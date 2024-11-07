Зеленський: Я вірю, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Це - втрати для України. Ми хочемо справедливого закінчення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що вірить у те, що новообраний президент США Дональд Трамп бажає швидкого завершення війни України.
Про це глава української держави сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо швидкого закінчення війни. Сьогодні я вірю, що президент Трамп хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що так вийде. І я тут без закидів - я просто говорю, що ми там, де ми є. І ми у війні з "руськімі". Це факт, це - найскладніший ворог цього століття.. Тому треба готуватися до будь-якого рішення. Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни, це - втрати для України. Може, ми чогось не знаємо та не бачимо - так буває. Треба трішки часу", - сказав він.
Президент України також нагадав, що мав із Трампом "хороші розмови" та "хорошу зустріч". Водночас він підкреслив, що ці розмови мають бути більш предметними і "до цього треба готуватися обом сторонам".
Зеленський додав, що Росія є викликом ще й тому, що це - велика країна. Він також зазначив, що Володимир Путін прагне "проковтнути" й інші європейські держави, і він не зупиниться на цьому шляху.
Будь ласка, зачекайте...
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Не все можна розібрати але те, що більш-менш схоже на мову, стрімко тягнуть в українські ЗМІ.
А насправді: https://youtu.be/pCWCwinckpI
До речі, черговий "хароший ру࿕кій".
Чи його заборона застосовувати передані джавеліни для звільнення захоплених кацапами територій не дали зрозуміти, що таке Трамп? Дятли-трампісти досі ті джавеліни обсмоктують.
Але чомусь забувають про усю ту допомогу , що надав Байден
Бо більше ЗЄ запропонувати Трампу нема чого.
Думаю пісюлька ЗЄ має всі шанси стати предметом закулісних обговорень у Білому домі. 😁
Цей інфантил Зеленський вже у путіна в ду*і мир побачив. Тепер воно у щось там вірить.
Та яка різниця, у що вірить це пустоголове опудало наш псевдо-президент. Все одно це до реальності має такий же стосунок, як і мир в ду*і путіна.
Обрали на свою голову пустоголового балабола - тепер уся країна має його слухати і думати, що то все значить. А воно ж нічого не значить - просто вітер у пустій макітрі.
Порівняй економіки США та РФ.
Які ***** гранти може дати Репостан президенту пепшої економіки Світу?
Наприклад, порівняйте запаси всіх корисних копалин в окупованих москалотою Ямалі, Саха, Чукотці і інших землях "вічної мерзлоти" з запасами таких самих руд, мінералів і родовищ у США.
Бонус-питання: чи залежить ВПК США від мінералів, що походять з раші і Китаю?
Да і раніше він теж по суті приписував собі все, що відбувадося поза його можливостями.
Бо політик та президент з нього, як з лайна куля.
тому його і вибрали!
ще трохи і перестане стрєлять, як наобіцяв своїм виборцям
про що і казали.
від зе!шобли запускається програма "заморозки конфлікту".
не хочу нагнітати, але хто старший, попрощайтесь з україною 1991.
україна більше не бутерброд, що б туди сюди!
особисто я, не проживу ще 50 років.
Напевне, розуміє. Але ж, мудак, приховує...
паникер
орбан йому все роз'яснить..
як і що в Європі та в Україні..
питання в тому, до кого трамп більше прислухається..
до зе , чи до колишнього соросівського учня орбана..
Ну звісно, яке "швидке закінчення війни" - "треба трішки часу". Дайте ще поцарювати...