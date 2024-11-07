Нам дуже потрібна підтримка США, але Україна має виконати свою частину роботи, - Порошенко

Петро Порошенко, коментуючи результати виборів у США, зазначив, що Україна не може більше собі дозволити безвідповідальну політику.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми не можемо прожити без американської підтримки. Але ми маємо робити свою частину роботи, а не просто робити спробу перекладати відповідальність на партнерів для того, щоб потім сказати – в мене не вийшло, бо партнери винні. Це не пройде. Цей сценарій тягне Україну до катастрофи, це принципово безвідповідальна поведінка", – застерігає політик..

Лідер "ЄС" закликав професійно і компетентно вибудувати стратегію відносин України з адміністрацією Трампа, починаючи з першого дня.

"Тому що вікно можливостей буде дуже вузьке. Воно буде вимірюватися навіть не місяцями, а тижнями, коли новообраний президент зможе реалізувати свої передвиборчі плани. Але я, наприклад, вважаю, що не буде припинення постачання зброї, не буде припинення фінансування. Президент для цього має вже затверджені повноваження і рішення. І тут ми точно маємо отримати виконання всіх тих домовленостей, які були досягнуті раніше" – вважає Порошенко.

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Він також наголосив – першочерговим завданням України є членство в НАТО.

"Не просто запрошення, а домашня робота, яку ми маємо виконати, де в кінці будуть відкриті двері у вигляді членства. І це має бути перший день миру. Бо це і тільки це буде гарантувати збереження досягнутих домовленостей щодо надійної безпекової ситуації на всьому європейському континенті. Інтерес Сполучених Штатів тут очевидний. Ми маємо переконати в реальності цього", – пояснив Порошенко.

"Перше, що ми маємо зробити – припинити дурити партнерів і дурити українців. Ми не вступимо в НАТО, коли Державний бюджет передбачає скорочення фінансування оборонних видатків, якщо вимірювати в доларах, в той час, як росія збільшує ці видатки майже на 40%. Так війни не виграються. А в той же час фінансуються зарплати прокурорів більше за воїнів на фронті", – говорить Порошенко.

"Не може продовжуватись в бюджеті фінансування дорожнього фонду. Не може збільшуватися на 40% фінансування силовиків, які не мають жодного відношення до фронту. Не може бути, щоб у нас військові підрозділи поліціянтів, ДБРівців та інших сиділи під 100% бронюванням в умовах, коли на фронті не вистачає людей. Закони мають бути змінені. Левова частина коштів має бути спрямована на Збройні Сили. Ми маємо повернути кошти, військові податки і ПДФО у бригади, дати можливість їм купувати те, без чого вони не здатні воювати", – наголосив Порошенко.

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Він також закликав виконати вимоги Європейської Комісії щодо свободи ЗМІ, фінансування телемарафону, телеканалу "Рада", обмежень прав опозиції тощо. "Якщо раніше на це заплющували очі, з президентством Трампа такий "екск’юз" більше не пройде. Бо це гроші платників податків наших партнерів". – зауважив Порошенко.