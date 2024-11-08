Держоператор тилу за допомогою торгів на Prozorro заощадив 16,7 млрд грн на забезпеченні ЗСУ

За десять місяців 2024 року закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ) зекономила 16.7 млрд грн на закупівлях тилового майна. Зокрема, на контрактуванні продовольчого забезпечення вдалося заощадити 7 млрд грн, на пальному – 6 млрд грн, а на речовому майні – 3.7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах, які ДОТ проводить через систему Prozorro. Середня кількість учасників у тендерах становить 4.2 потенційні контрагенти. Зокрема, у сегменті закупівель речового майна кількість учасників сягає 5.4, продовольчого забезпечення – 3.7, пально-мастильних матеріалів – 2.3.

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"Наш пріоритет — це максимальна прозорість і ефективність у закупівлях. Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна. Ми продовжимо вдосконалювати процеси закупівель, щоб забезпечити наших військових всім необхідним на найкращих умовах", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міністерство оборони України й надалі працює над підвищенням прозорості та ефективності закупівель для забезпечення ЗСУ усім необхідним для успішного виконання бойових завдань.