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Новини
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У січні планують відновити польоти в одному з українських аеропортів, - страховики

Авіасполучення

Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль"- відновляться до кінця січня 2025 року.

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЄФ) у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року. - Ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України. - Ред.)", - сказав Еллісон.

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За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

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За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.

Автор: 

авіація (4198) Бориспіль (1147) авіасполучення (3085)


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Топ коментарі
+32
Готують "вікно" для с"*********"...
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07.11.2024 18:05 Відповісти
+18
Зе-слуги вже просто НЕ МОЖУТЬ їздити у відпустку на Мальдіви електричкою?!
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07.11.2024 17:58 Відповісти
+15
Я не тільки це читав.
Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
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07.11.2024 18:15 Відповісти
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Зе-слуги вже просто НЕ МОЖУТЬ їздити у відпустку на Мальдіви електричкою?!
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07.11.2024 17:58 Відповісти
Готують "вікно" для с"*********"...
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07.11.2024 18:05 Відповісти
Теж перше що подумав, про нас, суки, бідкаються, аби народ не упіймав їх за яйця чи горлянку і не був обхезаний упійманим при спробі втечі.
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07.11.2024 18:14 Відповісти
Погоджуюсь. Отже, наші владні лаптєлапі крети нагатили собі повні штани. Ясна річ - не від страху, а... через холодну мівіну.
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07.11.2024 21:32 Відповісти
Ви ВЗАГАЛІ! читали, про що йдеться??? чи у вас ТУТ! одна тема?? *******!(,
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07.11.2024 18:06 Відповісти
Я не тільки це читав.
Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
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07.11.2024 18:15 Відповісти
Тролейбуси зупиняють, щоб не нести відповідальність та не виплачувати компенсації в разі чого: помирайте, але у натовпі в двох метрах від тролейбуса
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07.11.2024 18:21 Відповісти
А хто буде "нести відповідальність" за простий літаків, кружляння та перевитрати палива?
Чи гадаєш, компанії-перелітники НА СЕБЕ ці витрати повісять?
Квітки будуть коштувати як "на Марс" і скористатися цім зможуть, звісно, тільки "прокурори-інваліди" у яких і бабла купа і виїзд відкритий.
Так КОМУ насправді потрібні зараз ці манси з польотами?
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07.11.2024 18:34 Відповісти
То не мої турботи
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08.11.2024 02:18 Відповісти
Хтось вже валізи з кешем готує до зйобінгу
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07.11.2024 18:51 Відповісти
Якось хлопці з влади натеревенили на Трампа дохуа зайвого, а 20 січня інавгурація. Просто співпало)
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07.11.2024 18:53 Відповісти
На борту авіалайнера вас вітає компанія

"Камікадзе-ейр".

.
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07.11.2024 21:45 Відповісти
Готівку треба їм вивозити за кордон
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08.11.2024 01:07 Відповісти
Я так розумію, це для ху...ловців інфа, що заслити встигли шпигунів
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07.11.2024 17:58 Відповісти
Користуйтесь Авіалініями "Жінки та Депутати"!
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07.11.2024 17:58 Відповісти
Ніякихпереговорівневедуть (с) Дядя Андрєй
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07.11.2024 18:00 Відповісти
Уряяя!
Розмінування Чонгару -2.0?
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07.11.2024 18:02 Відповісти
Дирижабль! Нью Васюки)))
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07.11.2024 18:03 Відповісти
Идиоты. В квадрате.
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07.11.2024 18:08 Відповісти
сподіваюсь що першим рейсом улетять назавжди херпіду зі скумбрією, жиробасина стефанчук, дерьмак з 6-ма менеджерами
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07.11.2024 18:12 Відповісти
Ти розумієш що вони ще половину бюджету України вивести можуть. Якщо вже не вивезли
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07.11.2024 18:19 Відповісти
вони все уже вивезли
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07.11.2024 19:30 Відповісти
втекти вони можуть будь на чому наприклад на військовому літаку. То не проблема
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08.11.2024 12:10 Відповісти
Сидіння в поїздах дупутатам дупи натирає. Чи зелені готуються драпати?
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07.11.2024 18:14 Відповісти
Вибухотехніки поліції Києва розрядили два "шахеди", які не здетонували після падіння. Джерело:

