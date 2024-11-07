Наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині: Заочно повідомлено про підозру російському генералу Кульшу, - СБУ
Зібрано доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша – командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ, який віддав наказ про удар по музею Сковороди на Харківщині.
Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 6 травня 2022 року за його наказом окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Для вогневого ураження рашисти підняли в повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Тоді внаслідок ворожої атаки важких поранень зазнав охоронець музею, а будівлю було фактично зруйновано.
Повідомляється, що нині Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти.
Таким чином, Кульшу заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).
Також в СБУ нагадали, що в липні 2024 року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.
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Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
Не тямиш - хоч не ганьбися!...
"До основних недоліків Х-35 відносять: вузьку спеціалізацію ракети як протикорабельної, дозвукову швидкість на ділянці прориву ППО і дальність, що вимагає від носія входження в зону далекобійної ППО флагманських кораблів (якщо типові цілі діють у складі угруповання) або берегової ППО. Вузька спеціалізація ракети як протикорабельної не дозволяє їй вражати наземні цілі."
- от шось нема ніякого бажання навіть шукати втрачених контактів з родичами, колишніми українцями з Сумщини (двоюрідними братами-сестрами), по Москвам-Челябінськам-Хабаровськам-Сахалінам... якщо їм не допоміг всеосяжний інтернет самим зробити висновки....
Краще б зробили так що б через деякий час ми прочитали коротенький некролог в російській пресі....