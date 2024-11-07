Наказав ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині: Заочно повідомлено про підозру російському генералу Кульшу, - СБУ

Зібрано доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша – командира авіаційної дивізії військово-повітряних сил РФ, який віддав наказ про удар по музею Сковороди на Харківщині.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 6 травня 2022 року за його наказом окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині. Для вогневого ураження рашисти підняли в повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35. Тоді внаслідок ворожої атаки важких поранень зазнав охоронець музею, а будівлю було фактично зруйновано.

Повідомляється, що нині Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні і регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Харківщини. Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти.

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Таким чином, Кульшу заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Також в СБУ нагадали, що в липні 2024 року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

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