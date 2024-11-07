Зеленський: Ми ще не знаємо, якими будуть дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою

Україна сподівається, що Сполучені Штати стануть ще сильнішими за президенства Трампа і саме така Америка потрібна Європі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора я розмовляв з Президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звичайно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але ми сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це зв'язок між союзниками, який треба цінувати і який не можна втратити", - сказав він.

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Зеленський зауважив, що виклики зростають, і війна Росії проти України за останній рік суттєво посилилася.

Президент наголосив, що концепція "мир через силу" вже "не раз доводила свою реалістичність і ефективність". "Зараз вона потрібна ще раз", - додав Зеленський.

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За його словами, не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції, можна купити справедливий мир. "Це просто так не працює. Мир – це нагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили необхідна єдність", - зазначив Президент.