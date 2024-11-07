Зеленський: Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну.
Про це він сказав у своєму виступі на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, текст якого опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Кошти Путіна на війну. Ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу. Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Чому Путін це робить?
Нам потрібні важелі впливу на нього. Вони потрібні всій Європі.
І разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики. Це можливо для нас, це можливо для Європи, а не для одного окремого лідера. Прошу вас об'єднатися для захисту спільних інтересів наших народів. І так само ми маємо працювати разом із нашими союзниками заради наших спільних інтересів", - зазначив Зеленський.
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Чи Зеленський таки не вдумується у то, що йому пишуть? Мабуть так - чим там вдумуватися?
Чи не через Україну зараз качають ту нафту та газ ?
Є підозра, що уся курська оперція затіяна, аби захопити суджанський газотранспортний вузол.
Головне, щоб прокурвори не залишилися без пенсій, 120 млрд!!! на рік- ніякої нафти та тітану не достане прогодувать цю ненаситну орду
Чиїм "спільним інтересам" відповідає ця злочинна угода?