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Новини
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Тісна співпраця Росії з КНДР, Іраном та Китаєм є серйозною загрозою, яку не можна недооцінювати, - прем’єр-міністр Норвегії Стере

норвегія,гар,стере

Дедалі тісніша допомога Росії від КНДР, Ірану та Китаю - це проблема вже не лише України. Це серйозна загроза, яку не можна недооцінювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Норвезький прем’єр нагадав про теперішній стан справ – що віднедавна військових КНДР почали залучати до бойових дій проти України, до підтримки Росії залучені Іран і Китай.

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"Це вкрай серйозна ситуація для України, але це також масштабніша політична проблема, на яку Сполучені Штати мають повноцінно реагувати. Це та тема, на яку ми маємо говорити із США і наголошувати, що це загроза для наших цінностей, що ми маємо співпрацювати у цьому питанні. Це дуже серйозна проблема", – наголосив він.

Стере додав, що сукупна допомога країн Європи для України зараз є найбільшою, а сукупна допомога Північної Європи і Балтії – на другому місці після американської.

"І, думаю, нам усім треба робити більше", – зазначив він.

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Автор: 

Іран (2306) КНДР (1276) Норвегія (798) росія (66502)


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Вони для вас загроза, ви для них..
Кінця та краю не видно вашим занепокоєнням.
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07.11.2024 14:05 Відповісти
є тема для обговорення на цілі роки...
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07.11.2024 14:08 Відповісти
Хоч мають про що поговорити, виразити стурбованості, висловити загепокоєння, рішуче засудити...
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07.11.2024 14:10 Відповісти
Це третя світова- диктатори проти демократів
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07.11.2024 14:11 Відповісти
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07.11.2024 14:13 Відповісти
Ну а як ви хтіли? Ви ж "тесно сотрудничаете" проти мордору. А вони що, будуть шмарклі втирати самі собі?
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07.11.2024 17:17 Відповісти
 
 