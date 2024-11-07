У січні планують відновити польоти в одному з українських аеропортів, - страховики

Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль"- відновляться до кінця січня 2025 року.

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЄФ) у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року. - Ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України. - Ред.)", - сказав Еллісон.

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За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

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За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.