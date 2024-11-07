Зеленський: Я вірю, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Це - втрати для України. Ми хочемо справедливого закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у те, що новообраний президент США Дональд Трамп бажає швидкого завершення війни України.

Про це глава української держави сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо швидкого закінчення війни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що так вийде. І я тут без закидів - я просто говорю, що ми там, де ми є. І ми у війні з "руськімі". Це факт, це - найскладніший ворог цього століття.. Тому треба готуватися до будь-якого рішення. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни, це - втрати для України. Може, ми чогось не знаємо та не бачимо - так буває. Треба трішки часу", - сказав він.

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Президент України також нагадав, що мав із Трампом "хороші розмови" та "хорошу зустріч". Водночас він підкреслив, що ці розмови мають бути більш предметними і "до цього треба готуватися обом сторонам".

Зеленський додав, що Росія є викликом ще й тому, що це - велика країна. Він також зазначив, що Володимир Путін прагне "проковтнути" й інші європейські держави, і він не зупиниться на цьому шляху.

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