Ми працюватимемо над збереженням альянсу щодо підтримки України, - Держдепартамент США
Сполучені Штати не припиняють взаємодії із союзниками й партнерами щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їх потенційного залучення до бойових дій", - сказав він.
Представник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, зазначив, що поки не може зробити офіційних оголошень стосовно будь-яких конкретних рішень у цьому зв’язку. Водночас, за його словами, "важливо пам’ятати, що відповідь на агресію Росії проти України є не лише відповіддю США". Міллер нагадав, що з цією метою була зібрана ціла коаліція, що об’єднала пів сотні країн.
"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - наголосив речник Держдепартаменту.
За його словами, Сполучені Штати також заявили про свої занепокоєння перед китайською стороною у зв’язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися
А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
Лариса Волошина: Закат Америки, Эпоха Трансформации