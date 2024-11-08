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Новини
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Війська РФ, ймовірно, розробляють нові маршрути й тактики повітряних атак на Одещину, - Братчук

ППО

Російські війська, ймовірно, розробляють нові маршрути і тактики щодо подальших повітряних атак на Одеську область.

Таку думку речник загону "Південь" Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук висловив у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони (повітряні тривоги. – Ред.) є кожного дня і кожної ночі. Ті певні дні або ночі, коли немає повітряних атак, пов'язані з оперативною паузою. Ворог, можливо, прогнозує, розробляє якісь нові маршрути. Можливе накопичення "Шахедів", тому що буває їхня різна інтенсивність, але вона не є низькою. Сьогодні дуже багато дронів-камікадзе летіли саме в приватний сектор", – сказав Братчук.

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За його словами, під час сьогоднішньої нічної атаки росіян на Одещині загинула людина і багато поранених. Також велика кількість будинків були пошкоджені у Хаджибейському та Пересипському районах міста, знищено 18 ворожих дронів-камікадзе.

Автор: 

Одеса (5548) атака (408) дрони (5024) Братчук Сергій (148)


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Топ коментарі
+2
про 300 с чем-то млрд кацапской отмороженной зелени,тоже трындел в Будапеште.
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08.11.2024 18:55 Відповісти
+1
трамп закрий небо!
трамп, чому ми не в нато?
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08.11.2024 18:50 Відповісти
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Війська РФ, ймовірно, розробляти нові маршрути та тактики повітряних атак на Одещину

Українська - не рідна?
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08.11.2024 18:46 Відповісти
А вы начните читать текст, а не очепятку.
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08.11.2024 18:49 Відповісти
спочатку потрібно прочитати заголовок, бо незрозуміло, хто кому що буде і як розробляти.
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08.11.2024 18:58 Відповісти
Слово змінили навмисно, бо слово "разроблять" (так само як, наприклад, слово "*********") приховає за зірочками вбудований в сайт "матюкальний фільтр". Щоби це побачити достатньо вийти з акаунту, тобто - незареєстровані відвідувачі сайту будуть бачити не весь заголовок...
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08.11.2024 19:01 Відповісти
"розроблять"
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08.11.2024 19:05 Відповісти
Какие там новые маршруты. Те же самые, кратчайшие шобы зацепиться за главные улицы, тогда их не сбивают... Единственное новшество, шо атакуют одновременно с разных сторон.
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08.11.2024 18:48 Відповісти
трамп закрий небо!
трамп, чому ми не в нато?
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08.11.2024 18:50 Відповісти
про 300 с чем-то млрд кацапской отмороженной зелени,тоже трындел в Будапеште.
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08.11.2024 18:55 Відповісти
Угруповування єрмака- татарова- портнова- сирського, розпочало цькування одного з найбільших поставщиків дронів до ЗСУ- Стернанка!...
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08.11.2024 19:03 Відповісти
а чому ми руйнуємо новорсійск це порт
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08.11.2024 19:19 Відповісти
 
 