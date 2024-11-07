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Новини
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Нам дуже потрібна підтримка США, але Україна має виконати свою частину роботи, - Порошенко

Лідер

Петро Порошенко, коментуючи результати виборів у США, зазначив, що Україна не може більше собі дозволити безвідповідальну політику.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми не можемо прожити без американської підтримки. Але ми маємо робити свою частину роботи, а не просто робити спробу перекладати відповідальність на партнерів для того, щоб потім сказати – в мене не вийшло, бо партнери винні. Це не пройде. Цей сценарій тягне Україну до катастрофи, це принципово безвідповідальна поведінка", – застерігає політик..

Лідер "ЄС" закликав професійно і компетентно вибудувати стратегію відносин України з адміністрацією Трампа, починаючи з першого дня.

"Тому що вікно можливостей буде дуже вузьке. Воно буде вимірюватися навіть не місяцями, а тижнями, коли новообраний президент зможе реалізувати свої передвиборчі плани. Але я, наприклад, вважаю, що не буде припинення постачання зброї, не буде припинення фінансування. Президент для цього має вже затверджені повноваження і рішення. І тут ми точно маємо отримати виконання всіх тих домовленостей, які були досягнуті раніше" – вважає Порошенко.

Також читайте: Порошенко презентував план дій для перемоги України: забезпечення ЗСУ, виробництво зброї та членство в НАТО

Він також наголосив – першочерговим завданням України є членство в НАТО.

"Не просто запрошення, а домашня робота, яку ми маємо виконати, де в кінці будуть відкриті двері у вигляді членства. І це має бути перший день миру. Бо це і тільки це буде гарантувати збереження досягнутих домовленостей щодо надійної безпекової ситуації на всьому європейському континенті. Інтерес Сполучених Штатів тут очевидний. Ми маємо переконати в реальності цього", – пояснив Порошенко.

"Перше, що ми маємо зробити – припинити дурити партнерів і дурити українців. Ми не вступимо в НАТО, коли Державний бюджет передбачає скорочення фінансування оборонних видатків, якщо вимірювати в доларах, в той час, як росія збільшує ці видатки майже на 40%. Так війни не виграються. А в той же час фінансуються зарплати прокурорів більше за воїнів на фронті", – говорить Порошенко.

"Не може продовжуватись в бюджеті фінансування дорожнього фонду. Не може збільшуватися на 40% фінансування силовиків, які не мають жодного відношення до фронту. Не може бути, щоб у нас військові підрозділи поліціянтів, ДБРівців та інших сиділи під 100% бронюванням в умовах, коли на фронті не вистачає людей. Закони мають бути змінені. Левова частина коштів має бути спрямована на Збройні Сили. Ми маємо повернути кошти, військові податки і ПДФО у бригади, дати можливість їм купувати те, без чого вони не здатні воювати", – наголосив Порошенко.

Дивіться: Порошенко розкритикував проєкт держбюджету на 2025 рік: Це - бюджет "плану капітуляції"

Він також закликав виконати вимоги Європейської Комісії щодо свободи ЗМІ, фінансування телемарафону, телеканалу "Рада", обмежень прав опозиції тощо. "Якщо раніше на це заплющували очі, з президентством Трампа такий "екск’юз" більше не пройде. Бо це гроші платників податків наших партнерів". – зауважив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15204) США (23623) членство в НАТО (1759) Трамп Дональд (6326)


