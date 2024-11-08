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Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів - "Вітряк М"

Виявлення FPV-дронів противника

Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою "Вітряк М".

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця інноваційна розробка, створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР), вже активно впроваджується у війська, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

Що таке "Вітряк М"

Як розповів начальник ЦМТР Валерій Чуркін, "Вітряк М" - це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти FPV-дрони противника. Його розробили військові для військових.

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Повідомляється, що пристрій вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ. Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання.

У Міноборони зауважили, що патентування стало можливим завдяки новому відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.

Відділ, до складу якого входять 9 осіб, серед яких 4 мають статус патентних повірених, формує нову практику захисту інтелектуальної власності, яка була відсутня протягом усієї історії незалежної України.

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Автор: 

Міноборони (7523) патент (82) fpv-дрон (135)


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Топ коментарі
+2
Сподіваюсь, москалям вже передали документацію? Боже які уйобки керують державою! Не можуть промовчати ні про що, навіть про те, від чого залежить доля держави.
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08.11.2024 17:44 Відповісти
+1
"Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію ....."
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08.11.2024 17:44 Відповісти
+1
полно вздор-то молоть!
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08.11.2024 17:51 Відповісти
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не існує у нас бази ні для розробки , ні для виготовлення, оскільки напівпрвідникова та електронна промисловість була знищена ще до 2000 року за поданням одного з академіків НАНУ як не потрібна і не актуальна. ☹
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08.11.2024 17:23 Відповісти
нашо тобі база коли я купа комплектухи - тільки бери, роби і пиши софт
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08.11.2024 17:43 Відповісти
"Міністерство оборони України отримало перший патент на унікальну технологію ....."
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08.11.2024 17:44 Відповісти
полно вздор-то молоть!
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08.11.2024 17:51 Відповісти
і хіто тєбя удєрживаєт и запрєщаєт, не мєли і іді вдоль паркана. 😂
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08.11.2024 17:56 Відповісти
Сподіваюсь, москалям вже передали документацію? Боже які уйобки керують державою! Не можуть промовчати ні про що, навіть про те, від чого залежить доля держави.
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08.11.2024 17:44 Відповісти
Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів
=============
це якась фігня ...бо і "наші" і "ворожі" дрони працюють в одних частотних діапазонах і всі на китайських комплектуючих. Відрізнити свого від чужого -ще та задача..І що воно дасть взагалі?На кого ця інфохерня розрахована -хз...
ЗЕ-де наші ракети? ДЕ ОТРК ГРІМ Сапсан? Де КР Нептун? Чого не ******* по москальських НПЗ та енергосистемах? Засунь того дрона собі в сраку!
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08.11.2024 21:00 Відповісти
 
 