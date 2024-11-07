УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12456 відвідувачів онлайн
Новини
1 904 25

Зеленський: Ми ще не знаємо, якими будуть дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою

Президент України Володимир Зеленський

Україна сподівається, що Сполучені Штати стануть ще сильнішими за президенства Трампа і саме така Америка потрібна Європі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора я розмовляв з Президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це зв'язок між союзниками, який треба цінувати і який не можна втратити", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова від НАТО на 20 років та заморозка фронту: у Трампа пропонують новий "мирний план", - WSJ

Зеленський зауважив, що виклики зростають, і війна Росії проти України за останній рік суттєво посилилася.

Президент наголосив, що концепція "мир через силу" вже "не раз доводила свою реалістичність і ефективність". "Зараз вона потрібна ще раз", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп казав, що дзвонитиме Путіну, можливість розмови не виключена, - Пєсков

За його словами, не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції, можна купити справедливий мир. "Це просто так не працює. Мир – це нагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили необхідна єдність", - зазначив Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) США (23623) Трамп Дональд (6326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Вова, так, поміж іншим, Україні теж непогано було б стати сильнішою, виробляти власну зброю, далекобійну в тім числі, у масових масштабах, аби не бігати до усіх поспіль, аби не воювати м'ясом та лопатами проти кабів та арти й дронів, але ж то треба "не ******* й не *******".
показати весь коментар
07.11.2024 16:54 Відповісти
+10
"...Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії..."

Чим же та розмова була така "продуктивна", якщо в результаті не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа?

Литвину - ляпас по потилиці, щоб не писав Зеленському ідіотські тексти...
показати весь коментар
07.11.2024 16:56 Відповісти
+9
литвин красава, на гарному теплому місці під сонцем. пише всяку *****, навіть не редагуючи.
той дебіл, що читає, все одно ніхера не розуміє.
ось вона, верховна влада зе!гундоса! ось він, вирок україні, у всій красі.
показати весь коментар
07.11.2024 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.11.2024 16:53 Відповісти
Вова, так, поміж іншим, Україні теж непогано було б стати сильнішою, виробляти власну зброю, далекобійну в тім числі, у масових масштабах, аби не бігати до усіх поспіль, аби не воювати м'ясом та лопатами проти кабів та арти й дронів, але ж то треба "не ******* й не *******".
показати весь коментар
07.11.2024 16:54 Відповісти
Тоді вони не зможуть будувати дороги.)
показати весь коментар
07.11.2024 17:02 Відповісти
сказано ж - стане грейт егейн.
показати весь коментар
07.11.2024 16:55 Відповісти
замажте хтось пельку цьому хрипатому довбойобу! байден ще 3 місяці на посаді в повній владі президента США. для чого дратувати старця?? інавгурують рудого покидька, будемо його цілувати в дупу. але не зараз.
показати весь коментар
07.11.2024 16:56 Відповісти
"...Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії..."

Чим же та розмова була така "продуктивна", якщо в результаті не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа?

