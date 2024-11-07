Зеленський: Серед військових КНДР є перші втрати

Солдати з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях зі Збройними Силами України у Курській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Президент зазначив, що зараз у Курській області Росії зосереджено 11 000 військових із КНДР.

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"Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт", – заявив український лідер.

Він зазначив, що деякі країни "голосно" відреагували на військову співпрацю Росії та Північної Кореї, деякі не відреагували зовсім, а реакція третіх була "тихою". За словами президента, саме з ними зараз ведеться робота.

Також Зеленський нагадав обіцянки союзників надати дозвіл на далекобійні удари вглиб РФ в разі нової ескалації. Він наголосив, що залучення іноземних військових – саме такий момент.

Президент зазначив, що Росія може залучити ще більше військових з КНДР, якщо не буде рішучої реакції Заходу.

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"Ми попереджаємо і вважаємо, що наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск, може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін завжди дивиться на реакцію Заходу, а на разі президент вважає її "недостатньою".