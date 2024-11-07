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Наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині: Заочно повідомлено про підозру російському генералу Кульшу, - СБУ

Зібрано доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша – командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ, який віддав наказ про удар по музею Сковороди на Харківщині.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 6 травня 2022 року за його наказом окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Для вогневого ураження рашисти підняли в повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Тоді внаслідок ворожої атаки важких поранень зазнав охоронець музею, а будівлю було фактично зруйновано.

Повідомлено про підозру російському генерал-майору Денису Кульшу

Повідомляється, що нині Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти.

Дивіться: Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди на Харківщині, є поранений. ВIДЕО

Таким чином, Кульшу заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Також в СБУ нагадали, що в липні 2024 року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по музею Сковороди є спланованою акцією РФ, бо Сковородинівка знаходиться віддалено від інших сіл та об’єктів інфраструктури, - Ткаченко

Автор: 

СБУ (13066) Сковорода Григорій (12) генерал (75)


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Топ коментарі
+3
***** свинорилий
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07.11.2024 17:52 Відповісти
+2
А ці як не з одною підозрою, то іншою носяться!
Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
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07.11.2024 17:01 Відповісти
+1
Ну і рило,ним тільки цуценят лякать.
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07.11.2024 17:02 Відповісти
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А ці як не з одною підозрою, то іншою носяться!
Рідні, так і до манії переслідування недалеко!
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07.11.2024 17:01 Відповісти
Телепню! Коли "оголошують підозру" - це (по-старому) "висувають звинувачення". Зараз у нас діє судочинство, яке дозволяє заочний розгляд справи (за відсутності підсудного в залі суду). Тобто ми через деякий час матимемо на руках ВИРОК, ЩО ВСТУПИВ У ЗАКОННУ СИЛУ... І тоді ця гнида, будучи генералом з купою грошей, не зможе носа показать в нормальній країні - бо він буде в Інтерполі оголошений "злочинцем, що ухиляється від покарання"...
Не тямиш - хоч не ганьбися!...
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07.11.2024 17:09 Відповісти
Ну і рило,ним тільки цуценят лякать.
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07.11.2024 17:02 Відповісти
Ну, і чого цей нацист ще живий?
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07.11.2024 17:04 Відповісти
О бурмило! На хенералыв з команди сирка схож.
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07.11.2024 17:12 Відповісти
Музей був запланованою ціллю для протикорабельної ракети з активною радіолокаційною ГСН?
"До основних недоліків Х-35 відносять: вузьку спеціалізацію ракети як протикорабельної, дозвукову швидкість на ділянці прориву ППО і дальність, що вимагає від носія входження в зону далекобійної ППО флагманських кораблів (якщо типові цілі діють у складі угруповання) або берегової ППО. Вузька спеціалізація ракети як протикорабельної не дозволяє їй вражати наземні цілі."
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07.11.2024 17:16 Відповісти
Кульш (Куліш)? - йуда, манкурт, нащадок сексотів, зрадник прадідів - настоящій руzzкій...
- от шось нема ніякого бажання навіть шукати втрачених контактів з родичами, колишніми українцями з Сумщини (двоюрідними братами-сестрами), по Москвам-Челябінськам-Хабаровськам-Сахалінам... якщо їм не допоміг всеосяжний інтернет самим зробити висновки....
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07.11.2024 17:19 Відповісти
Кульша - "безрукий" чи "безногий" ... Український діалектизм, що означає людину, яка позбавлена частини кінцівки...
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07.11.2024 18:15 Відповісти
Це яким падло треба бути ...шоб бити бомбами по лікарнях , музеях , просто по людям, які без зброї ...і цеж таких руснявих , українські малороси -ждуни ,чекали ...Господи , навіщьо ти відібрав в них розум в 19 р...?!
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07.11.2024 17:40 Відповісти
***** свинорилий
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07.11.2024 17:52 Відповісти
Слідство,суд,купа витрачених грошей з бюджету .
Краще б зробили так що б через деякий час ми прочитали коротенький некролог в російській пресі....
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07.11.2024 19:50 Відповісти
харя генетического алко дегенерата.
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08.11.2024 03:40 Відповісти
 
 