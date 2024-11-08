Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів - "Вітряк М"
Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М".
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ця інноваційна розробка, створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР), вже активно впроваджується у війська, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.
Що таке "Вітряк М"
Як розповів начальник ЦМТР Валерій Чуркін, "Вітряк М" - це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти FPV-дрони противника. Його розробили військові для військових.
Повідомляється, що пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ. Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання.
У Міноборони зауважили, що патентування стало можливим завдяки новому відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.
Відділ, до складу якого входять 9 осіб, серед яких 4 мають статус патентних повірених, формує нову практику захисту інтелектуальної власності, яка була відсутня протягом усієї історії незалежної України.
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це якась фігня ...бо і "наші" і "ворожі" дрони працюють в одних частотних діапазонах і всі на китайських комплектуючих. Відрізнити свого від чужого -ще та задача..І що воно дасть взагалі?На кого ця інфохерня розрахована -хз...
ЗЕ-де наші ракети? ДЕ ОТРК ГРІМ Сапсан? Де КР Нептун? Чого не ******* по москальських НПЗ та енергосистемах? Засунь того дрона собі в сраку!