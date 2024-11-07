Велика Британія в ОБСЄ засудила погрози РФ вдарити по українських АЕС: Це неприпустимо
Делегація РФ в ОБСЄ завуальовано погрожувала атакувати українські АЕС з метою позбавлення України електроенергії, що є неприпустимим.
На цьому наголосила делегація Великої Британії при ОБСЄ у своїй заяві під час чергового засідання Постійної ради у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми також чули, як Росія погрожувала Україні в цій кімнаті, що вона може вимкнути 75% електроенергії, що залишилася (в Україні. – Ред.), вразивши лише п'ять цілей. Це могло стосуватися лише українських атомних електростанцій. Такі погрози є неприпустимими. Так само як і ризик ненадійного енергопостачання українських атомних електростанцій через постійні атаки Росії на українську енергосистему", - зазначається у заяві.
Було вказано на різку зміну інтенсивності ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України. Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, в період з березня по серпень цього року Росія атакувала 36 об'єктів генерації електроенергії та щонайменше 101 об'єкт розподілу та передачі електроенергії. При цьому, в останні місяці Росія змістила свою увагу з високовольтних підстанцій на регіональні розподільчі підстанції.
"Український народ послідовно відповідає на неспровоковану агресію Росії з мужністю та винахідливістю. Ми не сумніваємося, що він зробить це знову цієї зими, хоча тепер він і не буде наодинці. Велика Британія виділила майже 370 млн фунтів стерлінгів, починаючи з 2022 року, щоб допомогти Україні реагувати на атаки на її енергетичну інфраструктуру та підтримати відновлення, і ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо фізичного захисту, ремонтів та децентралізованої генерації", - заявили у британській місії.
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Зачем бить по атомной станции и получить риск заражения территорий, причём и тех, что они планируют захватить в Украине, а также территории европейских стран, да и своей собственной территории ?
Можно сколько угодно считать русских дураками, но даже я понимаю, что бить, если и будут, то по распределительным объектам, которые можно легко восстановить или установить новые.
Я не пытаюсь их оправдать, но зачем натягивать сову ???
Щоб вимкнути по всій України світло - не грай вар'ята касапе.
У лілі-путіна достаньо ракет щоб кошмарити мирняк - не більше - на масований обстріл - немає.
Масований обстріл - це коли Трам вистрілив одночасно 60 тамагавків лише по ОДНІЙ російській базі в Сирії.
Не стреляет, потому что нет ракет, а если стрельнет, то потому что сумасшедший агрессивный карлик.
Я почему-то не удивлен.
Вот только не дай Бог тебе проснуться без света и как следствие без всего, ибо всё держится на электричестве. И окажется, что ракеты у них были, плюс немного добавил Иран и С.Корея.
Вот честно - не желаю такого.
А атомные станции как стояли, так и останутся стоять.
Там может люди и кровожадные, но далеко не дураки - пора понять.
НЕМАЄ ніякої "мнагахадовочкі путіна" - є очевидні всім факти - не більше
Просто полагаю, что бить по самим атомным станциям не будут.
Перша проблема - атомні станції.
Друга проблема - форсування Дніпра.
Третя проблема - колапс російської економіки.
США -- вот пример какое отношение к Украине.
Когда разоружали, все хлопали, а обезьяна Обама даже переписывал
номера уничтоженных ракет( см. фото). А как помогать -- завтра увидим .
Население Украины-28млн., из них половина пенсионеры.
Людской ресурс тает, и оружия не хватает. Из выделенной помощи США
пришло только 10%. Вот так и воюй.