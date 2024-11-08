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Ми працюватимемо над збереженням альянсу щодо підтримки України, - Держдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Сполучені Штати не припиняють взаємодії із союзниками й партнерами щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їх потенційного залучення до бойових дій", - сказав він.

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Представник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, зазначив, що поки не може зробити офіційних оголошень стосовно будь-яких конкретних рішень у цьому зв’язку. Водночас, за його словами, "важливо пам’ятати, що відповідь на агресію Росії проти України є не лише відповіддю США". Міллер нагадав, що з цією метою була зібрана ціла коаліція, що об’єднала пів сотні країн.

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - наголосив речник Держдепартаменту.

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За його словами, Сполучені Штати також заявили про свої занепокоєння перед китайською стороною у зв’язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) КНДР (1276) Рамштайн (166)


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Топ коментарі
+8
щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.Джерело:

гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися

А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
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08.11.2024 00:11 Відповісти
+4
Озабоченці баранабамські
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08.11.2024 00:23 Відповісти
+4
обіцянки США - пустий звук
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08.11.2024 00:27 Відповісти
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брехуни-обіцянки цяцянки
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08.11.2024 00:07 Відповісти
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08.11.2024 00:07 Відповісти
щодо визначення належної спільної відповіді на розгортання військ КНДР поблизу кордону України.Джерело:

гребані ссикуни - це ж вони проти північної Кореї санкції вводили рокамии і з нею торгувалися

А ВИГРЕБАЄ ЧОМУСЬ УКРАЇНА . Ще і ЯО забрали, пообіцяли захищати.
БРЕХУНИ
показати весь коментар
08.11.2024 00:11 Відповісти
Озабоченці баранабамські
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08.11.2024 00:23 Відповісти
обіцянки США - пустий звук
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08.11.2024 00:27 Відповісти
ми-сша-з укроїною назавжди---і тепер що--і тепер сша -віддайте території а краще здайтеся щоб вас українців не було бо ви заважаєте нам з росією дружити--хто вас в світі після цього поважати і вірити вам буде--ви всіх продали путіну
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08.11.2024 00:38 Відповісти
ВБИЙТЕ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИЧІВ !!! АБО ВБЬЮТЬ ВАС ТА ВАШИХ РОДИЧІВ !)
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08.11.2024 02:02 Відповісти
цей "віслюк" вже дохлий, а той "слоняра" - недоумок. Такі справи.
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08.11.2024 02:23 Відповісти
Ця гоп-компанія вже пакує валізи. Їх слухати - себе не поважати. Розмовляти треба з людьми, які здатні приймати рішення зараз.
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08.11.2024 02:24 Відповісти
Зрозуміло кого ви маєте на увазі. Але 24 години вже пройшли.
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08.11.2024 05:21 Відповісти
Лариса Волошина на NEWSADER - кращого резюме на вибори Трампа я ще не чула

Лариса Волошина: Закат Америки, Эпоха Трансформации
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08.11.2024 05:32 Відповісти
Вже всім видно що ви обгадились.
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08.11.2024 05:53 Відповісти
"Коаліція, що об'єднала пів сотні країн", не справляється з кацапнею. Слабенька якась "коаліція"...
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08.11.2024 08:31 Відповісти
 
 