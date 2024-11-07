Двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною не буде без пункту про НАТО, - Зеленський

Україна не зможе укласти двосторонню угоду з Угорщиною без пункту про НАТО.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформу.

"Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка України Угорщиною в НАТО. В документі немає на сьогодні підтримки України з боку Угорщини в НАТО. І так як цього немає, цей документ не підписаний", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а й те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.

За його словами, Україна зацікавлена у тісних та дружніх відносинах з Угорщиною.

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"Україна підтримує, що в Європейському Союзі є така прекрасна країна, як Угорщина, що ви є в НАТО, що ви пережили тиск Радянського Союзу історично, і багато всього було, і жертв, тощо", - сказав Президент.