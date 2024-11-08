Ми працюватимемо над збереженням альянсу щодо підтримки України, - Держдепартамент США

Сполучені Штати не припиняють взаємодії із союзниками й партнерами щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їх потенційного залучення до бойових дій", - сказав він.

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Представник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, зазначив, що поки не може зробити офіційних оголошень стосовно будь-яких конкретних рішень у цьому зв’язку. Водночас, за його словами, "важливо пам’ятати, що відповідь на агресію Росії проти України є не лише відповіддю США". Міллер нагадав, що з цією метою була зібрана ціла коаліція, що об’єднала пів сотні країн.

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - наголосив речник Держдепартаменту.

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За його словами, Сполучені Штати також заявили про свої занепокоєння перед китайською стороною у зв’язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.