У січні планують відновити польоти в одному з українських аеропортів, - страховики
Польоти в одному з українських аеропортів - "Львів" або "Бориспіль"- відновляться до кінця січня 2025 року.
Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЄФ) у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року. - Ред.) у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України. - Ред.)", - сказав Еллісон.
За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту "Львів", але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт "Бориспіль".
"Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на "Борисполі", проте початковий фокус - "Львів". Сім хвилин польоту від Польщі", - сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.
Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.
За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.
"Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.
Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у "морському коридорі" з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.
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Я ще постійно читаю у твітері:
"Обережно, Шахеди заходять з Бориспільського напрямку".
Тривоги по 3 - 5 годин - куди ти літак на підльоті будеш приймати?
Досі тролейбуси по тривозі зупиняють.
Чи гадаєш, компанії-перелітники НА СЕБЕ ці витрати повісять?
Квітки будуть коштувати як "на Марс" і скористатися цім зможуть, звісно, тільки "прокурори-інваліди" у яких і бабла купа і виїзд відкритий.
Так КОМУ насправді потрібні зараз ці манси з польотами?
"Камікадзе-ейр".
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Розмінування Чонгару -2.0?
аеропорт, так аеропорт!
Жуляни давай!!!
Змастити злітну полосу нікому, Кривонос під карною справою, отже можна здриснути з награбованим.
Цікаво, Гундосого імбецила принесуть показово у жертву, чи з собою візьмуть?
Це якщо забути про зенітні ракети великого радіусу дії, яких вистачає у цапорилих.
Також є висока ймовірність терористичної атаки: диверсантів у кацапів достатньо і влаштувати засідку з використанням пзрк цілком можливо.
Звісно, зелені ******** окрім як набити свої кишені, ні про що не думають.
І хоч хтось мені може пояснити, чому всі аеропорти працюють в росії? у нас купа дронів щоб їх хоча б паралізувати. А впадуть - ми попередили. То чому????
Чи захищена столиця на 100%. Ні. А цивільні перельоти ще більше послаблять цю складову.
Висновок. Нам замилюють очі відволікаючи від катастрофічного відступу на Донбасі