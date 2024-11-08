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Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі європейські лідери згодні з тим, що доля України "не може вирішуватися через голови її громадян".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення неформальної зустрічі Європейської ради в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже всі згодні з тим, що неможливо говорити про Україну без України; і так повинно бути й надалі, неможливо домовлятися про українців через їхні голови", - сказав Шольц.

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Він додав, що цілком очевидним є також те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на ЄС і його демократичні цінності.

За словами канцлера ФРН, саме з цих позицій він із колегами по ЄС обговорювали в угорській столиці ситуацію в Україні, проти якої Росія продовжує вести війну з незмінною жорстокістю. При цьому канцлер визнав, що як і раніше позиції деяких європейських країн, як от Угорщини, з окремих питань допомоги Україні відрізняються від позиції "Німеччини та багатьох інших друзів у Європі, для яких пріоритетом є забезпечити для України необхідну підтримку".

"І ми продовжимо це робити (допомагати. - Ред.), бо це є одним із найважливіших завдань", - сказав Шольц.

Він вчергове наголосив на важливості кредитної лінії в обсязі 50 млрд доларів від країн G7, адже це надасть Україні необхідні фінансові засоби, щоби забезпечити свою обороноздатність і незалежно від "фіскальних обмежень окремих країн і політичного розвитку".

"Важливо водночас показати нашу готовність робити ще більше, ніж допомога, яку ми мобілізували раніше", - сказав політик, запевнивши, що для нього це є важливим.

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Конкретних рішень щодо України на зустрічі в Будапешті не ухвалювалося, адже це неформальна зустріч, яка, втім дозволяє предметно обговорити важливі питання, зауважив глава уряду ФРН.

Він також розповів, що вони з колегами присвятили увагу темі подальшого розвитку трансатлантичних відносин, адже США залишаються найважливішим партнером ЄС, і в тому разі, якщо Вашингтон захоче "сильно пріоритезувати свої внутрішні інтереси". За будь-яких умов ЄС повинен триматися ще більш згуртовано та водночас більше інвестувати у власну безпеку, зокрема європейське оборонне виробництво, та економічну міць.

"Європейці до цього готові", - переконаний він.

Автор: 

Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1322)


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Топ коментарі
+5
"Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців"

Попробуйте вгадати, хто був не згоден?
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08.11.2024 20:56 Відповісти
+3
У світі залишилось два народи, яких треба поважати. Це українці та євреї. Вони воюють зі всіма силами Зла на планеті. Інші злякались і щоб цього не показати один одному весь час вкидають якісь "дуже розумні слова про стурбованість та ескалацію". Не приймайте українці ніяких пояснень. Слабі духом завжди " ... робко прячет тело жирное в утесах... "
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08.11.2024 21:14 Відповісти
+3
А фіцо? Цей теж не пропустить можливості жбурнути каменюку в Україну.
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08.11.2024 21:22 Відповісти
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"Доля Європи не може вирішуватись через голови Європейців"- колись скажуть українці...
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08.11.2024 20:53 Відповісти
"Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців"

Попробуйте вгадати, хто був не згоден?
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08.11.2024 20:56 Відповісти
Один недофутболіст із Секешфегервара...
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08.11.2024 21:10 Відповісти
А фіцо? Цей теж не пропустить можливості жбурнути каменюку в Україну.
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08.11.2024 21:22 Відповісти
Якщо через голови українців, то це Зе.
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08.11.2024 22:02 Відповісти
Так всі ж вже в курсі, що долю України будуть вирішувати Трамп з Орбаном.
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08.11.2024 21:01 Відповісти
нєнє.
радник орбана з прізвищем орбан.

