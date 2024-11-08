Майже всі лідери ЄС згодні, що доля України не може вирішуватися через голови українців, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майже всі європейські лідери згодні з тим, що доля України "не може вирішуватися через голови її громадян".
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц після завершення неформальної зустрічі Європейської ради в Будапешті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Майже всі згодні з тим, що неможливо говорити про Україну без України; і так повинно бути й надалі, неможливо домовлятися про українців через їхні голови", - сказав Шольц.
Він додав, що цілком очевидним є також те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на ЄС і його демократичні цінності.
За словами канцлера ФРН, саме з цих позицій він із колегами по ЄС обговорювали в угорській столиці ситуацію в Україні, проти якої Росія продовжує вести війну з незмінною жорстокістю. При цьому канцлер визнав, що як і раніше позиції деяких європейських країн, як от Угорщини, з окремих питань допомоги Україні відрізняються від позиції "Німеччини та багатьох інших друзів у Європі, для яких пріоритетом є забезпечити для України необхідну підтримку".
"І ми продовжимо це робити (допомагати. - Ред.), бо це є одним із найважливіших завдань", - сказав Шольц.
Він вчергове наголосив на важливості кредитної лінії в обсязі 50 млрд доларів від країн G7, адже це надасть Україні необхідні фінансові засоби, щоби забезпечити свою обороноздатність і незалежно від "фіскальних обмежень окремих країн і політичного розвитку".
"Важливо водночас показати нашу готовність робити ще більше, ніж допомога, яку ми мобілізували раніше", - сказав політик, запевнивши, що для нього це є важливим.
Конкретних рішень щодо України на зустрічі в Будапешті не ухвалювалося, адже це неформальна зустріч, яка, втім дозволяє предметно обговорити важливі питання, зауважив глава уряду ФРН.
Він також розповів, що вони з колегами присвятили увагу темі подальшого розвитку трансатлантичних відносин, адже США залишаються найважливішим партнером ЄС, і в тому разі, якщо Вашингтон захоче "сильно пріоритезувати свої внутрішні інтереси". За будь-яких умов ЄС повинен триматися ще більш згуртовано та водночас більше інвестувати у власну безпеку, зокрема європейське оборонне виробництво, та економічну міць.
"Європейці до цього готові", - переконаний він.
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радник орбана з прізвищем орбан.
Переможець президентських виборів у США https://glavcom.ua/tags/donald-tramp.html Дональд Трамп повинен закликати російського диктатора Володимира Путіна відкрити лінію зв'язку з Росією і, зрештою, сприяти припиненню вогню в Україні. Таку заяву https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-07/trump-should-call-putin-to-push-ukraine-peace-orban-aide-says зробив Балаж Орбан, старший помічник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
а хто проклинає їх, сам буде проклятий
читайте Біблію
якщо дружно стануть на коліна перед Богом