УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12015 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 830 21

Президент Південної Кореї Йоль не виключає прямих поставок зброї Україні: Залежатиме від рівня участі КНДР у війні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає надання зброї безпосередньо Україні.

Про це Юн сказав на пресконференції у Сеулі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами президента, рішення про постачання зброї залежатиме від "рівня залучення Північної Кореї" у війну Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп і президент Південної Кореї Йолем обговорили участь КНДР у війні на боці РФ

"Тепер, залежно від рівня участі Північної Кореї, ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", — сказав Юн.

Він додав, що передусім розглядатиметься передача оборонної зброї.

"Якщо ми продовжимо підтримку озброєння, ми надамо пріоритет оборонній зброї як першочерговій", — сказав президент РК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин продав свою армію для незаконної війни проти України, - Міноборони Південної Кореї

Південна Корея провадить політику ненадання зброї країнам, які перебувають у збройному конфлікті, але цей підхід може змінитися з огляду на розгортання північнокорейських військ в РФ для підтримки її війни проти України.

Автор: 

зброя (7569) Корея (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
І ці тільки язиком плещуть. Якого вам рівня підтримки ще не вистачає? Тьфу.
показати весь коментар
07.11.2024 17:19 Відповісти
+7
Ну, демократії завжди тільки реагують, після того як диктатури вже надають по пиці.
показати весь коментар
07.11.2024 17:20 Відповісти
+3
😂😂😂
показати весь коментар
07.11.2024 17:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😂😂😂
показати весь коментар
07.11.2024 17:19 Відповісти
Він не виключає, але поки й не включає.
показати весь коментар
07.11.2024 19:07 Відповісти
І ці тільки язиком плещуть. Якого вам рівня підтримки ще не вистачає? Тьфу.
показати весь коментар
07.11.2024 17:19 Відповісти
Ну, демократії завжди тільки реагують, після того як диктатури вже надають по пиці.
показати весь коментар
07.11.2024 17:20 Відповісти
бояться зачіпити чи порушити права якогось диктатора чи диктатури
а от у диктаторів масове порушення чужих прав є сенсом та основою їхнього життя
се ля ві
показати весь коментар
07.11.2024 17:24 Відповісти
Та вони будь-кого бояться зачепити. Вони б і нам більше допомагали, але ж це зачепить бюджетні інтереси, хтось зі своїх отримає менше, розплачеться, а це не можна, бо звинуватять у жорстокому поводженні з тваринами.
показати весь коментар
07.11.2024 17:26 Відповісти
Чудне село! Один раз був,двічі писдили!
А вони що в Засрашку собак їсти приїхали, чи Наташок дрючити? Чудне село!
показати весь коментар
07.11.2024 17:21 Відповісти
тихо та швидко
чим побільше та різного
показати весь коментар
07.11.2024 17:22 Відповісти
який тобі ще рівень , вже пряме зіткнення
показати весь коментар
07.11.2024 17:23 Відповісти
Менше розмов, більше ракет.
І буде всім щастя.
показати весь коментар
07.11.2024 17:24 Відповісти
Південнокорейці, тільки не уподоблюйтеся Байденам-Напівмірам - або мовчки робіть, або вже краще просто мовчіть...
показати весь коментар
07.11.2024 17:25 Відповісти
а Йоль не сказав, скільки треба наловити полонених корейців, щоб включити надання зброї безпосередньо Україні?
показати весь коментар
07.11.2024 17:26 Відповісти
здохлі чучхеїсти вже удобряють курщину, а МЗС Республіки Корея бажає отримати живих полонених в Україні чучхеїстів, які у міжнародних трибуналах розповідатимуть за звірства пончика - дивні люди
показати весь коментар
07.11.2024 17:31 Відповісти
почему в Корее полиция так не действует, пока не убьют одного, а потом посмотрим будут ли еще убийства ... а может уже пора начинать искать убийцу ? Ну нет мы еще немного подождем
показати весь коментар
07.11.2024 17:36 Відповісти
Тому що корейську поліцію утримує корейський народ, і вона забов'язана його захищати. Тепер нагадайте мені відколи українці утримують корейську армію? Вони нічого нам не винні
показати весь коментар
07.11.2024 19:46 Відповісти
ну це ж пистець якийсь..від рівня того що ЧиНівці зроблять Україні...українцям... Краще б ротяки б своєї не відкривало..
показати весь коментар
07.11.2024 17:40 Відповісти
Тоже "обеспокоенные"...
показати весь коментар
07.11.2024 18:10 Відповісти
Складається враження, що писдоту з усього світу гнатимуть на забій до нас. Та чи надовго нас вистачить?
показати весь коментар
07.11.2024 19:10 Відповісти
Який придурок писав заголовок? У корейців прізвище стоїть на першому місці, а на останньому друга частина імені🤦🏼‍♀️ Називати його "Йоль" це дуже фамільярно, так тільки близькі люди можуть на нього казати і то не всі. Піпець грамотії😵‍💫
показати весь коментар
07.11.2024 19:43 Відповісти
Уровень участия Севера = уровню помощи Юга

показати весь коментар
07.11.2024 21:00 Відповісти
 
 