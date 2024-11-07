УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12192 відвідувача онлайн
Новини
2 293 17

Жодних рішень щодо України без України не буде, - Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола

Європейські лідери дотримуються позиції щодо неможливості прийняття якихось рішень щодо врегулювання війни РФ проти України без самої України.

Про це заявила журналістам президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Зеленський і новообраний президент Трамп спілкувалися. Вони розмовляли у вересні, і вони говорили вчора. Я пообіцяла Президенту Зеленському кілька тижнів тому, коли ми зустрічалися в Брюсселі, що ми продовжуватимемо наполягати на тому, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України", - прокоментувала Мецола питання України та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Мецола обговорили підтримку Формули миру та членство України в ЄС

Мецола вказала на те, що лідери європейських країн "повністю віддані такому підходу".

"Вже наближається 1000-й день війни. Це буде нелегка зима, але якщо ми відступимося від України, то яким буде наш сигнал? Не лише для світу, але особливо для Путіна", - додала вона.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) перемовини (3027) Трамп Дональд (6326) Мецола Роберта (103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Ну...
Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
показати весь коментар
07.11.2024 19:36 Відповісти
+2
Та давайте вже захоплюйте Україну чи приєднуйте її якимось 51 штатом. Українці за це проголосують без вагань )
показати весь коментар
07.11.2024 20:26 Відповісти
+1
Він всього лиш президент країни яка давала українцям максимум тиждень після початку російської агресії
показати весь коментар
07.11.2024 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається, саме це теперішній таурусонадавач Лінднер Мельнику казав...а, ні, тобто так, тільки навпаки...
показати весь коментар
07.11.2024 19:34 Відповісти
Ну...
Якщо "з Україною", цє - Наркоман БоНеВтік, або агент Козир Єрмак.
То, можливо "БЕЗ України" - було би КРАЩЕ?
показати весь коментар
07.11.2024 19:36 Відповісти
Украінцы, ****...
показати весь коментар
07.11.2024 19:38 Відповісти
Мене бісять ті покидьки що підтримують зеленського і єрмака.
показати весь коментар
07.11.2024 20:09 Відповісти
А ті,що медведчука і х..ла підтримують,я так розумію,не бісять.
показати весь коментар
07.11.2024 20:16 Відповісти
і ти також мене бісиш
показати весь коментар
07.11.2024 20:28 Відповісти
Європарламент, скоріш за все, не прийматиме жодних рішень по Україні без погодження з ЕрЗе.
Але:
- а хто сказав, хто гарантував, що погодження ЕрЗе завжди будуть в інтересах України?
- а хіба нова адміністрація США дотримуватиметься постулату "нічого про Україну без України"? До речі, щойно Андрій Добрянський, президент Українського конгресового комітету США (а він сам прихильник респів, чи навть член їх партії) в інтерв'ю Суспільному висловив великий сумнів в цьому...

ЗІ: сайт УКК та відповідна стаття на ньому - https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/bajden-nichogo-pro-ukra%D1%97nu-bez-ukra%D1%97ni/
показати весь коментар
07.11.2024 19:43 Відповісти
А що,на твою думку,"в інтересах України"?
показати весь коментар
07.11.2024 20:18 Відповісти
Як Трамп вирішить так і буде. Біда тому хто скаже "ні".
показати весь коментар
07.11.2024 19:43 Відповісти
Він всього лиш президент країни яка давала українцям максимум тиждень після початку російської агресії
показати весь коментар
07.11.2024 20:10 Відповісти
Ти,я бачу,у будь-яких випадках ніколи не кажеш "ні"?
показати весь коментар
07.11.2024 20:20 Відповісти
"разве я сказал "нет"? Я не такой смелый, чтобы говорить "нет""(с) згадався відомий фільм ))
показати весь коментар
07.11.2024 20:30 Відповісти
Та давайте вже захоплюйте Україну чи приєднуйте її якимось 51 штатом. Українці за це проголосують без вагань )
показати весь коментар
07.11.2024 20:26 Відповісти
Наївна Мецола(Рішення без українців приймала завжди купка ніби українців(((
показати весь коментар
07.11.2024 20:33 Відповісти
МИ ВЖЕ ВСЕ БАЧИМ !)
показати весь коментар
07.11.2024 20:46 Відповісти
Мецола така по-милому смішна.
Европа всю відповідальність за свою безпеку переклала на плечі США.
Тому Европа зробить все так, як скаже Трамп. Бо сама нічим Україні допомогти не може. Артилерія? Переважно американська. Бронетехніка? Німецька в смішній кількості (леопарди першої версії - навіть не згадуйте) і знову ж американська (бредлі).
Отож. На жаль, сатана переміг.
показати весь коментар
07.11.2024 20:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ ТАК !!! КЛЯНУСЬ БОГОМ ЧТО МНЕ НЕ НУЖНА ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ !!! ЕСЛИ ТЫ ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫЙ !)
показати весь коментар
07.11.2024 21:25 Відповісти
 
 