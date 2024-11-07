Зеленський: Ми ще не знаємо, якими будуть дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою
Україна сподівається, що Сполучені Штати стануть ще сильнішими за президенства Трампа і саме така Америка потрібна Європі.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вчора я розмовляв з Президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це зв'язок між союзниками, який треба цінувати і який не можна втратити", - сказав він.
Зеленський зауважив, що виклики зростають, і війна Росії проти України за останній рік суттєво посилилася.
Президент наголосив, що концепція "мир через силу" вже "не раз доводила свою реалістичність і ефективність". "Зараз вона потрібна ще раз", - додав Зеленський.
За його словами, не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції, можна купити справедливий мир. "Це просто так не працює. Мир – це нагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили необхідна єдність", - зазначив Президент.
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Чим же та розмова була така "продуктивна", якщо в результаті не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа?
Литвину - ляпас по потилиці, щоб не писав Зеленському ідіотські тексти...
той дебіл, що читає, все одно ніхера не розуміє.
ось вона, верховна влада зе!гундоса! ось він, вирок україні, у всій красі.
відразу починає плазувати перед новим хазяїном.
Чи ну його на фіг той вільний ринок та конкуренцію. Дайош планову економіку!
При нем запустили по Шайрату 60 "Томагавков" (через 48 часов аэродром принял первые самолеты и с него продолжили бомбить).
Произошла бойня вагнеров под Хишамом, которую Москва проглотила.
Плюс поедание стейков и устриц с Кимом.
Это всё. Ничего, вроде, не забыл по мощнейшим международным решениям?
Никаких исходов долгосрочных конфликтов, каких-то ходов неожиданных.
Санкции вкручивали, встречи проводили, оружие в Украину, Израиль, Ливан поставляли, а стейки были вкусные.
Признали при Трампе Иерусалим столицей Израиля, очень помогло в решении конфликта в Газе и Ливане, ага.
Сейчас вот уже Трамп заявил, что надо прекратить огонь в Ливане, а иначе помощь Израилю могут и урезать, а если "Хезболла" не захочет прекращать или потом опять начнет, какие рычаги у США?
Будет помощь от США или нет, наши задачи не меняются.
Кто свято уверен, что пройдет фильтрацию, товарищ майор не вставит ножку от стула, а имущество во время штурма города не сгорит - может продолжать ничего не делать.
Еще пока есть опция искать себя среди 10 млн. беженцев в ЕС - украинцев, сирийцев, ливийцев, ливанцев.
Как долго продлится аукцион невиданной щедрости и реально будет учить язык за условную минималку на семью (а там именно она со страховкой и компенсацией жилья) никто не знает, прецедентов не было еще.
У всех оставшихся в Украине роскоши совсем ничего не делать нет.
Наши проблемы не в Трампе или Шольце, а в том, что Львовский арсенал получил контракт на 100 тысяч чугунных мин, технологии середины прошлого века, и не смог ни в контракт, ни в деньги вернуть без суда.
Что у нас 5 млн. людей способных носить оружие без женщин, но 1.5 млн. уже бронированы, вместе с цирками, зоопарками и ресторанами, до 100 тысяч в СЗЧ.
Миллион же обновил данные, но ждет когда разошлют повестки и пройдет 2 недели когда все кто не пришел станут "в розыске". Может еще хватит тех кто придет сам или нахватят пока на улице.
Что у нас везде оборонительные линии опережающими темпами строятся, только вот в Волчанске и у Липцов тут немного не докопали, но это не страшно.
Что у нас все четко видят как садисты из РФ держат детей в клетках под Изюмом и расстреливают женщин в Селидово, но по всей стране не нашли ничего лучшего чем переложить плиточки, закупить на алике перчаток для реабилитации раненых (с маржей х5), построить в парках закрытые на ключ убежища и ремонт стадиона запилить.
Самый худший для меня маркер - если эти события не сменили прошивку, то уже с большой долей вероятности ничего не изменит.
Но при этом есть и новые бригады, и дальнобойное оружие, и 20 САУ в месяц, и заводы ЕС в стране, и дронов по сотне тысяч штук в месяц и растет число за счет коалиции дронов и частников. Это всё есть, и не только гроб, гроб, кладбище. Так, что нам нужно решать свои задачи, сильные места масштабировать, а слабые подтягивать. Время еще есть.
У британцев, у немцев, у американцев, у поляков свои задачи, вызовы, свои проблемы - иногда они с нами пересекаются, иногда нет.
У нас просто они должны быть другими, кроме как пролезть в депутаты, и ******** на ЖКХ. Тогда не придется молиться на нужный результат выборов за океаном.
Кирил Данильченко.
(с) " Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає різні варіанти плану врегулювання конфлікту між Україною та росією шляхом "замороження" положення на лінії фронту, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерело Трампа.
За інформацією WSJ, працівники Трампа запропонували кілька сценаріїв, один з яких передбачає створення демілітаризованої зони на поточній лінії зіткнення.
Ключові пункти запропонованого плану:
- Демілітаризована зона вздовж лінії фронту. Залишається невідомим, які саме країни повинні відповідати за безпеку цієї зони, однак залучення американських військових виключається.
- Відмова від вступу України в НАТО. Україна має відмовитися від спроби вступити до Альянсу щонайменше на 20 років.
- Продовження військової допомоги США. В обмін на відмову України від планів щодо НАТО Сполучені Штати продовжують постачання озброєння, забезпечуючи підготовку українських військових та надаючи інші форми підтримки.
Наголошую на червоних лініях, які є не лише в Україні, а й в усього вільного світу.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО. Але для цього ми маємо зробити свою частину домашньої роботи, бо з тим, що є зараз, в НАТО не беруть.
Я не кажу, що ми можемо вижити без американської підтримки. Навпаки.
Ми маємо робити свою частину роботи, а не намагатися перекладати відповідальність на партнерів. Цей сценарій тягне Україну в бік катастрофи. Це безвідповідальна поведінка.
Маємо докласти зусиль, щоб українське питання не стало питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів, ба більше, предметом конфлікту між демократами та республіканцями. Українське питання має об'єднувати всіх.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko
ТАКА ДОЛЯ ОБРІЗАНОГО прязідєньа у ярмолці? я(***)нуковіч питає себе А ЩО, ТАК ММММОЖЖЖНАА????