Литвину - ляпас по потилиці, щоб не писав Зеленському ідіотські тексти...
показати весь коментар
07.11.2024 16:56 Відповісти
литвин красава, на гарному теплому місці під сонцем. пише всяку *****, навіть не редагуючи.
той дебіл, що читає, все одно ніхера не розуміє.
ось вона, верховна влада зе!гундоса! ось він, вирок україні, у всій красі.
показати весь коментар
07.11.2024 17:03 Відповісти
Страна дичайшей коррупции,конституционной паузы,заполненная агентами сивковича и выдающимися шашлычниками готова принять финпомощь от американмкого народа в неограниченном количестве,Трамп,давай шевелись ***.
показати весь коментар
07.11.2024 16:57 Відповісти
Що тобі до Америки? Ти б краще Україною переймався. Хоча ти і так переймаєшся. Правда тим де більше вкрасти, і як здати побільше *уйлу, і при цьому залишитися ''білим та пухнастим''.
показати весь коментар
07.11.2024 16:57 Відповісти
ВАлодЬ Я, обережніше на поворотах. Байден ще два місяці у владі, как би чЯво ньє вишлА...
показати весь коментар
07.11.2024 16:58 Відповісти
Ти погань, роби хоч щось, щоб не сита Америка, а знесилена, жебрацька Україна стала сильнішою!
показати весь коментар
07.11.2024 16:58 Відповісти
Просто перестати стреляти 2.0. Зараз і зі смаком фашистського трампона ☝️
показати весь коментар
07.11.2024 16:59 Відповісти
Зате ви знаєте як "пиляти" на всьому підряд .
показати весь коментар
07.11.2024 17:03 Відповісти
от, що значить природжений холуй, чєго ізволітє.
відразу починає плазувати перед новим хазяїном.
показати весь коментар
07.11.2024 17:06 Відповісти
Якщо "...Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа - це те, що потрібно Америці", то що валютній парі €/$ робити? 1:1?
Чи ну його на фіг той вільний ринок та конкуренцію. Дайош планову економіку!
показати весь коментар
07.11.2024 17:13 Відповісти
ЗЕлупня, стули пельку, ти тінь і далеко не людини. Ти вже зробив суче вим'я своє, гірше тяжко зробити. Твій термін минув, краще було б для країни, коли б ти пішов в дупу в місті зі своєю ублюдочною командою, дуже Вєнька глибоко і там всі ви здохли пройдисвіти.

показати весь коментар
07.11.2024 17:20 Відповісти
УСЕ ТАК!!!!!, пле воно і досі живе пре(***)зиденто - України!
показати весь коментар
07.11.2024 17:45 Відповісти
За свою предыдущую каденцию Трамп подписал с заливными монархиями контрактов оружейных на сотни ярдов.

При нем запустили по Шайрату 60 "Томагавков" (через 48 часов аэродром принял первые самолеты и с него продолжили бомбить).

Произошла бойня вагнеров под Хишамом, которую Москва проглотила.

Плюс поедание стейков и устриц с Кимом.

Это всё. Ничего, вроде, не забыл по мощнейшим международным решениям?

Никаких исходов долгосрочных конфликтов, каких-то ходов неожиданных.

Санкции вкручивали, встречи проводили, оружие в Украину, Израиль, Ливан поставляли, а стейки были вкусные.

Признали при Трампе Иерусалим столицей Израиля, очень помогло в решении конфликта в Газе и Ливане, ага.

Сейчас вот уже Трамп заявил, что надо прекратить огонь в Ливане, а иначе помощь Израилю могут и урезать, а если "Хезболла" не захочет прекращать или потом опять начнет, какие рычаги у США?

Будет помощь от США или нет, наши задачи не меняются.

Кто свято уверен, что пройдет фильтрацию, товарищ майор не вставит ножку от стула, а имущество во время штурма города не сгорит - может продолжать ничего не делать.

Еще пока есть опция искать себя среди 10 млн. беженцев в ЕС - украинцев, сирийцев, ливийцев, ливанцев.

Как долго продлится аукцион невиданной щедрости и реально будет учить язык за условную минималку на семью (а там именно она со страховкой и компенсацией жилья) никто не знает, прецедентов не было еще.

У всех оставшихся в Украине роскоши совсем ничего не делать нет.

Наши проблемы не в Трампе или Шольце, а в том, что Львовский арсенал получил контракт на 100 тысяч чугунных мин, технологии середины прошлого века, и не смог ни в контракт, ни в деньги вернуть без суда.

Что у нас 5 млн. людей способных носить оружие без женщин, но 1.5 млн. уже бронированы, вместе с цирками, зоопарками и ресторанами, до 100 тысяч в СЗЧ.

Миллион же обновил данные, но ждет когда разошлют повестки и пройдет 2 недели когда все кто не пришел станут "в розыске". Может еще хватит тех кто придет сам или нахватят пока на улице.

