Велика Британія в ОБСЄ засудила погрози РФ вдарити по українських АЕС: Це неприпустимо

Делегація РФ в ОБСЄ завуальовано погрожувала атакувати українські АЕС з метою позбавлення України електроенергії, що є неприпустимим.

На цьому наголосила делегація Великої Британії при ОБСЄ у своїй заяві під час чергового засідання Постійної ради у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також чули, як Росія погрожувала Україні в цій кімнаті, що вона може вимкнути 75% електроенергії, що залишилася (в Україні. – Ред.), вразивши лише п'ять цілей. Це могло стосуватися лише українських атомних електростанцій. Такі погрози є неприпустимими. Так само як і ризик ненадійного енергопостачання українських атомних електростанцій через постійні атаки Росії на українську енергосистему", - зазначається у заяві.

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Було вказано на різку зміну інтенсивності ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України. Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, в період з березня по серпень цього року Росія атакувала 36 об'єктів генерації електроенергії та щонайменше 101 об'єкт розподілу та передачі електроенергії. При цьому, в останні місяці Росія змістила свою увагу з високовольтних підстанцій на регіональні розподільчі підстанції.

"Український народ послідовно відповідає на неспровоковану агресію Росії з мужністю та винахідливістю. Ми не сумніваємося, що він зробить це знову цієї зими, хоча тепер він і не буде наодинці. Велика Британія виділила майже 370 млн фунтів стерлінгів, починаючи з 2022 року, щоб допомогти Україні реагувати на атаки на її енергетичну інфраструктуру та підтримати відновлення, і ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо фізичного захисту, ремонтів та децентралізованої генерації", - заявили у британській місії.

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