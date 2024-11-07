Ніхто у світі зараз точно не знає, як Трамп діятиме щодо війни в Україні. Однак можна очікувати на "динамічне президентство", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявив, що не знає нікого, хто зараз міг би точно сказати, як президент США Дональд Трамп діятиме у питанні війни Росії проти України, оскільки останніми місяцями лунали "змінні думки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Туск заявив під час пресконференції у Варшаві.

"Безперечно, можемо очікувати динамічного президентства, і ми повинні бути готовими до зміни у порівнянні з президентом Джо Байденом. Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це питання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань", - зауважив Туск.

Також він наголосив, що Трамп є "вимогливим партнером", але в нього під час головування у Раді ЄС (2014-2019 рр.) за першої каденції Трампа (2017-2021 рр.) склалися "хороші відносини".

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Як зауважив Туск, Трамп сповідує один принцип у політиці, який не приховує: він використовує "певного роду непередбачуваність".

"Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб заскочити когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді - ворогів", - наголосив прем’єр Польщі.

За його словами, можна очікувати на "динамічне президентство", яке відрізнятиметься від президентства Джо Байдена. Водночас, він запевнив, що попри "динаміку подій" Польща має визначати і робити те, що в її інтересах.

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Туск зазначив, що він "у недалекому майбутньому" зустрінеться з новообраним президентом США. Натомість ще декілька тижнів главою Білого дому буде Байден, а тому ситуація на фронті і спільні польсько-американські інтереси "вимагають бути зрілими і серйозними".

"Я знаю, що маю робити спільно з нашими американськими друзями, і не дозволю собі жодних ризиків", - підсумував премʼєр Польщі.

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