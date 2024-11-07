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Двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною не буде без пункту про НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна не зможе укласти двосторонню угоду з Угорщиною без пункту про НАТО.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а й те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

За його словами, Україна зацікавлена у тісних та дружніх відносинах з Угорщиною.

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"Україна підтримує, що в Європейському Союзі є така прекрасна країна, як Угорщина, що ви є в НАТО, що ви пережили тиск Радянського Союзу історично, і багато всього було, і жертв, тощо", - сказав Президент.

Автор: 

Угорщина (2366) Зеленський Володимир (24595) угода (689) членство в НАТО (1759)


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Топ коментарі
+18
мати таких сусідів - і ворогів не потрібно...
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07.11.2024 21:47 Відповісти
+10
піддержую-все тут правильно зробив зеленьський
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07.11.2024 21:56 Відповісти
+9
Правильно, ніяких угод з мадярами!, ******* гарно послали *****,
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07.11.2024 21:56 Відповісти
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Ти знаєш законний спосіб як під час війни змінити президента?
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07.11.2024 22:00 Відповісти
назвати війну війною , та переобрати преза... але воно ж того не хоче 100%
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07.11.2024 22:09 Відповісти
2019.
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07.11.2024 22:17 Відповісти
мати таких сусідів - і ворогів не потрібно...
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07.11.2024 21:47 Відповісти
Головні гравці не хочуть нас бачити в НАТО - а Орбан так - хлопчик на побігеньках
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07.11.2024 21:52 Відповісти
Якби вони хотіли реально прижати Орбана то б заморозили йому кредити ЄС та інвестиції і Угорщина б швидко змінила свої політичні погляди.

Просто це корисно для західних дипломатів мати такого хлопчика який робить за них грязну роботу.
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07.11.2024 23:03 Відповісти
брудну
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08.11.2024 03:00 Відповісти
піддержую-все тут правильно зробив зеленьський
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07.11.2024 21:56 Відповісти
Ну, якщо "піддержуєш", але не підтримуєш , то воно "канєшно".
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08.11.2024 07:35 Відповісти
Правильно, ніяких угод з мадярами!, ******* гарно послали *****,
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07.11.2024 21:56 Відповісти
Все правильно.
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07.11.2024 22:01 Відповісти
як скажуть у вашингтоні, так і буде, поки україна не стане впевненою, самодостатньою державою.
а поки, будемо відкупатися землею.
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07.11.2024 22:05 Відповісти
Еще и включить туда нефтепровод дружба. Нет НАТО- Нет дружбе. Без НАТО мы не можем обеспечивать безопасность прокачки нефти и газа. У нас столько бобров и рашистских диверсантов лазит
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07.11.2024 22:10 Відповісти
Ну не буде, і шо з того Угорщині ? Навіть зараз не угорці приїхали щось жебрати у клована, а навпаки.
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07.11.2024 22:11 Відповісти
Ну начнем с того, что венграм по ***
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07.11.2024 22:25 Відповісти
Виявляється сама перша заява Зельоних про договір з мадярами була звичною брехнею. Ніколи такого не було, і от знову...
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07.11.2024 22:43 Відповісти
Клоун, откуда у Угорщины украинские паспорта?
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07.11.2024 23:21 Відповісти
Лахтенок, ты все перепутал, то сраися раздает рсукие паспорта неграм. Только отправляет их не в Америку а на убой в донецкую область.
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08.11.2024 03:03 Відповісти
Угорці - бомжари що самі живуть на дотації ЄС. Яка з ними угода?
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08.11.2024 03:42 Відповісти
Як наріду 73% подобається брехун і його брехня. Сьогодні всі напали на угорців, які звичайно є для нас ворогами, бо прийняли сторону кацапа. Але ми ж собі вибрали того, хто мав би нас захистити, не так? Захистив?
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08.11.2024 09:17 Відповісти
 
 