні війни Росії проти України, оскільки останніми місяцями лунали "змінні думки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Туск заявив під час пресконференції у Варшаві.

"Безперечно, можемо очікувати динамічного президентства, і ми повинні бути готовими до зміни у порівнянні з президентом Джо Байденом. Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це питання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань", - зауважив Туск.

Також він наголосив, що Трамп є "вимогливим партнером", але в нього під час головування у Раді ЄС (2014-2019 рр.) за першої каденції Трампа (2017-2021 рр.) склалися "хороші відносини".

Також читайте: Безпека Європи залежить не від результату виборів у США, а від нас, - Туск

Як зауважив Туск, Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує "певного роду непередбачуваність".

"Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб заскочити когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді - ворогів", - наголосив прем’єр Польщі.

За його словами, можна очікувати на "динамічне президентство", яке відрізнятиметься від президентства Джо Байдена. Водночас, він запевнив, що попри "динаміку подій" Польща має визначати і робити те, що в її інтересах.

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Туск зазначив, що він "у недалекому майбутньому" зустрінеться з новообраним президентом США. Натомість ще декілька тижнів главою Білого дому буде Байден, а тому ситуація на фронті і спільні польсько-американські інтереси "вимагають бути зрілими і серйозними".

"Я знаю, що маю робити спільно з нашими американськими друзями, і не дозволю собі жодних ризиків", - підсумував премʼєр Польщі.

Також читайте: Радник Зеленського Литвин про "мирний план" Трампа: "Справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах"

Автор: 

Туск Дональд (548) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+4
Так. На божевільного нарциса, який нікому нічого не винен надіятися це така собі ідея
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07.11.2024 13:23 Відповісти
+2
негативне зміцнення, теж зміцнення?
2019 рік - 23.74 гривні за долар
2024 рік - 41.34 гривні за долар.
😂🤣
заливай бурням мочу і далі....
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07.11.2024 14:36 Відповісти
+1
Та просто все поздає. Аби тільки не воювати. Ось така стратегія.
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07.11.2024 13:21 Відповісти
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Мирний план Трампа-Путіна це ******** план Молотова-Рібентропа!
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07.11.2024 13:21 Відповісти
Та просто все поздає. Аби тільки не воювати. Ось така стратегія.
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07.11.2024 13:21 Відповісти
Так. На божевільного нарциса, який нікому нічого не винен надіятися це така собі ідея
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07.11.2024 13:23 Відповісти
На обдовбаного нарциса теж не слід сподіватися !!))
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07.11.2024 13:26 Відповісти
Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує "певного роду непередбачуваність".
У русні на кожну хитру сраку знайдеться болт з лівою різьбою.
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07.11.2024 13:23 Відповісти
Тількі єдність Європи разом з Україною, врятує Європу від Моськовської орди !!))
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07.11.2024 13:25 Відповісти
Это такой намек на Sleepy Joe?
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07.11.2024 13:27 Відповісти
Скоріше на Farty Donny
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07.11.2024 13:46 Відповісти
Трампон же сказал, что закончит войну за 1 день. Парадом Ху#ла на Крещатике.
Правда, Ху#ло уже за 3 дня "заканчивало". Так что хрен им обоим в грызло.
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07.11.2024 13:32 Відповісти
Буде динамити?
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07.11.2024 13:34 Відповісти
Підсос зараховано. Це Трамп динамічний? Та він вранці один, в обід інакший, а під вечір взагалі не бере в голову, що наобіцяв зранку.
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07.11.2024 13:38 Відповісти
От тільки президентство Трампа розпочнеться десь у квітні. До цього буде піздіти і каламутити воду.
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07.11.2024 13:39 Відповісти
у квітні я його вже поминати буду
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07.11.2024 13:45 Відповісти
пристрелять його як Кенеді
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07.11.2024 13:40 Відповісти
Я буду плакати
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07.11.2024 13:41 Відповісти
Угу , коли війська орків зайдуть на територію Польщі , а це станеться, якщо зараз всім світом не знищити їх , то буде вам " динамічне " . "Заморозка " це для дурних , армія пуйла не зупинеться , пуйло пішло Ва банк .
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07.11.2024 13:46 Відповісти
Дональд динамічно впаде в маразм як і Джо.
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07.11.2024 13:48 Відповісти
військова підтримка буде будь-якому випадку, але вже не на шару
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07.11.2024 13:56 Відповісти
Ну до 20 января следующего года презом США остаётся Байден. Трамп пока ничего не может
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07.11.2024 14:02 Відповісти
дивно ,але Гривна зміцнюєеться
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07.11.2024 14:03 Відповісти
негативне зміцнення, теж зміцнення?
2019 рік - 23.74 гривні за долар
2024 рік - 41.34 гривні за долар.
😂🤣
заливай бурням мочу і далі....
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07.11.2024 14:36 Відповісти
Ага. Трамп прийде - порядок наведе! (С)
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07.11.2024 14:22 Відповісти
Коли я чую про Туска, то згадую хфотку зустрічі Туск-Путін після трагедії з літаком Качинського. Теж "певного роду непередбачуваність".
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07.11.2024 14:29 Відповісти
Трамп вже сказав ясно. Що іще ви не почули?
На диво сподіватись не треба. Воно буде хутіну дзвонити, а як той покличе, то швидко поскаче на зустріч.
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07.11.2024 14:45 Відповісти
Непередбачуваний ....іншими словами - прип......й. Цікаві перспективи
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07.11.2024 14:47 Відповісти
Так так, довбойоби, агенти *****, ЗЕлені тварюки вони дуже динамічни. Я б сказав - ПОТУЖНО динамічни.
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07.11.2024 14:51 Відповісти
Ніхто, начеб-то, у світі не знає, бо до цього офіційна пропаганда "постаралася" й зробила, як завжди, з усіх дурнів (бо на недорозвинених й розрахована), росповсюджуючи маячню що до припущень поведінки кандидатів після виборів.
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07.11.2024 15:40 Відповісти
Кандидати точно пряцюють на пропаганду та видають обіцянки в контексті кацапських хателок!!!
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07.11.2024 16:41 Відповісти
Піаніст тепер буде небрачною коханкою
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07.11.2024 16:39 Відповісти
 
 