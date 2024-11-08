Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі європейські лідери згодні з тим, що доля України "не може вирішуватися через голови її громадян".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення неформальної зустрічі Європейської ради в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже всі згодні з тим, що неможливо говорити про Україну без України; і так повинно бути й надалі, неможливо домовлятися про українців через їхні голови", - сказав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я хотів дати Taurus, а не гроші: звільнений міністр фінансів Лінднер розкритикував Шольца

Він додав, що цілком очевидним є також те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на ЄС і його демократичні цінності.

За словами канцлера ФРН, саме з цих позицій він із колегами по ЄС обговорювали в угорській столиці ситуацію в Україні, проти якої Росія продовжує вести війну з незмінною жорстокістю. При цьому канцлер визнав, що як і раніше позиції деяких європейських країн, як от Угорщини, з окремих питань допомоги Україні відрізняються від позиції "Німеччини та багатьох інших друзів у Європі, для яких пріоритетом є забезпечити для України необхідну підтримку".

"І ми продовжимо це робити (допомагати. - Ред.), бо це є одним із найважливіших завдань", - сказав Шольц.

Він вчергове наголосив на важливості кредитної лінії в обсязі 50 млрд доларів від країн G7, адже це надасть Україні необхідні фінансові засоби, щоби забезпечити свою обороноздатність і незалежно від "фіскальних обмежень окремих країн і політичного розвитку".

"Важливо водночас показати нашу готовність робити ще більше, ніж допомога, яку ми мобілізували раніше", - сказав політик, запевнивши, що для нього це є важливим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переважна більшість країн ЄС проти поступок України Росії, - прем’єр Хорватії Пленкович

Конкретних рішень щодо України на зустрічі в Будапешті не ухвалювалося, адже це неформальна зустріч, яка, втім дозволяє предметно обговорити важливі питання, зауважив глава уряду ФРН.

Він також розповів, що вони з колегами присвятили увагу темі подальшого розвитку трансатлантичних відносин, адже США залишаються найважливішим партнером ЄС, і в тому разі, якщо Вашингтон захоче "сильно пріоритезувати свої внутрішні інтереси". За будь-яких умов ЄС повинен триматися ще більш згуртовано та водночас більше інвестувати у власну безпеку, зокрема європейське оборонне виробництво, та економічну міць.

"Європейці до цього готові", - переконаний він.