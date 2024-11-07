Жодних рішень щодо України без України не буде, - Мецола

Європейські лідери дотримуються позиції щодо неможливості прийняття якихось рішень щодо врегулювання війни РФ проти України без самої України.

Про це заявила журналістам президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Зеленський і новообраний президент Трамп спілкувалися. Вони розмовляли у вересні, і вони говорили вчора. Я пообіцяла Президенту Зеленському кілька тижнів тому, коли ми зустрічалися в Брюсселі, що ми продовжуватимемо наполягати на тому, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України", - прокоментувала Мецола питання України та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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Мецола вказала на те, що лідери європейських країн "повністю віддані такому підходу".

"Вже наближається 1000-й день війни. Це буде нелегка зима, але якщо ми відступимося від України, то яким буде наш сигнал? Не лише для світу, але особливо для Путіна", - додала вона.