аеропорт, так аеропорт!
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07.11.2024 18:15 Відповісти
К январю уже будут по 200-300 "шахедов" летать круглосуточно... Какой идиот рискнет лететь в Украину?
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07.11.2024 18:19 Відповісти
Чергова "схема"... Нихто нікуде не полетить, але гроші на підготовку "освоят".
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07.11.2024 18:33 Відповісти
Ніхто нічого освоїти не буде. Це мабуть потрібно для содания легітимності, для ЄС, при втечі усіх наближених до трону
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07.11.2024 21:50 Відповісти
ну і київський вєчерній новокняжеський глямур, "так соскучившийся по шашличках в барсе, самалётіком, напрямую" - занесе дєрьмозеку на руках в старе крєсло ще на один термін.
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07.11.2024 18:39 Відповісти
Трамп прийшов, допоможе легалізувати договорняки з Пуйлом?
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07.11.2024 18:53 Відповісти
Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль". Готуєтьця з потужною командою швидко здриснути! 😁
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07.11.2024 18:58 Відповісти
Я не пророк, але думаю що коли народ дізнаєтьця, що зелена шобла наближаєтьця до літачка, щоб кудись летіти, то фсбшний телеграм канал "почервоніє" від кількості коригувальників! 😁
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07.11.2024 19:05 Відповісти
Так в минулому році вже були авіарейси ... чи знову на кілька бортів бабла награбили.​Із "Борисполя" від початку війни успішно вилетів уже четвертий літак.https://lb.ua/society/2023/12/19/589737_iz_borispolya_vid_pochatku_viyni.html
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07.11.2024 19:10 Відповісти
один літак забрали інший розібрали як донор, це не відкриття авіасполучення.
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07.11.2024 19:59 Відповісти
Та який Бориспіль?
Жуляни давай!!!
Змастити злітну полосу нікому, Кривонос під карною справою, отже можна здриснути з награбованим.
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07.11.2024 19:18 Відповісти
А це як розуміти? Щоб літаки кацапи позбивали, а по аеропорту шахеди прилетіли вночі чи?.. Чи вже на той час договірняк вступить в силу і буде "припинення вогню", щоб зелень спокійно евакуювалася з награбованим?
Цікаво, Гундосого імбецила принесуть показово у жертву, чи з собою візьмуть?
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07.11.2024 19:18 Відповісти
Так пані , евакуація з награбованим всієї зеленої шобли .
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07.11.2024 20:00 Відповісти
проросійські "зелені" єрмаки,татарови,арахімії, подляки, верещуки у випадк у "великого шухеру" через "бульборусію" в "куйлову говєнь" будуть на швидку руку чухати...Татаров "повітряну тропу пробіл" давно..
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07.11.2024 19:50 Відповісти
Грандіозний шухер намічається, цікаво куди будуть бігти ці щурі, невже на рідну парашку.
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07.11.2024 19:55 Відповісти
Ось воно що. Володя Боневтік Просрочений зрозумів, що у Трампа не запитаєш: "А чому ми не в НАТО" і не обізвеш його "бідоном" і не будеш спихувати, що у всьому винні США, бо Трамп може помножити на нуль Володю і всю його барижну команду. Бачить Просрочений, що розвалив майже все і готує аеродроми для втечі його і його слуг, які на сьогодні мають по декілька історій на кримінальні справи. А Сам Боневтік Просрочений може отримати 15 вироків і всі пожиттєві.
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07.11.2024 19:59 Відповісти
Для чего нам это нужно ? Процент наших людей которые имеют право перестать границу ничтожен,а защищать аэропорт нужна сильная ПВО ,кому это нужно и зачем?
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07.11.2024 20:39 Відповісти
Геніально!!!
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07.11.2024 21:34 Відповісти
З урахуванням того, скільки зараз зенітних систем залучено для захисту Київської області, я гадаю, що літак який буде злітати з Бориспіля або сідати там, як мінімум сильно ризикує бути збитим дружнім вогнем.
Це якщо забути про зенітні ракети великого радіусу дії, яких вистачає у цапорилих.
Також є висока ймовірність терористичної атаки: диверсантів у кацапів достатньо і влаштувати засідку з використанням пзрк цілком можливо.
Звісно, зелені ******** окрім як набити свої кишені, ні про що не думають.
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07.11.2024 22:21 Відповісти
В січні трамп офіційно стає президентом.в січні будуть літаки з одного з аеропортів вилітати,совпаденіє??Хтось дуже перестраховується бо поїздом так швидко не ***..ш!
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07.11.2024 22:39 Відповісти
дурня з Борисполем повна. Хто понесе відповідальність за збиття? Чому не львів чи чернівці?
І хоч хтось мені може пояснити, чому всі аеропорти працюють в росії? у нас купа дронів щоб їх хоча б паралізувати. А впадуть - ми попередили. То чому????
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08.11.2024 00:55 Відповісти
ППО і цивільні рейси - не змішувані інгредієнти.
Чи захищена столиця на 100%. Ні. А цивільні перельоти ще більше послаблять цю складову.
Висновок. Нам замилюють очі відволікаючи від катастрофічного відступу на Донбасі
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08.11.2024 12:04 Відповісти
 
 