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Топ коментарі
+27
Як же не вистачає Порошенка у владі ! Україна дуже багато втратила і буде втрачать , доки це зелене кодло з дєрьмаками на чолі буде брехати та знущаться над здоровим глуздом
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07.11.2024 21:42 Відповісти
+26
Одна з частин роботи - вигнати н***й з ОПи єрмака-татарова.
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07.11.2024 21:30 Відповісти
+23
Пане презеднте, згоден з вами
Та нажаль охлос нічого не вимагав від помилки 2019 з самого початку
Казали не на часі
Не думаю , що щось змінилося і мізках з того часу
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07.11.2024 21:31 Відповісти
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Одна з частин роботи - вигнати н***й з ОПи єрмака-татарова.
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07.11.2024 21:30 Відповісти
краще ліквідувати
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07.11.2024 21:32 Відповісти
Разом з ЗЕ!
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07.11.2024 22:07 Відповісти
І з Банкової Просроченого та створити уряд порятунку України, бо якщо ще трішечки затчягнемо виконання цього питання - ворог переможе.
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07.11.2024 22:00 Відповісти
Пане презеднте, згоден з вами
Та нажаль охлос нічого не вимагав від помилки 2019 з самого початку
Казали не на часі
Не думаю , що щось змінилося і мізках з того часу
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07.11.2024 21:31 Відповісти
Щоб у мізках щось змінилося, треба щоб вони були.
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07.11.2024 21:35 Відповісти
Блін, жорстко, але у 10ку
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07.11.2024 22:16 Відповісти
Зеленскому бы хорошо провести выборы в Украине.

Не знаю как но, думаю это лучший вариант.
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07.11.2024 21:38 Відповісти
угу, віслюк вже на низькому старті.
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07.11.2024 21:43 Відповісти
Йому і так "хорошо" без всяких виборів
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07.11.2024 21:45 Відповісти
Зуйлу погано. Кожний день наближає кінець його смердючого існування на ліхтарному стовпі. Якщо не вибори то стовп. Або фугас. Йому страшно. Дуже страшно. І він чудово знає за що...
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07.11.2024 21:55 Відповісти
Йому не страшно. Він ідіот. Він "думає", що його ******* і поважають.
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08.11.2024 07:01 Відповісти
Ага "Нєту воіна храбрєй чєм іспуганий єврєй".
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08.11.2024 15:03 Відповісти
Проведення виборів неможливо. Спрацювати може лише сценарій, аналогічний до подій з "тричі несудимим" та його ПР. Втекти Янелоху не дадуть ляльководи - залишається варіант "великого всенародного горя" ...
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07.11.2024 22:01 Відповісти
На крутых поворотах истории для страны и народа можно много и всё. Война спишет а победителей не судят. Пороха в кресло спикера, а этот пусть подаёт в отставку . Но всё обговорить накануне и железно. Утром Порох уже спикер, днём отставка, к вечеру спикер врио президент. Всё по Конституции! Нам терять нечего.
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08.11.2024 00:06 Відповісти
Хто такий цей "...а этот пусть подаёт в отставку..."
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08.11.2024 11:52 Відповісти
Я не шифровался про ,,этот,, и фамилия моя в нике уже 12 лет как на форуме. Тут много то оврагов замёрзших, то чипирдейлов, или Ю-ту, оскар оглы. Это мой стишок в марте апреле 19г набирал кучу лайков. В виде поговорки---Лучше сухой Порох в пороховницах, чем жидкий ваЗЕлин в ягодицах! ,,Этот,, и есть текущий ваЗЕлин. Ущучил?
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08.11.2024 19:15 Відповісти
Дивна реакція. Просто за текстом не зовсім зрозуміло, відноситься сказане до сьогоднішнього спікера або ж до простроченого гаранта. Просто хотів уточнити ...
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08.11.2024 21:18 Відповісти
Ещё раз в догон. Давно назрел вопрос как сменить преза страны во время войны? Никак по части выборов. Они будут признаны не состоявшимися, по причине не проведения их на оккупированных землях. Жуткая ошибка не вводить должность вице-президента была когда то. Но можно и сегодня, но нужно в Конституцию это провести---много времени по процедуре. У нас парламентско-президентская система. Спикер может быть врио президента. Назначив Пороха на спикера и в отставку уходит весёлый хлопец сразу же. Так можно. А кому сильно охота пуздра что спикером сегодня, так потом можно опять вернуть заместителем. Он как спикер абсолютно никакой. Разумкова ушли крепко. Чуть зря. Война списывает много или всё---а победителей не судят. Нам терять уже нечего.
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09.11.2024 22:40 Відповісти
"...можно и сегодня, но нужно в Конституцию это провести..."
"...Назначив Пороха на спикера и в отставку уходит весёлый хлопец сразу же..."