Переможець президентських виборів у США https://glavcom.ua/tags/donald-tramp.html Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв'язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-07/trump-should-call-putin-to-push-ukraine-peace-orban-aide-says зробив Балаж Орбан, старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
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08.11.2024 21:36 Відповісти
Щось тут Шольц на цьому фото, якось так на члєніна ******,,,),
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08.11.2024 21:11 Відповісти
Нехай краще долю України вирішуватиме Трамп , ніж Зєля ,бо Лідор" довирішується " до капітуляції.
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08.11.2024 21:12 Відповісти
мабуть "трамбон" і "зепоцріот" будуть виконувати рашистську "оманську окупаційну програму" куйла,за рахунок території України,нейтрального статусу для решту території України і американських брехливих обіцянок про війскову допомогу Україні.рівно так само,як СВІТИТЬ СВІТЛО БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ...
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08.11.2024 21:37 Відповісти
Будьмо реалістами ,ми нікому не потрібні з нашими "хотєлкамі" типу перемоги і кордонів 91 року ,максимум на що ми можемо розраховувати і то в кращому випадку - то це корейський варіант 1953 року (до речі ,Південна Корея не член НАТО ).
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09.11.2024 16:21 Відповісти
на корейський варіант теж не приходиться розраховувати."різьнопартійні зрадники ВЗРади" не проголосували перед війною звернення до конгресу США на отримання Україною,статусу основного союзника США поза НАТО ,який є в Південної Кореї,Ізраїлю.Австралії і т.д...((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.htm) )
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09.11.2024 19:24 Відповісти
Ну так це питання до Вєрховного гівнокомандувача і його слуг урода у вр ,та їхніх союзника опзежопців.
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09.11.2024 19:28 Відповісти
не голосування, є відповідь "зепоцріота і зрадників України " котрі за гроші куйла проголосували проти звернення і залишили Україну і український народ практично беззахисним перед рашистським вбивцею....
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09.11.2024 19:33 Відповісти
Згодні вони... Зброю давайте, озабоченці брехливі
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08.11.2024 21:13 Відповісти
У світі залишилось два народи, яких треба поважати. Це українці та євреї. Вони воюють зі всіма силами Зла на планеті. Інші злякались і щоб цього не показати один одному весь час вкидають якісь "дуже розумні слова про стурбованість та ескалацію". Не приймайте українці ніяких пояснень. Слабі духом завжди " ... робко прячет тело жирное в утесах... "
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08.11.2024 21:14 Відповісти
у нас з євреями один ворог
а хто проклинає їх, сам буде проклятий
читайте Біблію
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08.11.2024 21:39 Відповісти
Майже? Ах ти ж ліVерна ковбаса
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08.11.2024 21:22 Відповісти
так, краща доля залежить лише від українців
якщо дружно стануть на коліна перед Богом
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08.11.2024 21:38 Відповісти
хто хоч один раз став на коліна і почав молитися, вже ніколи не встане і не почне думати!
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08.11.2024 21:43 Відповісти
Коли людина молиться її саме найлегше знищити.Молитву ,в часі війни має промовляти зброя...
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09.11.2024 19:27 Відповісти
Дякуємо пану ШОЛЬЦУ за важливу підтримку. і
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08.11.2024 21:46 Відповісти
с ри зеленским на голову, они всё это скоррупционерят и поделят
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08.11.2024 21:57 Відповісти
Щоб не говорила німчура а підтекст один- загрібання жару чужими руками і життями, то єсть нашими.
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09.11.2024 04:13 Відповісти
цим дурачкам пора би зрозуміти що як не дадуть нам достатньо зброї то ми програємо і воювати з рф вони будуть самі або тікати не знаю тільки куди
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09.11.2024 06:56 Відповісти
Воювати вони не будуть і тікати теж. Вони просто ляжуть під кацапів, розсунути булки, розслабляться і постараються отримати задоволення
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09.11.2024 07:46 Відповісти
Проблему війни в Україні найближчим часом не зможуть вирішити ці ж самі європейські політики .котрі не змогли за три роки війни хочаб припинити цю рашистську бойню...
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09.11.2024 19:30 Відповісти
 
 