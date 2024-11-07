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Новини Допомога Україні
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Європа має зробити все для реалізації "Плану перемоги" Зеленського, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Європа має зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги".

Про це прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив журналістам перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на порядку денному дві теми. Перша - це Україна. Війна в Україні, повномасштабна російська агресія триває вже майже тисячу днів, і в цьому питанні Європа повинна зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги", і продовжувати надавати їй підтримку", - сказав Міхал.

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За його словами, другою темою саміту буде економічна безпека, адже "Європа має бути ще більш стійкою під час криз і кризових ситуацій".

У цьому зв'язку прем'єр-міністр Естонії вказав на те, що європейські країни все ще витрачають понад 30 мільярдів євро на російські енергоносії. "Це нерозумно. Якщо ви хочете, щоб російська військова скриня була порожньою, то потрібно витрачати кошти на власні енергоносії", - наголосив він.

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Автор: 

допомога (8493) Естонія (1658) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+6
Не існує ніякого плану перемоги. Все це туфта!
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07.11.2024 18:37 Відповісти
+6
Поки в нас країною керує дурачок, немає значення що там у них, і що вони там мають зробити....
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07.11.2024 19:04 Відповісти
+4
Європа два роки 1млн снарядів знайти не може, а тут такє...список Вовіка такий, що Європа півсторіччя збиратиме
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07.11.2024 18:49 Відповісти
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Не існує ніякого плану перемоги. Все це туфта!
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07.11.2024 18:37 Відповісти
Тобто зіграти органом на роялі ?!!!
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07.11.2024 18:41 Відповісти
"Європа має зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги". Джерело:

А де вони "томагавки" візьмуть? ваЗЕлін казав, що без них ні як....
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07.11.2024 18:42 Відповісти
Виконати райдер росіянського клоуна?
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07.11.2024 18:43 Відповісти
Європа два роки 1млн снарядів знайти не може, а тут такє...список Вовіка такий, що Європа півсторіччя збиратиме
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07.11.2024 18:49 Відповісти
Сто відсотків - прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал "план перемоги" Зеленського в очі не бачив.
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07.11.2024 18:54 Відповісти
То не план, то безтолкова балаканина!!!
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07.11.2024 18:58 Відповісти
Поки в нас країною керує дурачок, немає значення що там у них, і що вони там мають зробити....
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07.11.2024 19:04 Відповісти
А зеленський шо? Тільки красти буде?
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07.11.2024 19:05 Відповісти
Я у захваті від благочестивих пустопорожніх заяв!
Тому приєднуюсь: поганим людям має бути погано, а харошим - харашо!
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07.11.2024 19:11 Відповісти
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07.11.2024 19:25 Відповісти
А в парламентах і меріях країн Європи зробили одобрямс "плану перемоги Зеленського"? Сильно аплодували, чи так собі? Потрібно сильно, як це робиться в північній кореї і в Україні.
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07.11.2024 19:50 Відповісти
Не дай Боже , бо його план, це суцільний хаос .
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07.11.2024 20:09 Відповісти
 
 