Ну і хто все це сьогодні зможе законно реалізувати за умов зеленої монобільшості?
Ну а незаконно, то не видно поки що в наявності ні українського Піночета, ні українського Моссаду ...
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10.11.2024 00:11 Відповісти
Хотілося б вірити, що і "піночет" і "мосад" просто добре шифруються ...
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10.11.2024 00:17 Відповісти
За шо? За те, що армію почав відновлювати? За те, що мільярди гривень задонатив?
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07.11.2024 21:56 Відповісти
просто тому що в зебілки промиті мізки
верховний вже сто разів сказав що оболваних ідіотів в 2019, але у них винний Порошенко
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07.11.2024 22:19 Відповісти
вася, твоя бєлочка на кухні за холодильником
ходь туди
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07.11.2024 22:37 Відповісти
Як же не вистачає Порошенка у владі ! Україна дуже багато втратила і буде втрачать , доки це зелене кодло з дєрьмаками на чолі буде брехати та знущаться над здоровим глуздом
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07.11.2024 21:42 Відповісти
Гетьман діло каже!
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07.11.2024 21:54 Відповісти
Ті, кому адресовано цей виступ - цього не почують. Принаймі, Трампу на стіл не покладуть, та й він нічого вже не читає через власну деменцію.
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07.11.2024 21:57 Відповісти
Кому треба той і покладе.
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07.11.2024 22:11 Відповісти
Українська влада три роки демонструвала як саме і яку "роботу" вона виконує. Україна замовила блазня, вона отримала цирк.
Всі досягнення- суцільна брехня та узурпація влади чільником виконавчої її гілки, що незаконно підмяв під себе виконавчу та законодавчу, тисне на суд, підмінив вільні ЗМІ пропогондонським мелемарафоном.
Як наслідок- втрата довіри зовні та всередині країни.
Зовнішній вираз цієї реакції- падіння фінансової, гуманітарної та військової допомоги країн-партнерів; внутрішній- бойкот залишками населення чергових безглуздих афер посадовців. Сьогодні писали про брак 4,5 млн. працівників- це одна з форм ігнору.
Тут пігулками не вилікуєш, тут різати треба!
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07.11.2024 21:59 Відповісти
Тут пігулками не вилікуєш, тут різати треба! Віслюку та віслюка, я вірно тлумачу?
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07.11.2024 23:19 Відповісти
% це і для вас звернення , давайте відробляйте ,те шо ваш 🤡 наобіцяв ,чим скоріше, тим краще ,принаймі і для вас теж !
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07.11.2024 22:00 Відповісти
Даже Порошенко понимает какое оно Клоун
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07.11.2024 22:04 Відповісти
Порошенко завжди розумів блазня , який прийшов до влади ,
завдяки Коломойші , Дубінському , Деркачу і кремлівській фсбшній банді !!🙁
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07.11.2024 22:30 Відповісти
Така настанова вже була в 2019-му…
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07.11.2024 22:44 Відповісти
Вся відповідальність за цю війну лежить на зеленій владі, яке знехтувала основний принцип державотворення, а саме щоб жити в мирі потрібно бути готовим довійни на 100 відсотків.
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08.11.2024 07:49 Відповісти
Українці собі і не таке дозволять.
Думати то нічим
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08.11.2024 07:23 Відповісти
Моя особиста думка, що якби нарід вибрав у 2019 році президентом Порошенка, то не було б ніякого повномасштабного вторгнення кацапів, ми потихеньку витісняли ворога з окупованих ним земель, потужніше замінували поля і акваторію Азовського моря, прикрили ці поля сотнями САУ "Богдана", зробили сотні ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", " Вільхи", "Стугни"... і впевнений, що уже в 2020 році випробовували нові крилаті, балістичні і далекобійні українські ракети, мали б не одну свою систему ППО ПРО на кшалт "Кільчень" і отримали запрошення до НАТО і ЄС....А так ми отримали сотні тисяч смертей, знищені великі міста, ганьбу і розкидали до 10 мільйонів скитатися і принижуватися по всьому світу, щоб вони спасли своє життя і життя своїх дітей.
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08.11.2024 08:56 Відповісти
 
 