Війська РФ, ймовірно, розробляють нові маршрути й тактики повітряних атак на Одещину, - Братчук

Російські війська, ймовірно, розробляють нові маршрути і тактики щодо подальших повітряних атак на Одеську область.

Таку думку речник загону "Південь" Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук висловив у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони (повітряні тривоги. – Ред.) є кожного дня і кожної ночі. Ті певні дні або ночі, коли немає повітряних атак, пов'язані з оперативною паузою. Ворог, можливо, прогнозує, розробляє якісь нові маршрути. Можливе накопичення "Шахедів", тому що буває їхня різна інтенсивність, але вона не є низькою. Сьогодні дуже багато дронів-камікадзе летіли саме в приватний сектор", – сказав Братчук.

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За його словами, під час сьогоднішньої нічної атаки росіян на Одещині загинула людина і багато поранених. Також велика кількість будинків були пошкоджені у Хаджибейському та Пересипському районах міста, знищено 18 ворожих дронів-камікадзе.