Тісна співпраця Росії з КНДР, Іраном та Китаєм є серйозною загрозою, яку не можна недооцінювати, - прем’єр-міністр Норвегії Стере
Дедалі тісніша допомога Росії від КНДР, Ірану та Китаю - це проблема вже не лише України. Це серйозна загроза, яку не можна недооцінювати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.
Норвезький прем’єр нагадав про теперішній стан справ – що віднедавна військових КНДР почали залучати до бойових дій проти України, до підтримки Росії залучені Іран і Китай.
"Це вкрай серйозна ситуація для України, але це також масштабніша політична проблема, на яку Сполучені Штати мають повноцінно реагувати. Це та тема, на яку ми маємо говорити із США і наголошувати, що це загроза для наших цінностей, що ми маємо співпрацювати у цьому питанні. Це дуже серйозна проблема", – наголосив він.
Стере додав, що сукупна допомога країн Європи для України зараз є найбільшою, а сукупна допомога Північної Європи і Балтії – на другому місці після американської.
"І, думаю, нам усім треба робити більше", – зазначив він.
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