Двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною не буде без пункту про НАТО, - Зеленський
Україна не зможе укласти двосторонню угоду з Угорщиною без пункту про НАТО.
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.
"Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а й те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.
За його словами, Україна зацікавлена у тісних та дружніх відносинах з Угорщиною.
"Україна підтримує, що в Європейському Союзі є така прекрасна країна, як Угорщина, що ви є в НАТО, що ви пережили тиск Радянського Союзу історично, і багато всього було, і жертв, тощо", - сказав Президент.
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Просто це корисно для західних дипломатів мати такого хлопчика який робить за них грязну роботу.
а поки, будемо відкупатися землею.