Что у нас везде оборонительные линии опережающими темпами строятся, только вот в Волчанске и у Липцов тут немного не докопали, но это не страшно.

Что у нас все четко видят как садисты из РФ держат детей в клетках под Изюмом и расстреливают женщин в Селидово, но по всей стране не нашли ничего лучшего чем переложить плиточки, закупить на алике перчаток для реабилитации раненых (с маржей х5), построить в парках закрытые на ключ убежища и ремонт стадиона запилить.

Самый худший для меня маркер - если эти события не сменили прошивку, то уже с большой долей вероятности ничего не изменит.

Но при этом есть и новые бригады, и дальнобойное оружие, и 20 САУ в месяц, и заводы ЕС в стране, и дронов по сотне тысяч штук в месяц и растет число за счет коалиции дронов и частников. Это всё есть, и не только гроб, гроб, кладбище. Так, что нам нужно решать свои задачи, сильные места масштабировать, а слабые подтягивать. Время еще есть.

У британцев, у немцев, у американцев, у поляков свои задачи, вызовы, свои проблемы - иногда они с нами пересекаются, иногда нет.

У нас просто они должны быть другими, кроме как пролезть в депутаты, и ******** на ЖКХ. Тогда не придется молиться на нужный результат выборов за океаном.
Кирил Данильченко.
показати весь коментар
07.11.2024 17:23 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** такий красномовний, тому що відчуває що доведеться підписувати щось подібне наведеному нижче, і в кращому випадку, вдома його буде очікувати каштан на Хрещатику, бо «Мінські домовленості ж погані», і «якщо б він був президентом у 2014 то не здав Крим».

(с) " Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає різні варіанти плану врегулювання конфлікту між Україною та росією шляхом "замороження" положення на лінії фронту, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерело Трампа.
 За інформацією WSJ, працівники Трампа запропонували кілька сценаріїв, один з яких передбачає створення демілітаризованої зони на поточній лінії зіткнення.

Ключові пункти запропонованого плану:
- Демілітаризована зона вздовж лінії фронту. Залишається невідомим, які саме країни повинні відповідати за безпеку цієї зони, однак залучення американських військових виключається.
- Відмова від вступу України в НАТО. Україна має відмовитися від спроби вступити до Альянсу щонайменше на 20 років.
- Продовження військової допомоги США. В обмін на відмову України від планів щодо НАТО Сполучені Штати продовжують постачання озброєння, забезпечуючи підготовку українських військових та надаючи інші форми підтримки.
показати весь коментар
07.11.2024 17:29 Відповісти
Петро Порошенко: про вибори в США. Ефір на телеканалі «Прямий» 6 лист. 2024р.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
показати весь коментар
07.11.2024 17:41 Відповісти
хієр на піваніне, а язик у дупі...,

ТАКА ДОЛЯ ОБРІЗАНОГО прязідєньа у ярмолці? я(***)нуковіч питає себе А ЩО, ТАК ММММОЖЖЖНАА????
показати весь коментар
07.11.2024 17:43 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2024 17:48 Відповісти
Він таки ідіЙот , як і ті що за нього проголосували . Боже , який стид слухати те , що воно каже , який примітив . І це президент воюючої держави .. (((
показати весь коментар
07.11.2024 18:17 Відповісти
Трумп! Мейк квагтал⁹⁵ камбек ту подворотня ін Крівой Рог егейн!!!
показати весь коментар
07.11.2024 19:06 Відповісти
Як по мені дуже дивна заява: ,,Це була хороша, продуктивна розмова. .......... " І потім в підсумку :,,ми нічого не знаємо,ми нічрго не розуміємо якими будуть його конкретні дії......" Так про що ж ти тоді з Трампом розмовляв? Про погоду, про собак чи про жінок? Чи може ділився секретами гри членом на роялі?
показати весь коментар
07.11.2024 19:21 Відповісти
 
 