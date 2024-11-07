Президент Південної Кореї Йоль не виключає прямих поставок зброї Україні: Залежатиме від рівня участі КНДР у війні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає надання зброї безпосередньо Україні.

Про це Юн сказав на пресконференції у Сеулі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами президента, рішення про постачання зброї залежатиме від "рівня залучення Північної Кореї" у війну Росії проти України.

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"Тепер, залежно від рівня участі Північної Кореї, ми будемо поступово коригувати нашу стратегію підтримки. Це означає, що ми не виключаємо можливості надання зброї", — сказав Юн.

Він додав, що передусім розглядатиметься передача оборонної зброї.

"Якщо ми продовжимо підтримку озброєння, ми надамо пріоритет оборонній зброї як першочерговій", — сказав президент РК.

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Південна Корея провадить політику ненадання зброї країнам, які перебувають у збройному конфлікті, але цей підхід може змінитися з огляду на розгортання північнокорейських військ в РФ для підтримки її війни проти України.