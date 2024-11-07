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Велика Британія в ОБСЄ засудила погрози РФ вдарити по українських АЕС: Це неприпустимо

Велика Британія

Делегація РФ в ОБСЄ завуальовано погрожувала атакувати українські АЕС з метою позбавлення України електроенергії, що є неприпустимим.

На цьому наголосила делегація Великої Британії при ОБСЄ у своїй заяві під час чергового засідання Постійної ради у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також чули, як Росія погрожувала Україні в цій кімнаті, що вона може вимкнути 75% електроенергії, що залишилася (в Україні. – Ред.), вразивши лише п'ять цілей. Це могло стосуватися лише українських атомних електростанцій. Такі погрози є неприпустимими. Так само як і ризик ненадійного енергопостачання українських атомних електростанцій через постійні атаки Росії на українську енергосистему", - зазначається у заяві.

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Було вказано на різку зміну інтенсивності ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України. Так, за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, в період з березня по серпень цього року Росія атакувала 36 об'єктів генерації електроенергії та щонайменше 101 об'єкт розподілу та передачі електроенергії. При цьому, в останні місяці Росія змістила свою увагу з високовольтних підстанцій на регіональні розподільчі підстанції.

"Український народ послідовно відповідає на неспровоковану агресію Росії з мужністю та винахідливістю. Ми не сумніваємося, що він зробить це знову цієї зими, хоча тепер він і не буде наодинці. Велика Британія виділила майже 370 млн фунтів стерлінгів, починаючи з 2022 року, щоб допомогти Україні реагувати на атаки на її енергетичну інфраструктуру та підтримати відновлення, і ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо фізичного захисту, ремонтів та децентралізованої генерації", - заявили у британській місії.

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Автор: 

АЕС (1163) Велика Британія (5688) ОБСЄ (3516)


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Топ коментарі
+8
а по дитячих лікарнях бити припустимо ? чому ця делегація терористів не заарештована ?
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07.11.2024 21:25 Відповісти
+5
Західні лідори не можуть навіть дотримуватись запроваджених санкцій. паРаша під санкціями продовжує війну та нарощує міць. А ці тільки занепокоєння висловлюють
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07.11.2024 21:31 Відповісти
+3
Хто знає скількі місяців у Трампа триває 24 години? 🤔
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07.11.2024 22:20 Відповісти
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07.11.2024 21:20 Відповісти
Хто знає скількі місяців у Трампа триває 24 години? 🤔
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07.11.2024 22:20 Відповісти
а по дитячих лікарнях бити припустимо ? чому ця делегація терористів не заарештована ?
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07.11.2024 21:25 Відповісти
Дитячі лікарні викидами Європу не загадять, невже складно догадатися...
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08.11.2024 03:34 Відповісти
Європа майже повністю загажена викидами на двох ногах при владі .
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08.11.2024 07:06 Відповісти
Західні лідори не можуть навіть дотримуватись запроваджених санкцій. паРаша під санкціями продовжує війну та нарощує міць. А ці тільки занепокоєння висловлюють
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07.11.2024 21:31 Відповісти
І не кажи, он недавно продовжили постачання нафти лукойла, через Україну, продали стратегічний комбінат з добування титанової руди азейбаржанцю расєйського походження! 😏 От ті західні лідори нІгАдяї! Не те що наш лідор, і окопи копав, і до шашликів не готувався і ракетні програми перед війною не позакривав і Бучу евакуював вчасно! Просто мАладЄц!
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Нехай триндять. У європейській частині ерефії розташовано 10 АЕС. Дайте нам тільки привід зробити їх законними цілями, причому такий, щоб і партнерам не буде чого заперечити, а лише висловити чергову занепокоєність. Мало не здасться, це не нафтобази і не військові склади, які ми нищимо зараз ...
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07.11.2024 21:45 Відповісти
Я вот логики не понимаю.
Зачем бить по атомной станции и получить риск заражения территорий, причём и тех, что они планируют захватить в Украине, а также территории европейских стран, да и своей собственной территории ?
Можно сколько угодно считать русских дураками, но даже я понимаю, что бить, если и будут, то по распределительным объектам, которые можно легко восстановить или установить новые.
Я не пытаюсь их оправдать, но зачем натягивать сову ???
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07.11.2024 21:58 Відповісти
"Зачем біть по атомной станціі"?
Щоб вимкнути по всій України світло - не грай вар'ята касапе.
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07.11.2024 22:22 Відповісти
Разрушить подстанции и сети недостаточно, точно ?
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07.11.2024 22:27 Відповісти
нєдостаточно - раз до сих пір в Україні є світло
У лілі-путіна достаньо ракет щоб кошмарити мирняк - не більше - на масований обстріл - немає.
Масований обстріл - це коли Трам вистрілив одночасно 60 тамагавків лише по ОДНІЙ російській базі в Сирії.
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07.11.2024 22:39 Відповісти
Ну понятно
Не стреляет, потому что нет ракет, а если стрельнет, то потому что сумасшедший агрессивный карлик.
Я почему-то не удивлен.

Вот только не дай Бог тебе проснуться без света и как следствие без всего, ибо всё держится на электричестве. И окажется, что ракеты у них были, плюс немного добавил Иран и С.Корея.
Вот честно - не желаю такого.

А атомные станции как стояли, так и останутся стоять.
Там может люди и кровожадные, но далеко не дураки - пора понять.
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07.11.2024 23:04 Відповісти
лілі-путін якщо щось МОЖЕ зробити - він це 100% зробить, якщо НЕ МОЖЕ - він цього не зробить
НЕМАЄ ніякої "мнагахадовочкі путіна" - є очевидні всім факти - не більше
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07.11.2024 23:09 Відповісти
Так я и не спорю, что сделает.
Просто полагаю, что бить по самим атомным станциям не будут.
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07.11.2024 23:13 Відповісти
Це сумнівно. У кабаєва мало шансів виграти цю війну без радикальних дій.
Перша проблема - атомні станції.
Друга проблема - форсування Дніпра.
Третя проблема - колапс російської економіки.
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07.11.2024 23:20 Відповісти
Вот и все , осудила , и больше ни куя...
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07.11.2024 22:00 Відповісти
Вітер віє, трава шумить...
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07.11.2024 22:35 Відповісти
Ну вот теперь после такого беспокойства точно руки развязали пукину, точно грохнет к морозам по АЭС.
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08.11.2024 00:10 Відповісти
Ударят , если захотят. Запад будет только выражать сочувствие.
США -- вот пример какое отношение к Украине.
Когда разоружали, все хлопали, а обезьяна Обама даже переписывал
номера уничтоженных ракет( см. фото). А как помогать -- завтра увидим .
Население Украины-28млн., из них половина пенсионеры.
Людской ресурс тает, и оружия не хватает. Из выделенной помощи США
пришло только 10%. Вот так и воюй.
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08.11.2024 00:14 Відповісти
потужна заява. Харанти х*рові. Зброю віддайте. Виродки
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08.11.2024 00:38 Відповісти
 
 