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Новини
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Зеленський: Серед військових КНДР є перші втрати

Президент Володимир Зеленський

Солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Президент зазначив, що зараз у Курській області Росії зосереджено 11 000 військових із КНДР.

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"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", – заявив український лідер.

Він зазначив, що деякі країни "голосно" відреагували на військову співпрацю Росії та Північної Кореї, деякі не відреагували зовсім, а реакція третіх була "тихою". За словами президента, саме з ними зараз ведеться робота.

Також Зеленський нагадав обіцянки союзників надати дозвіл на далекобійні удари вглиб РФ в разі нової ескалації. Він наголосив, що залучення іноземних військових – саме такий момент.

Президент зазначив, що Росія може залучити ще більше військових з КНДР, якщо не буде рішучої реакції Заходу.

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"Ми попереджаємо і вважаємо, що наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск, може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін завжди дивиться на реакцію Заходу, а на разі президент вважає її "недостатньою".

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) КНДР (1276) втрати (4481)


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07.11.2024 20:45 Відповісти
Радіє, палко-водєц. На Донбас глянь, гуморист в стилі фарсу! Ситуація капець! І ніхто не думає туди підкинути резерви. Зате на Шмарлемарафоні суцільне пабєдобєсіє.

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07.11.2024 20:49 Відповісти
Демагог х* їв...🤡 їди у відставку... дятел зелений...
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07.11.2024 20:50 Відповісти
Іх потрібно зараз гарно причесати - шоб другим неповадно було - бо в пупса ше мільионна армія
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07.11.2024 20:51 Відповісти
Спочатку Кімчани, але згодом можуть повалити мільйони Сінчан. Так як це було під час Корейської війни. Добре, що тепер інші часи і мільйон піхоти нічого не означає.
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07.11.2024 20:57 Відповісти
Бл* дь паршива🤡 ! Нах...нам втрати північних китайськорейских війск...ти розкажи про наші втрати теріторії !!!
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07.11.2024 21:02 Відповісти
оце, ярозумію!
а те що харків суми запоріжжя закидують кабами, так то таке.
головне, що б камери, софіти, аплодисменти.
трамп, ****, закрий небо!
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07.11.2024 21:03 Відповісти
Це тобі корейський Кім подзвонив ?
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07.11.2024 21:12 Відповісти
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07.11.2024 21:52 Відповісти
 
 