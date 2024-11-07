Європа має зробити все для реалізації "Плану перемоги" Зеленського, - прем’єр-міністр Естонії Міхал

Європа має зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги".

Про це прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив журналістам перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на порядку денному дві теми. Перша - це Україна. Війна в Україні, повномасштабна російська агресія триває вже майже тисячу днів, і в цьому питанні Європа повинна зробити все, щоб допомогти Україні реалізувати "План перемоги", і продовжувати надавати їй підтримку", - сказав Міхал.

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За його словами, другою темою саміту буде економічна безпека, адже "Європа має бути ще більш стійкою під час криз і кризових ситуацій".

У цьому зв'язку прем'єр-міністр Естонії вказав на те, що європейські країни все ще витрачають понад 30 мільярдів євро на російські енергоносії. "Це нерозумно. Якщо ви хочете, щоб російська військова скриня була порожньою, то потрібно витрачати кошти на власні енергоносії", - наголосив він.

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