Жодних рішень щодо України без України не буде, - Мецола
Європейські лідери дотримуються позиції щодо неможливості прийняття якихось рішень щодо врегулювання війни РФ проти України без самої України.
Про це заявила журналістам президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент Зеленський і новообраний президент Трамп спілкувалися. Вони розмовляли у вересні, і вони говорили вчора. Я пообіцяла Президенту Зеленському кілька тижнів тому, коли ми зустрічалися в Брюсселі, що ми продовжуватимемо наполягати на тому, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України", - прокоментувала Мецола питання України та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Мецола вказала на те, що лідери європейських країн "повністю віддані такому підходу".
"Вже наближається 1000-й день війни. Це буде нелегка зима, але якщо ми відступимося від України, то яким буде наш сигнал? Не лише для світу, але особливо для Путіна", - додала вона.
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Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
Але:
- а хто сказав, хто гарантував, що погодження ЕрЗе завжди будуть в інтересах України?
- а хіба нова адміністрація США дотримуватиметься постулату "нічого про Україну без України"? До речі, щойно Андрій Добрянський, президент Українського конгресового комітету США (а він сам прихильник респів, чи навть член їх партії) в інтерв'ю Суспільному висловив великий сумнів в цьому...
ЗІ: сайт УКК та відповідна стаття на ньому - https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/bajden-nichogo-pro-ukra%D1%97nu-bez-ukra%D1%97ni/
Европа всю відповідальність за свою безпеку переклала на плечі США.
Тому Европа зробить все так, як скаже Трамп. Бо сама нічим Україні допомогти не може. Артилерія? Переважно американська. Бронетехніка? Німецька в смішній кількості (леопарди першої версії - навіть не згадуйте) і знову ж американська (бредлі).
Отож. На жаль, сатана переміг.