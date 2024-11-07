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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський: Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну.

Про це він сказав у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, текст якого опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти Путіна на війну. Ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу. Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Чому Путін це робить?

Нам потрібні важелі впливу на нього. Вони потрібні всій Європі.

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І разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики. Це можливо для нас, це можливо для Європи, а не для одного окремого лідера. Прошу вас об'єднатися для захисту спільних інтересів наших народів. І так само ми маємо працювати разом із нашими союзниками заради наших спільних інтересів", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) нафта (5643) путін володимир (24231) санкції (12298)


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Топ коментарі
+9
Ну, блін, в Зеленського таки морда дерев'яна - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
Чи Зеленський таки не вдумується у то, що йому пишуть? Мабуть так - чим там вдумуватися?
Чи не через Україну зараз качають ту нафту та газ ?

Є підозра, що уся курська оперція затіяна, аби захопити суджанський газотранспортний вузол.
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07.11.2024 17:32 Відповісти
+9
А Блазень з Орбаном тієї росії допомагають заробляти.
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07.11.2024 17:32 Відповісти
+5
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07.11.2024 17:43 Відповісти
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Ну, блін, в Зеленського таки морда дерев'яна - у нормальної людини вже би тріснула від сорому.
Чи Зеленський таки не вдумується у то, що йому пишуть? Мабуть так - чим там вдумуватися?
Чи не через Україну зараз качають ту нафту та газ ?

Є підозра, що уся курська оперція затіяна, аби захопити суджанський газотранспортний вузол.
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07.11.2024 17:32 Відповісти
То є так! Може хтось Вовіку підкаже, що через нас газ та нафта йде? Там кранік можна перекрить)
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07.11.2024 18:57 Відповісти
Наскільки зрозуміло, Вова той кран перекрити не може. Скоріше Вовіку кран перекриють, а може й вузлом зав'яжуть. Вовік взагалі - дірка від бубліка при Єрмаку.
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07.11.2024 18:59 Відповісти
Жодних заперечень. Янелох таки лох.
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07.11.2024 19:12 Відповісти
А Блазень з Орбаном тієї росії допомагають заробляти.
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07.11.2024 17:32 Відповісти
Случайный набор слов
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07.11.2024 17:39 Відповісти
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07.11.2024 17:43 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2024/11/7/617931/
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07.11.2024 17:43 Відповісти
Уроженец Киева Евгений Виндман избран в Конгресс США
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07.11.2024 17:45 Відповісти
Санкції партнерів працюють.
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07.11.2024 18:12 Відповісти
Ух ти!
Головне, щоб прокурвори не залишилися без пенсій, 120 млрд!!! на рік- ніякої нафти та тітану не достане прогодувать цю ненаситну орду
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07.11.2024 18:38 Відповісти
Щоб нафтовий профіт не падав, АРМА вже продає заарештований танкер, що пАтужно підсилить собою російський "тіньовий флот".
Чиїм "спільним інтересам" відповідає ця злочинна угода?
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07.11.2024 19:10 Відповісти
Ссыт в глаза,вотетоактер.
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07.11.2024 19:22 Відповісти
Та не трісне в Боневтіка морда від сорому, бо він знає, що нарід 73% вірить йому і немає сумніву у жодному сказаному ним слові і його дії. У 2019-му році ж провірили у лісапед і зарплату в 4 тисячі доларів США?
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07.11.2024 20:03 Відповісти
Через нас ще йде газ та нафта??
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07.11.2024 20:21 Відповісти
 
 